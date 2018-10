LMKL: puikiai po krepšiais kovojusi „Kibirkštis“ įveikė Klaipėdos klubą

Antrą pergalę pasiekusios vilnietės turnyro lentelėje pavijo tiek pat taškų turinčias Kauno „Aisčių-LSMU“ krepšininkes.

„Kibirkšties“ komandai rungtynės pajūryje visada tampa rimtu jėgų išbandymu, ne išimtis buvo ir šios rungtynės, kai po 10 minučių kovos, sostinės krepšininkės turėjo 2 taškų deficitą. Tačiau jau antrame ketvirtyje Vilniaus klubo atstovės išsijudino, suaktyvino gynybą ir ne tik išlygino rezultatą, tačiau jį ir persvėrė (34:29).

Antrą rungtynių dalį geriau pradėjo „Kibirkšties“ komanda, tačiau kėlinio viduryje šeimininkės iš Klaipėdos sumažino atsilikimą, o likus 2 minutėms „Fortūna“ išlygino rezultatą. Per likusi laiką komandos apsikeitė klaidomis, o ketvirtį tolimu metimu užbaigė „Kibirkšties“ gynėja Justina Kraujūnaitė (47:44).

Ketvirtą kėlinį puikiu spurtu 8-0 pradėjo sostinės atstovės, „Kibirkštis“ nutolo dviženkle persvara ir klaipėdiečių treneris buvo priverstas prašyti minutės pertraukėlės (55:44). Tačiau ir po jos vaizdas aikštėje nepasikeitė. Sostinės ekipa laiko žaidimo vadžias savo rankoje ir pasiekė pergalę – 66:55.

„Kibirkšties“ komanda pagirtinai kovojo po krepšiais ir kovą dėl atšokusių kamuolių laimėjo 57-38.

„Kibirkštį“ į priekį vedė priekinės linijos duetas: amerikietė Morgan Pullins surinko 11 taškų ir atkovojo 14 kamuolių, o Livija Sakevičiūtė įmetė 11 taškų ir sugriebė 11 kamuolių.

Justina Kraujūnaitė ir Agnė Bobinaitė (7 atk. kam.) pelnė po 9 taškus, Urtė Slavickaitė ir Gabija Meškonytė (7 per.) po 8, Dalia Donskichytė – 6 (6 atk. kam., 4 per., 3 rez. per.), Ieva Šimkutė – 4, o Miglė Purlytė, Justina Miknaitė ir Emilija Grigaliūnaitė taškų nepelnė.

„Fortūnos“ ekipoje Lina Mikelevičienė pelnė 19 taškų, tačiau „iš žaidimo“ pataikė vos 3 metimus iš 18. Andra Gabalytė surinko 14 taškų, o Agnė Černeckytė – 8.

Kitas rungtynes „MultiGyn“ moterų lygoje „Kibirkšties“ komanda žais šeštadienį, kai išvykoje susitiks su „Šiaulių-Universiteto“ krepšininkėmis.