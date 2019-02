Jaunieji „Žalgirio“ krepšininkai – Eurolygos jaunimo turnyro finale

Rungtynių pradžioje abi komandos demonstravo pavyzdinę gynybą, tad įpusėjus pirmajam ketvirčiui švieslentėje degė vienaženkliai skaičiai – 6:5. Varžovų gretose žibėjo Juhannas Begarinas, kuris vienas pelnė visus prancūzų taškus bei išvedė savo komandą į priekį rezultatu 6:10. Po pasitarimo aštrų prasiveržimą demonstravo Kerras Kriisa, o jį pakeitęs Nojus Pankratjevas aktyviu įsijungimu į žaidimą leido žalgiriečiams 15:12 laimėti pirmąją rungtynių atkarpą.

Jau prasidėjus antrajam kėliniui Paryžiaus komandai toliau vienintelis taškus rinko J.Begarinas, bet kitoje aikštės pusėje kauniečiai turėjo kur kas daugiau ginklų ir pirmavo 19:14. Ketvirčiui įpusėjus dviženklę persvarą „Žalgirio“ jaunimui įgyti leido pražangų nelaikyti Gytis Mačionis ir Louisas Stormarkas – 25:14. Prieš didžiąją pertrauką iš toli prabilo Laurynas Vaištaras ir K.Kriisa, po kurio dar ir dvitaškio su pražanga, ilsėtis žalgiriečiai keliavo puikiomis nuotaikomis – 37:25.

Trečiajame kėlinyje taškus rinko K.Kriisa ir Gabrielius Čelka, tačiau varžovai atrodė kur kas solidžiau puolime ir priartėjo perpus – 41:35. Vėl lengviau atsipūsti leido dar vieną tritaškį švystelėjęs K.Kriisa, savo žodį tarė naują rekordinės persvaros ribą 48:35 nubrėžęs Modestas Kancleris. Visus prancūzų bandymus artėti niekais vertė G.Mačionis ir L.Vaištaras, po kurių sėkmingų epizodų, prieš lemiamą atkarpą žalgiriečiai susikrovė 15 taškų atsargą – 57:42.

Lemiamoje rungtynių atkarpoje lyderio vaidmens vėl ėmėsi K.Kriisa, kurio pastangomis kauniečiai galėjo ramiai stebėti likusias dvi minutes – 70:53. Formalumus sutvarkė bei skaičius 72:58 užfiksavo tikslų reidą atlikęs G.Čelka.

„Žalgiris“: K.Kriisa 21 (6 atk. kam., 6 kld.), L.Vaištaras 11 (7 atk. kam.), M.Kancleris 9 (8 atk. kam., 3 per. kam.), G.Čelka 8 (2 per. kam.), L.Stormarkas 7 (5 atk. kam.), G.Mačionis 7 (6 atk. kam., 2 per. kam.), N.Pankratjevas 5, D.Rimkus 2, E.Preibys 2.

CFBB: J.Begarinas 28 (10 atk. kam., 6 rez. perd., 4 per. kam., 7 kld.), T.Crusolas 8 (5 atk. kam.), L.Billonas 6.