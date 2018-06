Š. Jasikevičius: „Žalgiris“ – elitinis Europos klubas

Trečią kartą kaip vyriausiasis komandos treneris pirmenybes laimėjęs Š. Jasikevičius negailėjo komplimentų savo auklėtiniams, kurie nors ir nedemonstravo tokio žaidimo kaip Eurolygoje, sugebėjo iškovoti titulą.

„Trūko visko - ir emocinių jėgų, ir fizinių. Žaidimas nebuvo panašus į tą, kurį mes demonstravome sezono metu. Pagarba vyrams, nes seriją reikėjo ištraukti. Varžovai buvo puikioje sportinėje formoje ir baudė mus už kiekvieną klaidelę. Tai yra labai gerai treniruota komanda su aibe veteranų, mokančių nubausti už smulkias detales. Gaila, kad neparodėme geriausio savo krepšinio, bet, kaip sakoma, čempionai neteisiami“, - kalbėjo Š. Jasikevičius, ypatingai gyręs Brandoną Daviesą.

„Brandonas visą sezoną neturi jokių problemų su energija. Jis aria keliais, reikia jam pastoviai priminti, kad jis nuimtų gazą. Per savo emocijas jis pridaro ir klaidų. Tai dėl noro padėti, kažką sutvarkyti, jis labai hiperaktyvus, visur nori būti vienu metu. Krepšinio komandos turi savo taisykles, todėl Brandonas su savo energija dažnai nubėga ne ten. Gerai būtų, kad būtų tik tokios problemos. Kiti nebėga tiesiog, o Brandonas bėga į tris vietas vienu metu. Tikiu, kad ateityje Brandonas aprims ir bus dar geresnis. Brandono talentas yra didžiulis. Pernai jis žaisdavo labai daug Monake, mesdavo net tritaškius, tai rodo, kad jis turi didžiulį arsenalą. Brandono arsenalą mes net mažiname vardan komandos gerumą, pas jį įgūdžių arsenalas didžiulis. Jo pėdų darbas yra kažkas fantastiško. Pamatytumėte, kaip jis žaidžia futbolą. Galbūt jis dabar turėtų būti kažkur Rusijoje. Manau, jis turės visas galimybes eiti didžiuliais žingsniais į priekį“, - kalbėjo treneris.

Š. Jasikevičius prabilo ir apie tai, kad Kevinas Pangosas jau turi susitarimą su Barselonos „Barcelona“ (Ispanija), o Vasilije Micičius - su Stambulo „Anadolu Efes“ (Turkija). Strategas teigė, kad tai yra natūralu ir to pažaboti neįmanoma. Grįždamas prie serijos specialistas pasidžiaugė, kad nepaisant visų pašalinių dalykų, „Žalgiris“ nugalėjo „Lietuvos rytą“ keturis kartus.

„Vienas sėdi Stambule, kitas Barselonoj, na ir kas. Tu ateini ir atidirbi, nes nori būti čempionas. Man keista, kad taip subyrėjome serijos metu, bet to užteko. Tų perėjimų nesukontroliuosi. Mes sugrįžtame prie to, kad norime turėti daugiau lietuvių. Jie labiausiai nori laimėti, bet matėme, kad geriausiai finale žaidė B. Daviesas ir Beno Udrihas, - sakė Š. Jasikevičius. - Pauliui Jankūnui reikės laiko pabūti be sporto nemažai. Paulius, jūs turite suprasti, daug metų baigęs sezoną iš karto važiuodavo į rinktinę. Vis dėlto, mes turėjome būti geresni po Belgrado. Visgi sezonas yra istorinis. Ne tik pasiekėme rezultatų, bet ir patikome žmonėms. Reprezentavome mažą komandą, galėjome kabintis net į Eurolygos titulą. Manau, kad „Žalgirio“ fanai tikrai gali didžiuotis šia komanda“.

„Aš netreniruoju komandos, kuri gali permušti visus pinigais. Jei visus išpirks, rinksime naują komandą. Mes pasiruošę įvairioms situacijoms. „Žalgiris“ dabar yra kitoks, tai yra elitinis Europos klubas. Ne viskas skaičiuojant elitą susideda į pinigus, susideda fanai, miestas, organizacija, valstybė, kuri eina iš proto dėl krepšinio. Nesakau, kad kiekvienais metais „Žalgiris“ eis iki finalo ketverto Eurolygoje, bet tam yra galimybės, - pasakojo Š. Jasikevičius, prabilęs ir apie savo ateitį bei pergalės emocijų pasidalinimą su šeima. - Po dviejų-trijų dienų priimsiu sprendimą, šnekame su agentais, visos situacijos išaiškės labai gretai. Reikia tik atsipalaiduoti, pailsėti nuo streso ir priimti geriausią sprendimą visiems ateičiai. Švęsti viską reikia šeimoje. Kadangi esame su visais žaidėjais už aikštelės ribų, tai padeda kasdieniniuose santykiuose, nes „Žalgiris“ yra viena didžiulė šeima ir tai daro šią komandą išskirtine“.