Moterų lyga: „Kibirkštis“ šventė pergalę po dviejų pratęsimų

Bendrame Lietuvos, Latvijos ir Estijos čempionate vilnietėms tai buvo 3 pergalė per 4 rungtynes, o Lietuvos čempionate „Kibirkštis“ įsirašė 7 pergalę ir lieka vienintele nepralaimėjusia komanda.

„Kibirkšties“ komanda puikiai pradėjo rungtynes ir sužaidus keturias minutes pirmavo 10:2. Kėlinio viduryje žaidimas išsilygino, o likus 2 minutėms „Aistės“ pasinaudojo vilniečių klaidomis ir persvėrė rezultatą (20:19). Antrame kėlinyje kauniečių pranašumas vienu metu siekė 7 taškus, tačiau sostinės klubo atstovės sugebėjo skirtumą sumažinti, o paskutinę minutę rezultatą išlyginti (35:35).

Trečiame kėlinyje „Kibirkšties“ komanda pateko į dar vieną nesėkmių ruožą ir leido savo varžovėms nutolti (45:52).

Ketvirto kėlinio pradžioje šeimininkių pranašumas ir toliau didėjo, „Aistės“ susikrovė 13 taškų pranašumą, o „Kibirkšties“ vyriausiasis treneris Valdas Gecevičius dar buvo nubaustas technine pražanga. Tačiau tada iniciatyvos ėmėsi Vilniaus klubo legionierė Morgan Pullins, ir likus 3 minutėms komandas skyrė jau tik 10 taškų. Dar labiau suaktyvinusios gynyba, pradėjusios spaudimą po visą aikštę, vilnietės sumažino atsilikimą ir iki 5 taškų, o likus 40 sek., po Justinos Kraujūnaitės tritaškio, komandos skyrė tik 2 taškai (68:70). Kauno klubo ataka buvo nesėkminga ir vilnietės paskutinei atakai turėjo 9 sekundes. Treneris patikėjo M.Pullins žaisi vienai ir legionierės prasiveržimas buvo sėkmingas (70:70).

Pratęsimą dvitaškiu pradėjo „Kibirkštis“, tačiau netrukus kaunietės išsiveržė į priekį 3 taškais. Tolimą metimą pataikė Gabija Meškonytė (75:75). Šeimininkės dar kartą pasiekė 3 taškų persvarą, o vilnietės suklydo puolime. „Kibirkštis“ apsigynė, ir likus 13 sekundžių G.Meskonytė sumažino atsilikimą iki 1 taško (78:79). Vilnietės buvo priverstos prasižengti ir šeimininkės darsyk nutolo 3 taškais. Paskutinei atakai „Kibirkštis“ vėl turėjo 9 sekundes ir kaunietės prasižengė. Urtė Slavickaitė pataikė baudos metimą, antrą specialiai prametė, o kamuolį atkovojusi M.Pullins komandas dar kartą komandas pasiuntė į pratęsimą.

Antrame pratęsime „Kibirkšties“ komanda lyg įgavo naujų jėgų. Sėkmingai žaisdamos puolime ir dar sėkmingiau gynyboje, vilnietės nutolo 6 taškais. Komandos apsikeitė netaikliais metimais, o likus pusei minutės komandos skyrė 4 taškai. Šeimininkės pasitelkė pražangų taktiką, tačiau „Kibirkštis“ šventė puikią pergalę – 89:85.

„Kibirkštis“ šiame susitikime pralaimėjo kovą po krepšiais (40/48), tačiau mažiau klydo (17/29).

Dar vienas nuostabias rungtynes sužaidė M.Pullins. Amerikietė per 46 minutes pelnė 27 taškus (11/19 dvitaškiai, 1/3 tritaškiai, 2/4 baudos), atkovojo 16 ir perėmė 7 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir 1 metimą blokavo.

Gabija Meškonytė surinko 22 taškus (7/15 dvitaškiai, 1/6 tritaškiai, 5/7 baudos, 4 rez. per., 2 blk.), Ieva Šimkutė – 9, Urtė Slavickaitė – 8 (5 per.), Justina Miknaitė – 6, Justina Kraujūnaitė (4 rez. per.) ir Dalia Donskichytė (4 rez. per.) po 5, Livija Sakevičiūtė – 4, Agnė Bobinaitė – 3, o Eglė Zabotkaitė ir Miglė Purlytė taškų nepelnė.

Kitas rungtynes, paskutines šiais metais, „Kibirkšties“ komanda žais gruodžio 21 d., kai namuose, „Ryto“ arenoje, priims Klaipėdos „Fortūnos“ ekipą.