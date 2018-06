D. Motiejūnas: apie įtampą dėl rinktinės, rekordinį atlyginimą ir grįžimą į „Žalgirį“

Pastaruosius penkerius metus talentingiausius krepšininkus ne tik iš Lietuvos, bet ir visos Europos, į Kauną sukviesdavo pats D.Motiejūnas. Jo vardu vadintos ir plačiai žinomos jaunųjų krepšininkų pratybos nuo šių metų tapo „Žalgiris Talent Camp“ stovykla. Taip įvyko todėl, kad Europoje itin gerbiamą jaunųjų krepšininkų mokyklą turintis „Žalgirio“ klubas nusprendė būti dar arčiau perspektyvaus jaunimo, ir bendradarbiaudamas su stovyklos iniciatoriumi D.Motiejūnu, užtikrinti geriausias sąlygos stovyklos dalyviams.

14–16 metų krepšininkai iš Kauno, Vilniaus bei kitų Lietuvos ir Europos kampelių sudalyvaus 14-oje treniruočių bei krepšinio užsiėmimų, kuriuose gerins fizinį pasiruošimą ir stiprins individualius įgūdžius krepšinio aikštelėje.

Į savotišką trenerio veiklą gimtajame mieste pasinėrė ir D.Motiejūnas. Praėjusį sezoną Šandongo „Golden Stars“ klubui atstovavęs 27 metų 213 cm ūgio kaunietis pritapo Kinijos čempionate. Brangiausias šios lygos krepšininkas vidutiniškai per rungtynes pelnydavo po 23,6 taško ir atkovodavo po 12 kamuolių. Su Šandongo komanda jis nukeliavo iki turnyro pusfinalio. Nenuostabu, kad balandžio viduryje pabaigęs sezono kovas, legionierius sulaukė kiniečių pasiūlymo pratęsti sutartį ir ištarė „Taip“. Pagal naują kontraktą puolėjas uždirbs 400 tūkst. JAV dolerių per mėnesį, o per metu – 3 mln. JAV dolerių.

Tiesa, Lietuvos krepšinio rinktinėje D-Mo situacija prieštaringa. Nors artėjančiuose 2019 metų pasaulio čempionato atrankos mačuose nacionalinei ekipai padės abu mūsų aukštaūgiai iš NBA: Jonas Valančiūnas ir Domantas Sabonis, Donato paslaugų treneriui Dainiui Adomaičiui neprireikė.

Tačiau pokalbį su krepšininku pradėjome nuo talentų stovyklos.

– Kodėl šiemet stovyklą organizavote kartu su „Žalgiriu“?

– „Žalgiris“ geriausia Lietuvos komanda jau aštuonerius metus. Taip pat ir galimybėmis pritraukti resursų ir jaunų žaidėjų. Šiemet krepšininkų šiek tiek mažiau, bet mes ir norėjome surinkti kiek mažiau jaunuolių, kad darbo efektyvumas būtų didesnis. Man atrodo, kad judame teisinga linkme.

– Stovykloje darbuojasi nemažai žinomų trenerių. Kaip pasiskirstote darbus, ką akcentuojate?

– Rytais labiau akcentuojamas individualus darbas, vakare – komandinė gynyba ir pan. Kiekvienas specialistas pritaiko savo žinias.

– Jūsų paties sportinė karjera pakrypo į Kiniją, kur panašu liksite ilgėliau. Kaip vertinate savo pirmąjį sezoną po NBA peripetijų?

– Neblogai. Žaidėme pusfinalyje, nors, aišku, norėjosi patekti į finalą. Kinai man dar sezono metu siūlė pratęsti kontraktą, bet ilgai galvojau. Tiesa, dėl naujų Kinijos lygos taisyklių reikėjo apsispręsti anksčiau. Nutariau nebelaukti, nes po to galėjo iškilti problemų. Aplinka pažįstama, ten jaučiuosi patogiai.

– Kada turite grįžti į Kiniją?

– Sutartyje numatyta rugsėjo 1-oji, tačiau jeigu treneriai pageidaus, vyksiu kiek anksčiau.

– Ar nepaskubėjote sukirsti rankomis su kiniečiais? Galbūt vertėjo pasidairyti į NBA ar Eurolygos klubus?

– Tuo metu, kai reikėjo apsispręsti, daugelyje lygų nebuvo pasibaigę čempionatai. Tad neturėjau laiko. Kalbant apie NBA, buvo keli klubai susidomėję dar praėjusio sezono pabaigoje. Tačiau nebenorėjau laukti. Priėmiau sau geriausią sprendimą, kainuojantį mažiausiai nervų.

– Kuo Šandongo klubas jus įtikino likti?

– Daug kuo. Ir atlyginimą padidino 10 proc. nuo to, kiek numatyta sutartyje. Be to, leido pasirinkti gyvenamą būstą, pagerino kitas sąlygas. Aš patenkintas.

– Kinijos lyga gana egzotiška. Gal galite palyginti su kitais čempionatais?

– Ji panaši į NBA savo kėlinių trukme, žaidimo intensyvumu. Tikrai nelengva kaskart žaisti po 30 min., nes tenka atiduoti visas jėgas. Pernai mūsų komandoje buvo Ty Lawsonas (NBA krepšininkas, žaidęs ir „Žalgirio“ ekipoje), kurį pažįstu nuo „Houston Rockets“ laikų. Tai buvo geriausias žaidėjas, su kuriuo man kada nors teko žaisti.

– Ką spėjote nuveikti Lietuvoje? Kaip palaikote sportinę formą?

– Dirbu su „Žalgirio“ fizinio parengimo treneriu Justu Grainiu. Toliau eisiu į aikštelę. Juokavau, kad „Žalgiris“ dar tik baigė sezoną, o man jau reikia grįžti prie treniruočių. Tačiau kuo ilgiau būčiau laukęs, tuo sunkiau būtų grįžti.

– Kodėl esate nereikalingas Lietuvos rinktinės treneriui Dainiui Adomaičiui?

– D.Adomaičio čia nėra, tad negaliu atsakyti. Šiaip jaučiuosi gerai. Treniruojuosi Kaune, padedu tobulėti vaikams, turiu sutartį – ko daugiau reikia?

– O pats ar norite apsivilkti nacionalinės komandos marškinėliais?

– Norėčiau, bet šiuos klausimus užduokite žmonėms, kurie už tai atsakingi. Aš – žaidėjas. Jeigu kviečia – važiuoju, jei ne – tai ne. Aš kvietimo negavau. Paprasta.

– Kada nors išvysime jus Kauno „Žalgirio“ klube?

– Tikėkimės. „Žalgirio“ klube prasidėjo mano karjera. 14-os ar 15-os atėjau į šią salę (Pašilės gatvėje įsikūrusį A.Sabonio krepšinio centrą) pas trenerį Rimantą Grigą. Tada tik trumpą laiką buvau su „Žalgirio“ dubleriais, tad norėtųsi čia ir pabaigti savo sportinį kelią.