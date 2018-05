Varžovai mėgins nustebinti „Žalgirį“

Pusfinalis – rytoj

Apie LKL finalą Š.Jasikevičius užsiminė po trečiosios pergalės ketvirtfinalyje prieš Kėdainių "Nevėžį".

Žalgiriečiai be vargo laimėjo mačą su kėdainiečiais 3:0 (95:70, 96:75, 84:69) ir pusfinalyje išmėgins jėgas su Panevėžio "Lietkabeliu". Pirmoji dvikova numatyta rytoj Kaune, antroji – gegužės 31-ąją "Cido" arenoje.

Tačiau panevėžiečiai irgi nusiteikę prasibrauti į finalą.

"Pusfinalis buvo mūsų minimalus tikslas. Nenorime likti be trofėjų, komandos sudėtis pajėgi juos iškovoti. Per mačą su "Žalgiriu" neturėsime namų aikštės pranašumo, tačiau su tuo tikrai galime susidoroti. Ruošiamės, bandysime mesti iššūkį, ypač per rungtynes Panevėžyje. "Žalgiris" nustebino Europą, kodėl mes negalime pabandyti nustebinti Lietuvos ir paties "Žalgirio"? – svarstė "Lietkabelio" klubo generalinis direktorius Mantas Ignatavičius.

Planavo boikotą?

Neoficialių šaltinių duomenimis, "Nevėžio" krepšininkai esą dėl vėluojančių atlyginimų ketino boikotuoti trečiąsias rungtynes su "Žalgiriu", tačiau ekipos vyriausiasis treneris Ramūnas Cvirka teigė nieko apie tai nežinojęs.

"Žalgiris" nustebino Europą, kodėl mes negalime pabandyti nustebinti Lietuvos ir paties "Žalgirio"?

"Prieš varžybas stengiuosi nuo visko atsiriboti, neskaitau, kas rašoma interneto portaluose. Tik prieš rungtynes žaidėjų paklausiau, ar jie pasiruošę. Atsakė, kad pasiruošę. Ko man gilintis? Esu toks pat darbuotojas, kaip ir jie. O kas buvo ar nebuvo, nesidomėjau", – kalbėjo R.Cvirka.

"35 tūkst. eurų – tokią sumą iš Kėdainių rajono savivaldybės tikėjosi gauti privatus krepšinio klubas "Nevėžis", šias lėšas ketinta panaudoti žaidėjų atlyginimams išmokėti, – rašė Kėdainių naujienų portalas rinkosaikste.lt. – Klubą slegia ir didžiulės skolos kreditoriams – buvusiems žaidėjams, jų agentams bei darbuotojams."

"Problemos atsirado dėl visiškai netikusio klubo valdymo, prasto darbo su rėmėjais. Savivaldybės biudžetas – ne išlaidoms dengti, o finansuoti programas. Todėl neverta dabar šį klausimą iš viso svarstyti", – pareiškė buvęs ilgametis Kėdainių rajono meras Viktoras Muntianas.

Dauguma Kėdainių savivaldybės politikų balsavo už siūlymą klausimą dėl papildomos finansinės paramos skyrimo atidėti mėnesiui. Tada iš esmės ketinama svarstyti, ar toliau biudžeto lėšomis remti į skolų liūną grimztantį klubą, ar atsisakyti skirti jam paramą.

Išsigydė traumas

Šiandien pusfinalio mačą Vilniuje pradės "Lietuvos ryto" ir Klaipėdos "Neptūno" krepšininkai.

"Neptūnas" – gerai organizuota komanda, ypač sėkmingai žaidžianti savo aikštėje. Treneris Kazys Maksvytis žino mano darbo principus, aš – jo. Ruošiamės kovai", – sakė sostinės ekipos strategas Rimas Kurtinaitis.

Optimistinės žinios uostamiesčio ekipai: su "Lietuvos rytu" galės žaisti patyręs gynėjas Tomas Delininkaitis, kuris per ketvirtfinalio dvikovą Pasvalyje su "Pieno žvaigždėmis" buvo pasitempęs čiurnos raiščius, ir kojos raumens skausmų laikinai pristabdytas gynėjas Jerry Johnsonas.

Į vilniečių kovinę rikiuotę grįžo gynėjas Jimmy Baronas, išsigydęs dešinės plaštakos traumą.

Statistika

"Žalgiris"–"Nevėžis" 84:69 (21:19, 27:15, 19:16, 17:19). Kauno "Žalgirio" arena, 1 862 žiūrovai.

"Žalgiris": B.Daviesas 13 taškų, A.Milaknis 12 (4/10 tritaškių), B.Udrihas (9 rezultatyvūs perdavimai) ir E.Ulanovas po 10, P.Valinskas 9 (5 atkovoti kamuoliai), A.Kavaliauskas 6, A.Toupane'as ir K.Pangosas (5 rezultatyvūs perdavimai) po 5, M.Sajus (4 atkovoti kamuoliai) ir A.White'as po 4, V.Micičius (4 atkovoti kamuoliai) ir G.Masiulis po 3.

"Nevėžis": G.Matulis 21 taškas (5 atkovoti kamuoliai), L.Medfordas 16, M.Normantas 9 (0/4 tritaškių, 6 atkovoti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai), V.Volkus 8 (iš jų 0/4 tritaškių), J.Woodardas 6, G.Maldūnas 5 (5 atkovoti kamuoliai), A.Zacharovas 4 (7 atkovoti kamuoliai), J.Tamulis ir M.Veljačičius po 0.

Komandų rodikliai. Taiklumas: dvitaškių – 22/45 (49 proc.) ir 17/31 (55 proc.), tritaškių – 9/24 (38) ir 6/25 (24), baudų metimų – 13/16 (81) ir 17/20 (85). Atkovota kamuolių – 38 ir 35, perimta – 8 ir 3. Rezultatyvūs perdavimai – 24 ir 11. Klaidos – 6 ir 12.