NBA Vakarų finale „Warriors“ įsiveržė į priekį

Dabar titulą ginantys „Auksinės valstijos kariai“ serijoje iki keturių pergalių pirmauja 2:1.

Antrąsias rungtynes blankiai sužaidęs „Warriors“ lyderis S.Curry šį kartą atrodė tiesiog puikiai.

Jis pelnė 35 taškus (8/11 dvitaškių, 5/12 tritaškių, 4/4 baudų), sugriebė 6 kamuolius, kartą sėkmingai asistavo komandos draugams. Priminsime, kad praėjusiame mače gynėjas įmetė vos vieną tolimą metimą iš aštuonių bandymų.

Puikus lyderio žaidimas užaugino sparnus ir kitiems komandos draugams. Pirmą kartą šio sezono atkrintamosiose visi „Warriors“ starto penketo žaidėjai mačą baigė su dviženkliu taškų skaičiumi ir šansų varžovams nepaliko.

„Warriors“ savoje aikštėje laimėjo šešioliktą atkrintamųjų dvikovą paeiliui ir pasiekė pagerino lygos rekordą.

Iki šiol 15 kartų savo tvirtovėje buvo nenugalimas ir NBA lygoje 1990-1991 metais dominavęs „Chicago Bulls“ klubas.

Maža to, sekmadienio vakarą rekordų buvo ir daugiau. Triuškinantis 41 taško pranašumas – didžiausias „Warriors“ atkrintamųjų istorijoje. Teksaso ekipai tai buvo skaudžiausia nesėkmė per klubo atkrintamųjų istoriją. „Rockets“ taipogi tapo pirmąją lygos komanda, kuri tokį skaudų pralaimėjimą patiria po to, kai reguliariajame sezone laimėjo bent 65 mačus visų dvikovų.

Ketvirtasis mačas iš antradienio į trečiadienį vėl bus žaidžiamas „Oracle“ arenoje.

„Warriors“: Stephenas Curry 35, Kevinas Durantas 25, Klay Thompsonas 13, Quinnas Cookas 11, Andre Iguodala ir Draymondas Greenas (17 atk. kam.) po 10.

„Rockets“: Jamesas Hardenas 20, Chrisas Paulas (10 atk. kam.) ir Clintas Capela (8 atk. kam.) po 13, Ericas Gordonas 11.