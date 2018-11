Jėgų pristigęs „Neptūnas“ krito Bairoite

Uostamiesčio ekipa į duobę pateko jau pirmojo kėlinio pabaigoje, kuri prasitęsė ir antrajame ketvirtyje – 12:0 spurtavęs Vokietijos klubas įgijo 15 taškų pranašumą – 15:30.

„Neptūnas“ prieš ilgąją pertrauką deficitą sumažino beveik per pusę (30:38), o daugiausiai prie to prisidėjo 11 taškų per ketvirtį pelnęs Jerai Grantas.

Trečiąjį kėlinį „Medi“ pradėjo pelnydama 9 taškus be atsako (38:57) – po šios atkarpos varžovai šeimininkavo namų arenoje, o jėgų pristigęs „Neptūnas“ į rungtynes nebesugrįžo.

Dar vieną solidų mačą sužaidė Klaipėdos ekipos vidurio puolėjas J. Grantas, pelnęs 19 taškų (8/12 dvit.).

„Neptūnui“ nesėkme pažymėtame mače nepavyko sulaikyti varžovų priekinės linijos žaidėjų – „Medi“ realizavo net 72,3 proc. dvitaškių (34 iš 47).

Kitas rungtynes uostamiesčio ekipa žais artėjantį šeštadienį, kuomet „Betsafe–LKL“ pirmenybėse išvykoje susikaus su Panevėžio „Lietkabelio“ krepšininkais. Tai bus paskutinė dvikova prieš rinktinių pertrauką.

„Neptūnas“: Jerai Grantas 21 (8/12 dvit.), Tomas Delininkaitis 15 (3/4 trit.), Lorenzo Williamsas, Gytis Masiulis ir Simas Galdikas – po 7.

„Medi“: Adonis Thomasas 21 (6/6 dvit.), Hassanas Martinas 19 (8/8 dvit.), De’Monas Brooksas (5/6 dvit.) ir Davidas Stocktonas – po 13.