D. Adomaitis paskelbė rinktinės kandidatų sąrašą

Kaip ir lapkričio lango metu, stovykloje dalyvaus 14 krepšininkų.

Dėl patirtų traumų šį kartą rinktinei negalės padėti Gediminas Orelikas, Arnas Butkevičius bei Deividas Gailius. Juos pakeis Marius Grigonis, Edgaras Želionis ir Martynas Echodas. Dar viena rokiruotė bus ir gynėjų grandyje. Šį kartą vienas iš rinktinės atakų organizatorių bus Žygimantas Janavičius, kuris pakeis pirmajame lange rungtyniavusį Šarūną Vasiliauską.

„Sąrašas yra pasikeitęs. Gal net daugiau, nei norėtųsi. Žaidėjai patyrė traumas, tad atsirado naujos pavardės. Be to, tenka taikytis ir prie priešininko, - per spaudos konferenciją sakė D. Adomaitis. - Norėjosi išbandyti Ž. Janavičių. Stebėjau jo žaidimą klube ir ten jis rungtyniauja labai neblogai. Be to, rungtynėse su Vengrija mums reikės daugiau gynybinio tipo žaidėjo šioje pozicijoje. M. Echodas buvo tarp kandidatų ir prieš ankstesnį langą. Klube jis rungtyniauja gerai, solidžiai, bus matyti, kaip jam seksis. Jauni žaidėjai - M. Echodas, Arnoldas Kulboka, Laurynas Birutis - turės savo galimybę pasirodyti. Viskas priklausys nuo to, kaip jie atrodys treniruotėse. Niekas už dyką rungtynių r minučių neduos, žaidėjai turi to nusipelnyti“.

Kvietimo į rinktinę sulaukė ir senbuvis Kšištofas Lavrinovičius.

„Jis lyg klijai komandoje. Jis žino, kada pasakyti teisingą žodį, žino, kaip pasielgti, ir kada kaip patarti jauniems žaidėjams. Jo indėlis yra ir už aikštelės ribų. Be to, iškritus G. Orelikui, mūsų ketvirta pozicija nėra labai stipri. Norime Kšištofu prisidengti ketvirtoje ir penktoje pozicijoje. Jis - tas žaidėjas, kuriuo visada galima pasitikėti“, - kalbėjo D. Adomaitis.

Rinktinės gretose nebus Kinijoje rungtyniaujančio Donato Motiejūno.

„Visiems kandidatams, klubams buvo išsiųsti kvietimai, laiškai. Iš Donato klubo nebuvo gauta jokio atsakymo. Susisiekėme ir gavome atsakymą kreiptis į federaciją dėl iškvietimo. Gal geriau remkimės žaidėjais, kurie yra šalia, nori atstovauti rinktinei ir tikrai bus. Man, kaip treneriui, labai svarbu, kad žaidėjas norėtų atvažiuoti rungtyniauti į rinktinę, kad nereikėtų įkalbinėti. Tuo šį klausimą ir užbaikime“, - sakė Lietuvos rinktinės strategas.

D. Adomaitis džiaugėsi, kad NBA klubai yra nusiteikę geranoriškai dėl žaidėjų atstovavimo nacionalinėms rinktinėms: „Klubai nusiteikę pozityviai, nesiruošia daryti kliūčių ir suteiks galimybes žaidėjams atstovauti rinktinėms“.

Kandidatai į treniruočių stovyklą Palangoje rinksis vasario 19 dieną. Lietuviai abi šio lango rungtynes žais Klaipėdos „Švyturio“ arenoje. Vasario 23 dieną laukia akistata su Vengrijos rinktine, o vasario 26 dieną - su Kosovo komanda.

Lietuviai atrankos etapą pradėjo pergalingai, kai lapkričio mėnesį Kosove nugalėjo vietos rinktinę 99:61 ir namuose pranoko Lenkijos ekipą 75:55.

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kandidatų sąrašas pasaulio čempionato atrankos rungtynėms su Vengrijos ir Kosovo rinktinėmis: Mindaugas Girdžiūnas, Rokas Giedraitis, Martynas Echodas (visi - Vilniaus „Lietuvos rytas“), Renaldas Seibutis, Edgaras Želionis (abu - Klaipėdos „Neptūnas“), Kšištofas Lavrinovičius, Vaidas Čepukaitis (abu - Panevėžio „Lietkabelis“), Laurynas Birutis („Šiauliai“), Adas Juškevičius (Stambulo „Galatasaray Odeabank“, Turkija), Žygimantas Janavičius (Braunšveigo „Loewen“, Vokietija), Marius Grigonis (Berlyno „Alba“, Vokietija), Arnoldas Kulboka (Kapo d'Orlando „Betaland“ , Italija), Eimantas Bendžius (Santjago de Kompostelos „Monbus Obradoiro“, Ispanija), Evaldas Kairys (Biujukčekmedžės „Demir Insaat“, Turkija).