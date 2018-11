Š. Jasikevičius apie skandalą Maskvoje: tokie dalykai 2018 metais negali vykti

Tik vėliau treneris suprato, kad įžaidėjas buvo priverstas keisti planus dėl to, kad laiko liko mažiau nei kas nors galėjo įsivaizduoti.

Ketvirtadienį grįžę į Kauną, „Žalgirio“ krepšininkai ir treneriai pradėjo ruoštis penktadienio dvikovai su Maskvos srities „Chimki“, tačiau viena pagrindinių jų pokalbių temų buvo grubi sekretoriato klaida trečiadienio mače Maskvoje.

„Nemalonu, tačiau čia turi spręsti visi (Eurolygos) komitetai, – žurnalistams ketvirtadienį kalbėjo Jasikevičius. – Žinau, kad tai apskųsime (jau apskundė, aut. past.), reikia kreipti į tai dėmesį. Tokie dalykai 2018 metais aikštelėje negali vykti. Klubas parašys raštą, teisiškai į viską reaguos, o daugiau viską spręs Eurolyga savo komitetuose.“

– Ar tą klaidą pastebėjote rungtynių metu, ar buvo pranešta tik po rungtynių? – „BasketNews.lt“ paklausė Jasikevičiaus.

– Nepastebėjau rungtynių metu. ir teisėjai to nepastebėjo, veikiausiai dėl to faktoriaus, kad daugiau mažiau svarbu pereiti vidurio liniją. Pats Leo į tai sureagavo labai gerai, nes mes buvome susitarę žaisti derinį, bet Leo jį nutraukė ir sušaukė kitą derinį, pamatęs, kad mažiau laiko. Man pasirodė keista, kodėl mes negalėjome to derinio padaryti, bet Leo sakė, kad neturėjo laiko. Po rungtynių išsiaiškinome, kodėl jis neturėjo laiko.

– Ataka baigėsi 24 sekundžių taisyklės pažeidimu, tai akivaizdu, kad tos nukirptos sekundės turėjo įtakos jūsų atakai.

– Taip, turėjo. Tai konkrečiai atakai, taip.

– Kiek apskritai tokia klaida galėjo turėti įtakos rungtynėms?

– Niekada nežinosime.

– Ar CSKA paskui paaiškino jums, kodėl taip galėjo atsitikti?

– Mes net nepastebėjome. Ir teisėjai nepastebėjo, ir mes. Nemanau, kad jiems reikėjo kažką aiškinti, visgi ir mums nelabai jie ką aiškintų. Jie turi aiškintis prieš Eurolygą.

– Kalbant apie jūsų būsimą varžovą, „Chimki“. Sunkiai pradėjo sezoną, tačiau vakar iškovojo antrąją pergalę. Kaip būtų galima įvertinti jų žaidimą?

– Žaidžia labai panašiai kaip pernai. Vis tiek viskas griūna ant Švedo pečių, kažkiek pasikeitė, vietoje Honeycutto atėjo Crockeris. Daugiau mažiau idėja ta pati. Švedas viską laiko savo rankose ir žaidžia įspūdingai. Jį sustabdyti labai sunku, yra dvi idėjos: arba bandyti jį stabdyti visomis išgalėmis, arba stengtis, kad jis neįjungtų kitų komandos draugų. Spręsime ir galvosime – iki rytojaus vakaro dar yra laiko. Priimsime kažkokį sprendimą ir bandysime turėti variantą B ir galbūt C.

– Tie Švedo skaičiai – vid. 25 taškai per rungtynes – yra unikalūs, neįprasti Europos krepšiniui. Kiek „Chimki“ žaidimas yra labiau kitoks, neįprastesnis Europai, nei buvo pernai?

– Jau pernai, antrąją sezono pusę, buvo konkrečiai Švedas ir jo pagalbiniai. Tie pagalbiniai irgi yra įspūdingi žaidėjai. Tas pats Jordanas Mickey daug metų yra stebimas Europos žmonių, tai toks žmogus, kuris, galvojame, Europoje gali būti idealus penktas numeris. Ir jis toks yra. Aišku, jam dar reikia priprasti. Anthony Gillas yra fantastinis. Čia yra topiniai žaidėjai ir topinė Europos komanda. Situacija nesikeičia: mums reikia koncentruotis į save, užsikurti, kažkiek žaisti virš galimybių ribos ir paprasčiausiai nedalinti nieko už dyką, ką mes šiai dienai darome tiesiog kosminiu ritmu.

– Sakėte rinksitės vieną iš dviejų gynybos variantų. Ar yra kažkokia tendencija, kuri iš tų gynybų geriau veikia kitoms komandoms?

– Jeigu būtų tendencija, tai mes jau būtume tai pasirinkę. Bet reikia dar suprasti, ką mes turime, su kuo mes žaisime. Pasirengimas kol kas buvo tik 24 valandas, dar 24 valandos yra. Man svarbiausia šiai dienai nedalinti dovanų. Mes per daug prasileidžiame tai, ką esame susitarę, kad nedarysime, ir dėl to labai kenčiame.

– Tikriausiai žiūrėjote savo vakarykščių rungtynių įrašą. Ar tas vaizdas, kurį matėte, buvo toks pat neigiamas, kaip komentavote po rungtynių, ar kažkiek geresnis?

– Taip, aibę kartų prasileista į stipriąją ranką, kas buvo labai akcentuota. Labai patiko, kaip žaidėme daugumą atakų rungtynių pabaigoje ir per pratęsimą. Žaidėme taip, kaip reikia žaisti lemiamas minutes: veržliai, agresyviai, einant su kamuoliu ten, kur mes norime eiti, o ne ten, kur varžovas nori eiti. Ir tai buvo labai geras ženklas. O daugiau, kaip sakiau, jeigu išleidžiame mobilų penketą ir akcentuojame gynybą besikeičiamaisiais, mes negalime ir prasileisti į dešinę ranką, ir nesusikeisti. Negali taip būti.