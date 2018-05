M. Grigonis apie „Žalgirio“ naujoką: protingas žaidėjas, neturintis ryškių silpnybių

Apie šio krepšininko įsigijimą „Žalgiris“ oficialiai dar nepaskelbė, tačiau, „BasketNews.lt“ žiniomis, susitarimas jau yra pasiektas.

25-erių metų 193 cm ūgio T. Walkupas žaidžia tik antrąjį savo profesionalios karjeros sezoną. Praėjusį sezoną jis grūmėsi NBA Plėtojimosi lygoje ir Čikagos „Bulls“ dubleriuose rinko po 7,6 taško, 3,9 atkovoto kamuolio ir 3,4 rezultatyvaus perdavimo.

Šį sezoną amerikietis patraukė į Europą, kur papildė Vokietijos ir Čempionų lygose dalyvaujančią Liudvigsburgo „MHP Riesen“. Čempionų lygoje gynėjas rinko po 11,9 taško, 4,5 atkovoto kamuolio ir 4,6 rezultatyvaus perdavimo, o klubas pateko į finalinį ketvertą ir užėmė ketvirtąją vietą. Praėjusį sezoną Brandonas Daviesas ir Dee Bostas Čempionų lygoje su „Monaco“ užėmė trečiąją vietą ir taip pat persikėlė į „Žalgirį“.

Vokietijos pirmenybėse atletas renka po 12,1 taško, 5,1 atkovoto kamuolio ir 4,5 rezultatyvaus perdavimo. Vietinėje lygoje T. Walkupas šiuo metu rungtyniauja pusfinalio serijoje su Berlyno ALBA, kurioje žaidžia Marius Grigonis.

Lietuvis su tinklalapiu „BasketNews.lt“ pasidalijo mintimis apie naująjį „Žalgirio“ legionierių bei neslėpė, kad ir pats Vokietijoje girdėjo apie šio gynėjo persikėlimą į „Žalgirį“.

„Jis yra protingas žaidėjas. Liudvigsburgo komanda surinkta iš amerikiečių, kurie bėga be idėjos, o T. Walkupas žino, kaip reikia žaisti krepšinį. Kaip pirmąjį sezoną Europoje žaidžiantis amerikietis, jis atrodo labai gerai. Mėgsta pats kurti žaidimą, gali ir aukštai pašokti, ir apsiginti, ir abiem rankomis užbaigti atakas“, – apie savo oponentą kalbėjo M. Grigonis.

Pusfinalio serijoje pirmauja ALBA 1-0, o pirmajame mače T. Walkupas įmetė 14 taškų, atkovojo 4 kamuolius bei atliko 5 rezultatyvius perdavimus.

Anot Lietuvos rinktinės gynėjo, naujasis „Žalgirio“ pirkinys žaidžia 1-3 pozicijose, tačiau daugiausiai laiko praleidžia užimdamas atakuojančio gynėjo rolę. Pats M. Grigonis rungtyniauja trečioje pozicijoje, tad kartais turi apsiginti būtent prieš šį amerikietį.

Lieka neaišku, kurį krepšininką T. Walkupas pakeis „Žalgiryje“. Juolab, kad ir šiuo metu Kevinas Pangosas, Vasilije Micičius ir Paulius Valinskas žaidžia tiek pirmoje, tiek ir antroje pozicijose. „Žalgirio“ treneris Šarūnas Jasikevičius krepšininkų pozicijomis pernelyg neskirsto – jis išskiria tik mažesniems (1-3 pozicijų krepšininkams) ir aukštaūgiams (4-5 pozicijų krepšininkams) skiriamas užduotis.

„Jis daugiausiai žaidžia atakuojančiu gynėju, tačiau būna, kad jį pastato ir pirmoje pozicijoje. T. Walkupas yra toks abiejų pozicijų žaidėjas, bet daugiau rungtyniauja antroje. Būna, kad ir trečioje pozicijoje išbėga, tuomet pats irgi prieš jį ginuosi. Mes patys daug keičiamės, tad ir jis kartais lieka prieš mane“, – kalbėjo M. Grigonis.

T. Walkupas Vokietijoje užima aštuntąją vietą pagal rezultatyvių perdavimų skaičių (vid. po 4,6) ir pagal šį rodiklį savo komandoje yra nepralenkiamas, tačiau tai dar nereiškia, kad krepšininkas dažnai užima įžaidėjo rolę ir kuria atakas.

M. Grigonis pasakoja, kad T. Walkupas rezultatyvius perdavimus susirenka dėl savo gudrumo ir komandos žaidimo stiliaus – ji žaidžia greitai ir pelno daug taškų (vid. po 86,8 taško, trečias rezultatas lygoje) bei atlieka daug tritaškių metimų (vid. 25,9 tritaškio, 4 vieta). Palyginimui, „Žalgiris“ LKL meta po 17,5 tritaškio, Eurolygoje – po 16,5).

„T. Walkupas atrodo mąstantis žaidėjas, žino, kur įkirsti, moka į greitą puolimą bėgti. Galbūt kaip įžaidėjui jam trūksta kamuolio varymosi įgūdžių, bet jis ir persivaro kamuolį per aikštę, ir kuria derinius. Liudvigsburgo komanda yra itin greitai bėganti, meta labai daug tritaškių, tad jis dėl to susirenka daug rezultatyvių perdavimų. Visa komanda rodo tokį pašėlusį krepšinį, o jis vienas sugeba pristoti. Taip jau yra, kad toje komandoje įžaidėjai patys atakuoja, o T. Walkupas gali ir nusimesti kamuolį“, – aiškina M. Grigonis.

Amerikietis Vokietijos lygoje iš trijų taškų zonos atakuoja 41,7 proc. taiklumu, tačiau jis nepasižymi snaiperiams priskiriamomis savybėmis – nežudo sudėtingais ir staigiais tritaškiais, kaip „Žalgiryje“ įprastai žaidžia Artūras Milaknis ar Kevinas Pangosas. Šį sezoną Walkupas įmetė 98 dvitaškius iš 174 (56,3 proc.), 156 tritaškius iš 313 (41,7 proc.) ir 77 iš 93 baudos metimų (82,8 proc.).

„Tai nėra tas snaiperis, kuris meta ir pataiko per rankas, arba atlieka metimą iškart išlindęs už užtvaros. Bet Walkupas sugeba gerai pasirinkti, kada atlikti metimus. Jis turi gerą metimą ir jo palikti laisvo ar prieš jį keistis gynyboje per apačią tikrai negali – jis pataikys iš toli. Be to, jis gali įmesti ir iš toliau, ne tik nuo tritaškio linijos“, – dėstė lietuvis.

Viena išsiskiriančių „Žalgirio“ naujoko savybių – atletiškas kūno sudėjimas. Įvairiose svetainėse rašoma, kad 193 cm ūgio atletas sveria 88 kg, tačiau akivaizdu, kad tai nėra tiesa.

Pažiūrėjus į jo sudėjimą, galima spėti, kad krepšininkas turėtų sverti bent 95 kilogramus. Tai leidžia amerikiečiui gynyboje keistis ginamaisiais bei susitvarkyti su kiek aukštesniais varžovais.

„Tai tikrai atletiškai gerai sudėtas krepšininkas, jo lengvai nepastumsi“, – tikina M. Grigonis.

Paprašytas įvardinti Walkupo silpnybes, Grigonis susimąstė ir savo atsakymo nepateikė. Kaunietis mano, kad aukštu krepšinio IQ pasižymintis Walkupas sugeba paslėpti visus savo minusus. Visgi viena yra žaisti Vokietijoje ir Čempionų lygoje, o visai kas kita – Eurolygos komandoje.

„Šioje lygoje jis visose situacijose atrodo tikrai solidžiai. Žino ir kaip išnaudoti savo stiprybes, ir kaip paslėpti minusus. Dabar jo silpnybių nesimato. Jis tikrai gerai žaidžia, tai turbūt pasakytų visi treneriai. O kaip bus „Žalgiryje“, sunku nuspėti“, – pasakojimą apie T. Walkupą baigė M. Grigonis.