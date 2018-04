Pirėjo pragare – mūšis dėl svajonės

Pirėjo "Olympiakos" – it feniksas: pralaimėjo net keturis iš penkių pastarųjų Eurolygos mačų, bet atkrintamosioms varžyboms pakils naujam gyvenimui. Tuo neabejojantys Kauno "Žalgirio" krepšininkai šiandien Graikijoje pradės ketvirtfinalio mačą.

Vakar kauniečiai, surinkę stipriausias savo pajėgas, iš Karmėlavos oro uosto išskrido į Graikiją, o šįvakar žengs ant Pirėjo "Taikos ir draugystės" sporto arenos parketo. Antra dvikova – penktadienį ten pat, o kitą savaitę serija iki trijų pergalių persikels į Kauną.

"Nesvarbu, kaip "Olympiakos" leis žaisti mums, svarbiausia, kaip mes patys susidorosime su žaidimo situacijomis. Ketvirtfinalio serijos laimėtoją labiausiai nulems gynyba", – dėstė "Žalgirio" legionierius Beno Udrihas.

Dvylika sezonų NBA praleidęs, iš jų penkis atkrintamosiose varžybose dalyvavęs slovėnas įsitikinęs: "Žalgirio" komandai užtenka patirties net ir neturint daug Eurolygos atkrintamosiose varžybose žaidusių krepšininkų.

"Vyrukai svajojo debiutuoti ketvirtfinalyje. Bus įtampos prieš rungtynes, bet jeigu prieš tokias dvikovas nejauti jaudulio, tada tau kažkas negerai", – dėstė 35-erių metų žalgirietis.

Veteranui pritarė ir "Žalgirio" strategas Šarūnas Jasikevičius.

"Daug laiko pasirengimui nebuvo, nes reikėjo žaisti trejas LKL čempionato rungtynes per penkias dienas. Buvo dvi treniruotės, dabar dar nuvažiavę bandysime prisiminti detales. Reikia eiti, kautis, bandyti žaisti pasitelkus ir širdį, ir galvą", – kalbėjo Šaras.

– Iš "Olympiakos" stovyklos sklinda gandai, kad dėl traumos negalės žaisti vienas ar kitas jų krepšininkas. Tačiau veteranas Georgias Printezis tikrai žais. Kaip keičiasi Pirėjo ekipos žaidimas jam esant aikštėje? – paklausėme Š.Jasikevičiaus.

Jeigu prieš tokias dvikovas nejauti jaudulio, tada tau kažkas negerai.

– Jis vienas geriausių žaidėjų Eurolygoje. Jį sunku sustabdyti žaidžiant vienas prieš vieną. Turime būti pasiruošę kelis variantus gintis ir prieš jį, ir prieš kitus. Tačiau svarbiausia, ar būsime pasiruošę kentėti, atiduoti visą save. Nemanau, kad tai bus labai graži serija. Negalvoju, kad "Olympiakos" galima įveikti žaidžiant labai gražiai. Tai bus labai sunki, ypač fiziškai, serija.

– Kaip tokie klubai, kaip "Olympiakos", pasikeičia per atkrintamąsias varžybas?

– Manau, kad mums reikia dar labiau sužvėrėti. Turime kreipti didesnį dėmesį į detales, nedalyti vadinamųjų lengvų taškų.

– Ar gali būti, kad, lyginant su reguliariuoju sezonu, keisis ir teisėjavimas: arbitrai labiau saugos graikų krepšinio žvaigždes?

– Nemanau. Prie teisėjavimo irgi reikia prisitaikyti. Svarbiausia, kad mus gerbtų, to nusipelnėme patekę į ketvirtfinalį. Teisėjavimas turi būti 50 : 50.

– Jūs turite milžiniškos atkrintamųjų varžybų patirties. Ar ją bandote perteikti savo auklėtiniams?

– Sudėliojau akcentus, kad turi gerėti koncentracija, atsidavimas. Toliau jau žaidėjams reikia susitvarkyti. Galbūt neturime Eurolygos atkrintamųjų varžybų patirties, bet mūsų gretose daug krepšininkų, kurie su savo šalių rinktinėmis yra buvo patekę į panašias sunkias situacijas. Patirties faktorius yra, bet yra ir aibė kitų dalykų.

– Ar galima teigti, kad viena kertinių serijos baigčiai bus G.Printezio ir "Žalgirio" kapitono Pauliaus Jankūno mikrodvikova?

– Turėsime reaguoti į visas aplinkybes. Pavyzdžiui, kokios formos bus tie jų traumuoti žaidėjai, kaip mūsiškiai tvarkysis su atsakomybe. Aišku, G.Printezio problemą taip pat reikės spręsti.

Prognozuoja atkaklią ir permainingą kovą

Dauguma Eurolygos krepšinio ekspertų, trenerių ir žaidėjų prognozių palankesnės Pirėjo "Olympiakos" komandai – esą ji turėtų ketvirtfinalyje įveikti Kauno "Žalgirį", tačiau – tik po permainingos kovos.

"Olympiakos" – favoritas

Įžvalgomis pasidalijo buvęs Eurolygos čempionas ir Arvydo Sabonio bendražygis Madrido "Real" klube, lietuvių kilmės amerikietis Joe Arlauckas, "NOVAsports TV" (Graikija) komentatorius Dimitris Karydas, ilgametis Eurolygos bendradarbis žurnalistas Vladimiras Stankovičius, portalo "Eurohoops.net" redaktorius Nikos Varlas bei portalo "Euroleague.net" darbuotojas Igoris Petrinovičius.

Tik I.Petrinovičius tikisi, kad mačą 3:2 laimės "Žalgiris".

"Žalgiris" dukart įveikė Graikijos klubą per reguliarųjį sezoną, tačiau "Olympiakos" vis tiek favoritas, nors ir ne itin ryškus, dėl didelės atkrintamųjų varžybų patirties ir namų aikštės pranašumo. Manau, kad mačo laimėtojas paaiškės po penkerių rungtynių", – teigė I.Petrinovičius.

"Tikiuosi atkaklios ketvirtfinalio serijos, kuri gali baigtis 3:2 arba 2:3. "Olympiakos" – stabilumo Eurolygoje, ypač finalo ketverto turnyruose, konstanta, "Žalgiris" – malonus netikėtumas dėl savo įdomaus ir įvairaus žaidimo. Be to, kauniečiai per reguliarųjį sezoną laimėjo septynerias rungtynes varžovų aikštėse", – svarstė V.Stankovičius, skyręs pergalę Pirėjo ekipai 3:2.

Patirties skirtumas

"Žalgiris" – tai ne vien itin geras treneris Šarūnas Jasikevičius ar tvirto charakterio tradicija. "Žalgiris" – Eurolygos ateities pavyzdys, kaip galima progresuoti per vienus metus. Šiemet kauniečiai – atkrintamosiose varžybose, tačiau, deja, čia jie ir sustos", – reziumavo J.Arlauckas. Jo prognozė: "Žalgiris" pralaimės 1:3.

"Šiemet "Žalgiris" nustebino visus, bet "Olympiakos" ketvirtfinalio serijai bus pakankamai gerai pasiruošęs, o žaidėjai – atsigavę po traumų. Esminis skirtumas – patirtis: Vassilis Spanoulis ir Georgias Printezis yra sužaidę daugiau atkrintamųjų varžybų rungtynių nei visi "Žalgirio" krepšininkai kartu. Tai labiausiai lems sėkmę medžiojantiems kelialapį į finalo ketverto turnyrą", – tvirtino D.Karydas, manantis, kad mačą 3:2 laimės "Olympiakos".

"Žalgiris" – nuostabiai susižaidusi komanda, su labai aukštu krepšinio IQ. Tačiau "Olympiakos", neatsižvelgiant į namų aikštės pranašumą, turi daugiau patirties ir žaidėjų, jau užsigrūdinusių finalo ketverto turnyruose bei lemiamuose mačuose. Tai, kad Pirėjo ekipa pralaimėjo "Žalgiriui" reguliariojo sezono rungtynes savo arenoje, nuteiks "Olympiakos" pasitikti ketvirtfinalį itin susikoncentravus ir ryžtingai", – teigė N.Varlas, spėjęs, kad jo tautiečiai švęs pergalę 3:1.

J.Plaza – už "Žalgirį"

Žalgiriečių pergalės 3:2 tikisi Stambulo "Anadolu Efes" strategas Erginas Atamanas, 3:1 – Malagos "Unicaja" vyriausiasis treneris Joanas Plaza ir "Valencia" vairininkas Txus Vidorreta, o Luca Banchi ("Brose Bamberg"), Simone Pianigiani (Milano "AX Armani Olimpia") ir Nevenas Spahija (Tel Avivo "Maccabi") mano, kad laimės "Olympiakos".

Visi šeši apklausoje dalyvavę Eurolygos krepšininkai – Andrea Cinciarini ("AX Armani Olimpia"), Danielis Hackettas ("Brose Bamberg"), Petteris Koponenas ("Barcelona"), Carlosas Suarezas ("Unicaja"), Michaelis Rollas ("Maccabi") ir Birkanas Batukas ("Anadolu Efes") – prognozuoja, kad ketvirtfinalį 3:1 arba 3:2 laimės Pirėjo komanda.