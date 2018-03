Emocijų pliūpsnis: fantastiškas „Žalgirio“ sezonas – vaizdo klipe

Kauno „Žalgiris“. Tai – komanda, kuri rungtyniauja su vienu mažiausių biudžetų visoje Eurolygoje. Tai – komanda, kuriai du metus iš eilės prieš sezono pradžią ekspertai prognozuodavo lentelės dugną. Tačiau Šarūnui Jasikevičiui ir visai jo kariaunai, tai – nė motais.

Vaizdo klipais apie krepšinį pagarsėjęs G. Šiškovas visiems Kauno „Žalgirio“ ekipos sirgaliams pristato savo naujausią kūrinį „The team is the star“, kuriame – įsimintiniausi šio sezono Kauno komandos epizodai Eurolygoje.

„The team is the star“ - ši sporto pasaulyje populiari sentencija itin tinka Kauno komandai. Be itin ryškių pavardžių, bei ir vėl ekspertų nuvertintas „Žalgiris“ yra per plauką nuo svajonės – Šaro vadovaujama ekipa pirmąkart šiame amžiuje turi realų šansą patekti į Eurolygos atkrintamąsias.

„Šiame kūrinyje stengiausi perteikti tą pozityvią emociją, kurią viso sezono metu kuria tiek komanda, tiek žaidėjų emocijos, tiek sirgaliai. Tikiuosi, man pavyko.“

Iš mūšio į mūšį kylantis „Žalgiris“ šį vakarą Ispanijos sostinėje prieš vietos „Real“, pergalės atveju, gali galutinai užtikrinti savo pozicijas pirmajame Eurolygos aštuonete.