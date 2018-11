„Fortūnos“ krepšininkės pralaimėjo Rygoje

Nerezultatyviausią sezono mačą sužaidusios Viliaus Stanišausko auklėtinės Rygoje 50:59 (17:18, 11:14, 9:12, 13:15) nusileido Rygos „Stradina Universitate“ (1/1) krepšininkėms.

Startavus lemiamui ketvirčiui, „Fortūna“ atsilikinėjo 7 taškais (37:44), o turėto deficito niekaip neleido sumažinti pro šalį skrieję metimai - klaipėdietės per penkių minučių atkarpą šešiskart prametė iš žaidimo, realizavo tik vieną baudą iš keturių, dusyk suklydo ir liko be taškų.

Tuo metu šeimininkės surinko 9 taškus ir tvirtai paėmė iniciatyvą į savo rankas - 53:38. Galiausiai Linai Mikelevičienė nutraukus „Fortūnos“ taškų badą - 40:53, viešnios iš uostamiesčio iš karto sulaukė taiklaus Annos Bušos tolimo metimo - 56:40, nubrėžusio rekordinio Rygos ekipos pranašumo ribą.

Visgi tada situacija apsivertė aukštyn kojomis ir klaipėdietės pakilo į kovą. Per kiek mažiau nei tris minutes jos pelnė 10 taškų, o šeimininkės per antrąją kėlinio pusę tepelnė 3 taškus, bet to pakako pirmajai pergalei jungtinėje Lietuvos, Latvijos ir Estijos lygoje - 59:50.

„Fortūną“ baudusi Arta Fridenberga iš toli realizavo 5 iš 7 metimų ir su 17 taškų buvo rezultatyviausia Rygos komandoje.

Po krepšiais dominavusi klaipėdietė Brigita Gudelionytė prametė visus 4 metimus, tačiau atkovojo net 18 kamuolių ir užfiksavo naują karjeros rekordą. Asmeninį rodiklį pagerino ir 15 kamuolių sugriebusi Ligita Tamutytė, kuri taip pat surinko 12 taškų (5/13 dvitaškiai, 2/4 baudos).