Žalgiriečiai 35 taškų skirtumu nugalėjo „Nevėžį“

Rungtynes „Žalgiris“ pradėjo tokiu startiniu penketu: Nate‘as Woltersas, Thomasas Walkupas, Lukas Uleckas, Paulius Jankūnas ir Laurynas Birutis. Pirmi gražūs mačo epizodai buvo sukurti gynyboje, kur Jankūnas ir Walkupas blokavo varžovų metimus. Walkupas pelnė pirmuosius 4 taškus, tačiau po to Woltersas ir Jankūnas baudų metimais turėjo likviduoti „Nevėžio“ tritaškiais įgytą pranašumą – 8:8.

Nuo suolo pakilęs Artūras Milaknis rezultatyviai prasiveržė į kairę pusę, Woltersas smeigė tritaškį ir bloku pavaišino varžovą, o Brandonas Daviesas ir Aaronas White‘as panašiu būdu prasibrovė link krepšio (18:10). Netrukus Donatas Sabeckis atliko puikius perdavimus, kurie virto Davieso dėjimu ir Milaknio tritaškiu – 25:12.

Dar vienas Sabeckio perdavimas surado kampe laisvą likusį White‘ą, Marius Grigonis įveikė Martyno Varno gynybą žaisdamas nugara – 30:15. Sabeckio perimtas kamuolys ir puikus perdavimas leido pelnyti taškus Grigoniui, po krepšiu prasiveržė Walkupas, o Grigonis dėjimu dviem rankomis ir dar vienu dvitaškiu pelnė 10-ąjį tašką (38:18).

Jankūnas pelnė 4 taškus iš eilės, White‘as sumetė baudas, Walkupas nuskubėjo į greitą puolimą ir skirtumas tarp komandų dar labiau išaugo – 48:25. Antrojo kėlinio pabaigoje 4 taškais pasižymėjo Martinas Gebenas – 55:27.

Trečiąjį kėlinį metimu iš po krepšio atidarė Milaknis, Jankūnas smeigė tritaškį ir kauniečių persvara išaugo iki 27 taškų (61:34). Žaidimo ritmą pagaovo ir 4 taškus surinkęs Birutis, o jį pakeitęs Daviesas irgi pergudravo varžovų gynybą (67:37).

Sabeckis pasižymėjo reidu per visą aikštę, tritaškį iš kampo pataikė Uleckas – 72:41. Tačiau įspūdingiausias kėlinio epizodas buvo kitoje aikštės pusėje: Sabeckis bloku sustabdė „Nevėžio“ greitą ataką, o Daviesas dar dviem blokais užgesino pakartotinius bandymus. Kėlinį užbaigė Roko Jokubaičio baudų metimai – 74:46.

Ketvirtojo kėlinio pradžioje tarp dviejų White‘o rezultatyvių atakų įsipaišė geras Jokubaičio perdavimas Daviesui, o tritaškį su sirena po Ulecko perdavimo švystelėjo Milaknis – 84:51. Iki rekordinių aukštumų skirtumą pakėlė Davieso, Grigonio ir Kavaliausko dvitaškiai bei Gebeno ataka „2+1“ – 93:51. Rungtynių pabaigoje žalgiriečiai kiek atsipalaidavo gynyboje, o paskutiniuosius taškus Kauno komandai surinko Kavaliauskas ir dukart dėjimais krepšį laužęs Gebenas – 99:64.

„Žalgiris“: Aaronas White‘as 15 (2 per. kam.), Martinas Gebenas 13 (6/6 dvit.), Marius Grigonis 12 (5/5 dvit.), Artūras Milaknis 11, Paulius Jankūnas 9, Brandonas Daviesas 9 (5 atk. kam., 2 per. kam., 2 blk.), Thomas Walkupas 8 (4/4 dvit., 7 atk. kam., 4 rez. perd., 2 per. kam.), Nate'as Woltersas 6, Antanas Kavaliauskas 4 (4 rez. perd.), Laurynas Birutis 4, Lukas Uleckas 4 (5 rez. perd.), Donatas Sabeckis 2 (5 rez. perd., 2 per. kam.), Rokas Jokubaitis 2.

„Nevėžis“: Chaunsey Collinsas 24 (5/8 trit., 5 atk. kam., 5 rez. perd., 29 naud. bal.), Jonas Fulleris 16 (3/4 trit.), Aidas Einikis 6.