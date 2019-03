Iš Pirėjo – su skydu arba ant jo

Nuostoliai – abipusiai

29-as turas gali būti lemiamas ir "Žalgiriui", ir dar trims komandoms (Pirėjo "Olympiakos", Tel Avivo "Maccabi", Miuncheno "Bayern"), iš paskutiniųjų siekiančioms prasimušti į atkrintamąsias varžybas.

Jeigu šiandien kauniečiai pralaimėtų Pirėjuje, durys į Eurolygos ketvirtfinalį užsitrenktų. Tačiau net iškovojus pergalę teks laukti palankių rezultatų iš kitų arenų.

Kaip sakydavo spartiečiai, su skydu arba ant skydo, bet abiem atvejais – garbingai grįžti iš mūšio.

Pirmo rato rungtynes su "Olympiakos" pernai gruodį Kaune žalgiriečiai laimėjo 83:75.

Per lemiamą akistatą "Žalgiriui" nepadės kapitonas Paulius Jankūnas. Nuostolių yra ir "Olympiakos" ekipoje – pagrindinį įžaidėją Vassilį Spanoulį ir vieną snaiperių Janį Strelnieką pristabdė traumos.

Tramdys puolėjus

"V.Spanoulis ir J.Strelniekas – žaidimo kūrėjai, be to, pelno taškų (atitinkamai vid. 10,2 ir 8,8 – aut. past.). Be jų "Olympiakos" galbūt geriau ginasi, tačiau puolimas ne toks, koks jiems žaidžiant", – svarstė "Žalgirio" vyriausiasis treneris Šarūnas Jasikevičius.

Stratego nuomone, galima tikėtis, kad šįkart Pirėjo komanda žais panašiai, kaip 27-o turo rungtynes su Miuncheno "Bayern" (tąkart "Olympiakos" savo arenoje laimėjo 89:69).

Tačiau 28-o turo dvikovą Davido Blatto ir Kęstučio Kemzūros vadovaujama kariauna svečiuose net 67:90 pralaimėjo Las Palmaso "Gran Canaria" krepšininkams.

V.Spanoulis ir J.Strelniekas – žaidimo kūrėjai, be jų "Olympiakos" galimybės – kitokios.

Per mačą su "Bayern" lyderiai buvo Nikola Milutinovas, Zachas LeDay'us, Georgios Printezis (visi kartu surinko 54 taškus), bet Las Palmase jiems sekėsi prasčiau (25 tšk.).

"Dažniausiai daugiausia rūpesčių kelia G.Printezis ir N.Milutinovas. Sustabdyti juos – vienas prioritetų", – kalbėjo Š.Jasikevičius.

Yra senų sąskaitų

Eurolygos ekspertų nuomone, "Olympiakos" ekipai be V.Spanoulio ir J.Strelnieko bus sudėtinga atsilaikyti prieš "Žalgirį", tačiau Pirėjo komandą gali papildomai motyvuoti senos sąskaitos – pirmiausia 2018-ųjų ketvirtfinalio mačas, kurį Graikijos atstovai pralaimėjo Lietuvos čempionams.

"Gali būti, kad "Olympiakos" žais itin agresyviai, tačiau Š.Jasikevičius yra matęs visko, o per šią dvikovą, viliuosi, jis pademonstruos geriausias savo, kaip trenerio, savybes. Manau, "Žalgiris" laimės", – teigė buvęs krepšininkas Ermalis Kuqo.

"Olympiakos" žaidimas – prasčiausias per pastaruosius kelerius metus. Pirėjo ekipa be V.Spanoulio ir K.Strelnieko labiau pažeidžiama, jos puolimas – lengviau prognozuojamas", – tvirtino "Eurohoops" portalo apžvalgininkas Nikos Varlas.

"Prisimenu ne vieną atvejį, kai "Olympiakos" nepalūžo ir atsitiesė po sunkiausių išbandymų. Tai skatina tikėti šia komanda. Nemanau, kad Pirėjo krepšininkai nepasistengs pasinaudoti puikia proga iškovoti kelialapį į ketvirtfinalį – juk su "Žalgiriu", o vėliau su Stambulo "Darussafaka" žais savo aikštėje", – svarstė Ispanijos žurnalistas Juanas Antonio Casanova.

2020-ieji – šansas Kaunui?

Vietas Eurolygos ketvirtfinalyje jau yra užsitikrinusios Stambulo "Fenerbahce", Maskvos CSKA, Madrido "Real", Stambulo "Anadolu Efes" ir "Barcelona" komandos.

Atkrintamosios varžybos numatytos balandžio 16 – gegužės 1 d. Finalo ketverto turnyras bus surengtas gegužės 17–19 d. Vitorijoje.

Izraelio žiniasklaidoje pasirodė pranešimų, esą 2020-aisiais Eurolygos finalo ketverto varžybos gali būti surengtos ne Atėnuose, kaip buvo sutarta, tačiau kitame mieste, nes Graikijos sostinės valdžia kol kas nepateikė finansinių garantijų.

Keliama versija, kad pagrindiniai kandidatai perimti elitinį krepšinio turnyrą iš Atėnų – Kaunas ir Paryžius.

Pajėgiausios Eurolygos komandos Prancūzijos sostinėje jau varžėsi 1991, 1996, 2001 ir 2010 m.

"Lietuvos krepšinio sirgaliai – geriausi Europoje, "Žalgirio" arena – taip pat. Tereikia išspręsti kai kurias infrastruktūros problemas. Šia tema kalbamės su miesto ir klubo vadovais, – apie galimybę surengti finalo ketverto turnyrą Kaune kalbėjo neseniai Lietuvoje viešėjęs Eurolygos prezidentas Jordi Bertomeu. – Šiemet pajėgiausios ekipos susirinks Vitorijoje, tačiau renginys neapsiribos vien šiuo miestu – prisidės ir San Sebastianas, Bilbao. Toks kūrybingas organizacinis bendradarbiavimas tikriausiai praverstų ir Kaunui. Tikiuosi, kad artimiausiu metu rasime optimalų sprendimą."

Pirėjo "Olympiakos"

Briante'as Weberis JAV gynėjas 188 cm

Nigelas Williamsas-Gossas JAV gynėjas 192 cm

Axelis Toupane'as Prancūzija puolėjas 201 cm

Vassilis Spanoulis Graikija gynėjas 193 cm

Nikola Milutinovas Serbija vidurio puolėjas 213 cm

Janis Strelniekas Latvija gynėjas 191 cm

Aleksandras Vezenkovas Bulgarija/Kipras puolėjas 206 cm

Georgias Printezis Graikija puolėjas 205 cm

Kostas Papanikolaou Graikija puolėjas 204 cm

Vengelis Mantzaris Graikija gynėjas 194 cm

Aleksejus Pokuševskis Serbija gynėjas 211 cm

Dimitris Agravanis Graikija puolėjas 208 cm

Georgias Bogris Graikija vidurio puolėjas 210 cm

Zachas LeDay'us JAV puolėjas 202 cm

Vyriausiasis treneris Davidas Blattas (JAV/Izraelis).

Turnyro lentelė

1. "Fenerbahce" 23 5 +250

2. CSKA 22 6 +181

3. "Real" 21 7 +242

4. "Anadolu Efes" 18 10 +140

5. "Barcelona" 16 12 +55

6. "Baskonia" 15 13 +85

7. "Panathinaikos" 15 13 +18

8. "Armani Olimpia" 14 14 +21

9. "Olympiakos" 14 14 +4

10. "Žalgiris" 13 15 +26

11. "Maccabi" 13 15 –2

12. "Bayern" 13 15 -58

13. "Chimki" 9 19 –99

14. "Gran Canaria" 8 20 –257

15. "Budučnost" 6 22 –288

16. "Darussafaka" 4 24 –318