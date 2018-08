Europos čempionatą šešiolikmetės baigė pergale prieš danes

Šios rinktinės „Always“ Europos čempionate buvo susitikusios ir grupių etape. Tąkart lietuvės laimėjo rezultatu 71:58.

Lietuvės sėkmingai pradėjo susitikimą ir po pirmos rungtynių pusės pirmavo septynių taškų skirtumu (36:29). Varžovės perėmė iniciatyvą trečiajame kėlinyje (44:45).

Likus žaisti dvi minutes iki ketvirto kėlinio pabaigos Aistė Švėgždaitė tolimu metimu išvedė lietuves į priekį (58:56). Po taiklaus Audronės Zdanevičiūtės baudos metimo, danės tolimu metimu išlygino rezultatą (59:59).

Kitoje aikštelės pusėje Simona Visockaitė išprovokavo varžovių pražangą ir pataikė vieną baudos metimą. Per likusį laiką Danijos rinktinės krepšininkės nespėjo surengti sėkmingos atakos ir turėjo pripažinti lietuvių pranašumą.

„Nelabai įsivaizduoju, kad mums gali būti lengvų rungtynių A divizione, nepaisant to, kad žaidžiame namuose. Danės yra mūsų lygio komanda, šios rungtynės kaip ir neturėjo didelės svarbos, bet norėjome pergalinga nata užbaigti čempionatą. Taip pat norėjosi duoti daugiau pasireikšti toms žaidėjoms, kurios gavo mažiau minučių. Gavosi toks miksas ir komanda subangavo vienu momentu.

Reikia atsisėsti pagalvoti, pakalbėti su treneriais apie galutinį rezultatą. Lietuvos krepšinio federacijos tikslus įvykdėme, bet asmeniškai manau, kad galėjome pasirodyti geriau“, – sakė Lietuvos jaunučių merginų rinktinės vyr. treneris Tadas Stankevičius.

Lietuva: A.Zdanevičiūtė 14, S.Visockaitė 13 (14 at. kam., 7 blokai), R.Augustinaitė 7.

Danija: A.Rimdal 25 (5 rez. perd., 4 per. kam., 4 klaidos), L.Lachenmeier 13 (5 rez. perd.), A.Blauenfeldt 8 (6 at. kam., 5 per. kam.).