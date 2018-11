Š. Jasikevičius: esame komanda, kuri dar nemoka laimėti

„Gavosi sunki savaitė. Aš daugiau kalbėsiu pozityviai. Šiandien esame labai netoli netgi pačių geriausių Europos komandų. Tuo esu įsitikinęs, šiais metais turime gerą komandą. Esame komanda, kuri dar nemoka laimėti. Ekipa, kuri yra visai gerame kelyje. Mes ja tikime. Tikiuosi, kad pralaimėjimai jiems nekirs per galvą. Galima įžvelgti daug pozityvumo, bet yra ir aibė dalykų, kuriuos reikia taisyti, kas blogiausia – tai kartojasi. Mes dirbsime, žaidėjai yra profesionalūs. Tie žaidėjai, kurie kreipia į mano pastabas, jie eina į priekį. Kurie nekreipia, deja, eina blogyn. Turiu 12 žaidėjų, su kuriais beveik visada rungtyniauju. Ateis laikas ir tikrai surasime rotaciją. Galbūt iš žaidėjų išgausiu to, ko noriu, daugiau nei 20-25 minučių per rungtynes. Žaidžiame su Europos grandais ir to neužtenka.

Viena gera pergalė mums gali įnešti tiek daug gerų dalykų, kad po jos galime stipriai šokti į viršų. Bet tos pergalės negalime melstis ir laukti – reikia eiti ir ją pasiimti, giliai viską iš savęs išspausti ir ją pasiimti prieš stipresnius varžovus, prieš kuriuos žaidžiame kiekvieną savaitę. Galvoju, kad galime tai padaryti. Mūsų situacija turnyrinėje lentelėje manęs nelabai jaudina. Ji galėjo būti ir geresnė, ir blogesnė. Jeigu 100 proc. atsiduosime komandinei sistemai, galvoju, kad turime šansų.

Dar atsiprašau. 14 tūkstančių ir 600 žiūrovų yra fantastika. Ačiū jiems labai“, – po rungtynių kalbėjo Jasikevičius.

– Minėjote, kad žaidėjams dar daugiau pralaimėjimų gali kirsti per galvą. Ar yra ženklų, kad ji gali palūžti?

– Nežinau, žmonėms į sielą neįlįsi. Ketvirtas pralaimėjimas arenoje, kai toks palaikymas, gali kirsti per galvą. Kažkodėl namie padarome daugiausiai psichologinių, žaidimo plano klaidų. Reikia kartais nulenkti galvą ir prieš varžovą. Tikrai žaidžiame prieš gerą varžovą. Jos čia neatvažiuoja žaisti taip, kad „Kauno arenoje yra gera arena, čia yra sunku.“ Čia yra viena iš topinių išvykų. Tą mes šiais metais ir jaučiame.

– Kaip tai jaučiasi?

– Net koridoriuje jaučiasi. Eina, rėkia, kad laimėjo. Čia mums turi būti pasitenkinimas, kad pasiekėme šį lygį. Bet mes toli lygio, bet per daug dovanojame. Toks ir yra skirtumas. 21 klaida. Šiandien vienas iš akcentų buvo supaprastinti gynybos sistemą, kad nereikėtų praleisti į kairę ar į dešinę. Šiandien, kad žaidėjams neliktų pasiaiškinimų, kur ta dešinė ar kairė ranka, mes visada stengiamės pagal sistemą gintis vienodai ir leisti į užtvarą. Ir vis tiek kai kurie žaidėjai net nežino, kur yra užtvara.

– Žaidėjai rūbinėje minėjo, kad galbūt trūksta žudiko instinkto. Kaip tai išsiugdyti?

– Negalvoju, kad yra žudiko instinktas. Čia gali vadinti kaip nori, čia didelės frazės. Apie žudiko instinktą galima knygą parašyti. Mes nepadarome teisingo darbo ilgus periodus, daug minučių. Galime tai daryti, bet ne taip stabiliai. Ir mes nuo to kenčiame.

– Kaip sekėsi gintis prieš Švedą?

– Buvo sunkių metimų, buvo labai daug plano neišpildymo. Nereaguojame į pastabas. Taip, žinojome, kad Švedas įmes, galbūt kartais jį paleidome, nereikėjo tiek bauduotis. Prieš jį gintis labai sunku. Tu žinai, kad jis išsimes. Jis išmetė 18 metimų ir 7 baudas. Atliko per daug rezultatyvių perdavimų (10 – aut. past.). Nemanau, kad pralaimėjome dėl to, jog Švedas yra kitoje komandoje. Nepadarėme savo darbo su Švedu ir ypač blogai puolėme, kai varžovai nuolat keitėsi. Mane tai labai nustebino. Prieš panašaus lygio besiginančią komandą CSKA, kai visi varžovai pradeda keistis ginamaisiais, mes sužaidėme fantastines 15 minučių.

– Šiandien buvo 21 klaida. Ar komanda galėjo pavargti, turinti omenyje, kad Maskvoje žaidė pratęsimą?

– Žinote, nuovargis. Švedas žaidė 37 minutes. Mes jį kaskart atakuojame puolime, o jis mūsų gynybą. Čia yra fantastiniai skaičiai. Pasakysiu tą patį, ką sakiau ir žaidėjams. Ši frazė pasako viską. Mes esame taip arti nuo labai gero žaidimo ir pergalių, bet tai nereiškia, kad ten ateisime. Turime eiti dar giliau. Mes paskutiniu momentu suklystame – tai nuleidžia ranką, tai pastumiame, tai subauduojame. Mes atliekame visą darbą ir lieka tik klausimas, ar varžovas įmes. Jeigu mes, bravo jam, jeigu ne – bravo tau. Bet mes jį dar subauduojame, arba einame iš 6 metrų blokuoti. Du taškeliai, du taškeliai. Žinote, vieno taško rungtynės, viskas labai susideda. Pasakiau žaidėjams, kad nesame taip toli.

– Šiandien trūko solidesnio vadovavimo komandai?

– Taip, ką pasako klaidų skaičius. Mes žaidėme tuos pačius derinius, kaip ir rungtynėse su CSKA, kai jie keitėsi ginamaisiais. Šiandien vaizdas buvo visai kitoks.

– Dėl paskutinės atakos, turbūt puikus išpildymas, tik metimas neįkrito?

– Kitose rungtynėse pykau dėl paskutinių atakų, bet niekada nekalbėsiu apie paskutinę ataką. Nėra logiška. Jeigu esi geras, tai turi 39 minutes ir 54 sekundes įrodyti pranašumą. Paskutinė ataka tai mažiausiai man rūpi.

– Kalbant apie asmeninius rezultatus, Daviesas pasiekė savo rekordus pagal pelnytus taškus, efektyvumą ir naudingumo balus. Turbūt jis norėjo atsitiesti po sunkaus mačo Maskvoje?

– Mykolas Stumbras sako, skaičiai tie tie tie, bet jie ne visada parodė tikrąjį veidą.

– Marius Grigonis sužaidė kelias iš eilės sėkmingas rungtynes.

– Kaip sakė treneris Pedro Martinezas, Marius Grigonis yra žaidėjas su labai teisingu mentalitetu. Jis negauna žaisti, bet ateina ir treniruojasi taip, lyg gavęs žaisti 20-25 minutes. Prisiminkite, kad pas mus yra 11 žaidėjų ir turime fantastinę galimybę įeiti į rotaciją žaidžiant gerai LKL. Šios rungtynės yra labai svarbios, mums reikia laimėti LKL čempionatą. Žaidėjas supranta, kad Eurolygoje žaidžia mažiau ir čia jam yra auksinė galimybė. O mums reikia visų. Marius Grigonis per dvi savaites kovų LKL pasidarė vienu svarbiausių mūsų žaidėjų. Žinote, dvi savaitės mūsų profesijoje yra gyvenimas. Tu gali daug ką pralošti. Žmogus yra su teisingu mentalitetu ir aš už jį labai džiaugiuosi. Jam niekas nebuvo duota, jis pats atėjo ir paprasčiausiai pasiėmė. Treneris žais su tuo, kuris jam labiausiai padės išlošti.

– Minėjote, kad kai kurie žaidėjai nesiklauso ir eina blogyn. Ar tų žaidėjų nepavyksta pasiekti?

– Taip, šiai dienai nepavyksta pasiekt. Stengsimės.