Kauniečiai priešinosi, bet pralaimėjo

Kauno komandos demonstruoja tvirtą charakterį net kai pralaimi. Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) čempionate penktadienį suklupo ir Kauo „Žalgiris-2“, ir Kauno KTU ekipos, tačiau abi parodė kovingumo pavyzdį.

Jaunieji žalgiriečiai, prie kurių vairo debiutavo Lietuvos moterų rinktinės treneris Mantas Šernius, namuose 87:89 nusileido Vilniaus „Perlui“. Vilniečiai, kurių gretose vėl pasirodė už pagrindinę sostinės komandą žaidžiantis Deividas Sirvydis, ypač galingai sužaidė mačo pradžią. Po pirmųjų dešimties minučių jų persvara buvo triuškinama 36:9. Pyktelėję kauniečiai, kuriems šioje akistatoje talkino su pirmąja komanda besitreniruojantis Rokas Jokubaitis, antrajame smogė atgal 32:8. Atkūrę įtampą šeimininkai toliau persekiojo vilniečius. Iki finalinio švilpuko likus 26 sek., „Perlas“ turėjo trijų taškų pranašumą (87:84), bet Einaras Tubutis įdėjo iš viršaus – 89:84.

Nors R.Jokubaitis dar pataikė tritaškį, bet to buvo maža. Jis per 29 minutes pelnė 24 taškus (8/10 dvit., 2/3 trit., 2/2 baud. Met.) ir atliko 8 rezultatyvius perdavimus. Vilniečių lyderis D.Sirvydis per 31 min. įmetė 33 taškus (6/7 dvit., 6/11 trit., 3/6 baudos). „Perlas“ su 9 laimėjimais ir 7 nesėkmėmis rikiuojasi 6-as, žalgiriečiai su 7 pergalėmis – 10-ti.

Kauno KTU patyrė jau 12-ąją nesėkmę iš eilės. Studentus77:68 (18:16, 17:7, 24:22, 18:23) nukovė Klaipėdos „Neptūnas-Akvaservis“. Klaipėdiečiai jau trečiajame kėlinyje susikrovė triuškinamą persvarą ir ramiai baiginėjo mačą, tačiau šeimininkai ėmėsi tirpdyti skirtumą, kol galiausiai pasiekė vienženklę ribą. Vis dėlto sukurti sensacijai jie pritrūko ir laiko, ir jėgų.

„Neptūnui-Akvaservis“ daugiausia taškų pelnė: Klaidas Metrikis 15 (3/3 trit.), Jonas Dumašius 12, Deividas Anužis 11, Tadas Pažėra 10. KTU: Dominykas Ratkus 12, Karolis Sapiega 11, Julius Kigas ir Matas Ragauskas – po 10.

Klaipėdos klubas, ginantis NKL čempiono titulą, su 9 laimėjimais yra ketvirtas, o KTU su 3 pergalėmis – paskutinis, penkioliktas.