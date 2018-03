Š. Jasikevičius: kodėl nepakovojus dėl namų aikštės pranašumo?

„Per likusias rungtynes reikia atiduoti maksimumą, laikytis žaidybinio plano ir būti disciplinuotiems ir kibtis į atlapus. Niekas nesikeičia nuo pergalių skaičiaus. Norime laimėti visas rungtynes, taip pat ir LKL. Galvoje turi būti paprasta mąstysena – kaip pasiruošti kitam iššūkiui. Skaičiuoti nereikia. Galbūt kai kurie žaidėjai Eurolygoje daugiau šanso pakovoti dėl aukštesnės vietos nebeturės.

Turime kabintis į šią situaciją kaip į didžiulį šansą kažką pasiekti. Turime kabintis gauti kuo silpnesnį varžovą. Tuomet turėtume daugiau šansų ketvirtfinalyje. Kodėl gi nekovoti dėl namų aikštės pranašumo? Reikia gyventi iš dienos į dieną ir tuomet žiūrėti, kur esame, kur stovime“ – po pergalingo susitikimo 77:65 su Milano klubu kalbėjo Jasikevičius.

– Kokios mintys apie rungtynes?

– Atlikome tai, ką norėjome. Aikštėje dirbome sunkiau nei Milano krepšininkai ir tai mums davė vaisių. Gerai gynėmės daugiau mažiau 40 minučių ir tai įrodo kiekvieno kėlinio skaičiai. Tai ir buvo viso pagrindas: žaidėjų kovingumas, gynyba, puolimas. Žaidėjai jaučia spaudimą, nes dauguma jų pirmą kartą kovoja dėl tokių aukštų tikslų. Galvoju, kad pirmoje pusėje buvome susikaustę, labai daug prametėme savų metimų, padarėme tokių įdomių sprendimų. Tačiau tokias rungtynes reikia ištraukti gynyba, fiziniu kontaktu. Tai akcentavome, tai žaidėjai ir įvykdė.

– Andrew Goudelockas surinko -9 naudingumo balus. Ar prie to daugiausiai prisidėjo Ulanovas?

– Taip, Edgaras pradėjo gerai prieš jį gintis, vėliau kiti gana gerai prižiūrėjo. Bandėme jį atakuoti, kad gynyboje nesiilsėtų. Puolime rungtynės buvo įdomios, o tai pasako apie mūsų potencialą. Prametėme 12 baudų, bet surinkome 77 taškus. Viskas visada prasideda nuo gynybos ir vardan jos laikėmės pirmajame kėlinyje, o antroje pusėje kažkiek dominavome.

– Milaknis nuo gruodžio pabaigos pirmą kartą starto penkete buvo vietoje Toupane'o. Kodėl buvo priimtas toks sprendimas?

– Atakuoti Goudelocką.

– Trečiojo kėlinio antroje pusėje gerą atkarpą turėjo Micičius. Kiek svarbus tuomet buvo toks jo žaidimas?

– Buvo labai svarbu laikytis disciplinos. Milaną reikia įveikti fiziniu kontaktu, gynyba, disciplina. Tie Micičiaus prasiveržimai buvo planuoti ir akcentuoti. Tik problema, kad po kelių tokių prasiveržimų pradedame užsiiminėti savivale ir tai yra jaunų žaidėjų problema. Jis puikiai dirbo gynyboje tiek prieš Cinciarini, tiek prieš kitus. Kai supranta, kur turi atakuoti, tai daro nuostabiai, ką šiandien ir parodė keliose situacijose. Bet vėliau prasideda savivalė, todėl negalime to išlaikyti visas 40 minučių.

– White'as ketvirtajame kėlinyje surinko 10 taškų iš eilės. Ką galite pasakyti apie jo žaidimą?

– Žaidėjas, kuris turi charakterį. Jis niekada sau neleis daugiau nei vienerias rungtynes sužaisti be energijos. Matėme Aaroną labai prastą Vitorijoje, bet po to tiek su „Šiauliais“, tiek treniruotėse, tiek šiandien... Kiekvienas žaidėjas yra žmogus ir jis gali turėti blogą dieną. 80 rungtynių per sezoną... Žymiai svarbiau ne tai, kad tu žaidi blogai, o tai, kaip į tai sureaguoji. Klysti, blogai žaisti ir turėti blogą dieną yra žmogiška.

– Kokį įspūdį rungtynėse paliko Milano lietuviai?

– Gudaitis nubaudė iš kitų žaidėjų prasiveržimų, jis viską užbaigė, pataikė visas 7 baudas ir atkovojo 10 kamuolių. Jis puikiai atliko savo darbą. Nemanau, kad prieš Kuzminską blogai gynėmės. Vienas ar du metimai buvo sunkūs, o daugiau nemanau, kad tai buvo kažkoks faktorius.

– Pastaruoju metu atliekate tik po 8-10 tritaškių. Ar tai dėl varžovų gynybos?

– Galbūt dėl varžovų. Nemanau, kad puolimas buvo mūsų problema. Metimų buvo gerų, o tuomet yra klausimas ar pataikysime. Šiandien turėjome kur kas daugiau kantrybės nei Vitorijoje. Jeigu skaičiuotume pramestas baudas, tai skaičiai puolime būtų labai geri. Bet reikia susitvarkyti su nervais, o tai nėra lengva. Svarbiausia kova – beveik 50 kamuolių atkovojome. Pešičius sakė, kad per 50 karjeros metų nematė tokių skaičių, o aš – per dvejus metus to nemačiau. Toks mano stažas. 49 kamuoliai yra nerealus skaičius. Tokių skaičių nebūna. 17 kamuolių puolime kalba apie žaidėjų atsidavimą ir bekompromisinę kovą.

– Po šios pergalės lengviau žvelgiant į sezono finišą psichologiškai?

– Mano paties situacijoje niekas nesikeičia, o žaidėjams galbūt taip. Jie pirmą kartą kovoja dėl tikrai didelio tikslo. Mano mentalitetas ir mąstysena nepasikeis. Eisime ir toliau nuteikti žaidėjus. Nemanau, kad motyvacija prieš komandą, kuri turi daugiausiai titulų („Real“), gali būti problema.

Sunku įlįsti į žaidėjų vidų, bet aš tikrai suprantu, kodėl jie nervinasi. Tuos nervus reikia perlaužti gynybos pagalba, nes iš jos atsiranda pasitikėjimas. Po šiandienos jiems turėtų būti lengviau, bet imes visada pabrėžiame, kad kiekvienos naujos rungtynės yra nauja istorija ir reikia pradėti nuo nulio.