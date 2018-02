„Kibirkšties“ krepšininkės pralaimėjo Minsko klubui

Šiame mače Vilniaus klubui negalėjo padėti kapitonė Laura Juškaitė ir vyriausioji trenerė Jurgita Štreimikytė-Virbickienė, kurios dalyvauja Lietuvos moterų krepšinio rinktinės stovykloje prieš Europos čempionato atranką.

„Kibirkšties“ komanda varžovėms iš Baltarusijos leido atitrūkti jau pirmame kėlinyje, o po 20 minučių ekipas skyrė 11 taškų (28:39). Vilniaus klubui vadovavęs Valdas Gecevičius leido aikštėje pasirodyti visoms registruotoms komandos žaidėjoms, o ne itin sėkmingas trečiasis kėlinys, po kurio „Kibirkštis“ turėjo 19 taškų deficitą (47:66), palaidojo viltis kovoti dėl pergalės.

„Kibirkšties“ komandai koją pakišo baudų metimai. Vilnietės pataikė vos 11 baudų iš 24 (45 proc.). „Cmoki“ komanda savo pranašumą susikrovė greitame puolime, kurio metu pelnė net 30 taškų. Vilnietės į tai atsakė vos 11 taškų.

Vilniaus komandai Shenita Landry (9 atk. kam.) pelnė 14 taškų, Laurita Jurčiūtė (6 atk. kam., 6 rez. per.) ir Gabija Meškonytė - po 11, Dalia Donskichytė (5 rez. per., 6 per.) - 10, Irina Michailova - 9, Deanna Mayza - 5, Agnė Bobinaitė ir Ieva Savickaitė - po 4, Miglė Purlytė - 2.

„Cmoki“ ekipoje 22 taškus surinko Kai Afi James (10 atk. kam.), 21 - Anastasija Suščyk, 14 - Ksenija Vabiščevič.

Atsakomosios rungtynės vyks penktadienį taip pat Vilniuje.