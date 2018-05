Balsą prarėkęs Š. Jasikevičius: pasakiau žaidėjams, kad juos labai myliu

Tai buvo pirmasis gerų draugų ir kolegų susitikimas finalo ketverte abiem esant treneriais ir jis baigėsi labiau patyrusio vyro pergale.

Obradovičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahče“ 76:67 pranoko Kauno „Žalgirį“ ir Turkijos klubo strategas gavo galimybę siekti savo 10-ojo Eurolygos trofėjaus.

Šarui savo pirmojo trofėjaus šiose pareigose dar teks palaukti.

„Jis gražiai šnekėjo, aš – dar gražiau, – paprašytas atskleisti, apie ką buvo kalbėta po finalinės sirenos, sakė Jasikevičius. – Jam jaučiu didelę pagarbą ir esu labai laimingas, kad jis yra mano draugas.“

Jasikevičius neturėjo blogų žodžių ir savo komandai. Nors „Žalgiris“ mačą pradėjo 7 netaikliais metimais iš eilės, iki ilgosios pertraukos prarado 12 kamuolių, o iš viso suklydo 20 kartų, kauniečiai turėjo šansą kabintis į rungtynes.

Visgi du taiklūs Ali Muhammedo (buvusio Bobby Dixono) metimai perlaužė rungtynes „Fenerbahče“ naudai. Ketvirtojo kėlinio pradžioje įžaidėjas smeigė du tritaškius ir turkai nutolo 62:52.

„Kažkiek buvome apakinti atmosferos. Manau, kad nepadarėme visų detalių, kurias buvome susitarę, – kalbėjo gerokai užkimęs Jasikevičius. – Buvo galima geriau kontroliuoti rungtynes ir visus dalykus, kuriuos mes galime kontroliuoti. Buvo prastos užtvaros, prasti sprendimai. Nėra kalbos, kad kai kurie sprendimai buvo dėl jų geros gynybos, bet buvo ir klaidų, kurios buvo neišprovokuotos.

Labai daug praradome, kol supratome, kur juos galime atakuoti. Keista, nes per treniruotes ruošėmės 100 proc. tam, kas ir vyko. Bet mūsų žaidėjams reikia visa tai praeiti. „Fenerbahče“ žaidė kietai ir tai mus kažkiek išmušė. Buvo per daug klaidų, per daug blogų sprendimų. Kai kažkokiu mistiniu būdu sugrįžome į rungtynes, mus nužudė Bobby Dixonas. Nieko nepadarysi.“

Jasikevičius sakė po dvikovos rūbinėje pernelyg nepriekaištavęs savo žaidėjams. Netgi priešingai – šie iš trenerio išgirdo labai šiltą žinutę.

„Aš pasakiau žaidėjams, kad juos labai myliu ir negaliu jų kaltinti. Jie pasiekė labai daug ir šitą dalyką reikia praeiti. Aš pats tai žinau labai aiškiai“, – apie patirties stoką prakalbo Jasikevičius.

Visiems „Žalgirio“ krepšininkams tai buvo pirmasis kartas finalo ketverte ir tai, anot stratego, jautėsi.

„Neturiu nieko blogo pasakyti apie savo komandą, jie yra fantastiniai vyrai, kovotojai. Kartais reikia šituos dalykus praeiti. Visą laiką šnekate apie patirtį, visa Europa apie tai šneka, o man nepatinka apie tai daug šnekėti, nes yra daug komandų, kurios yra laimėjusios ir be patirties. Šiandien kažkiek išlindo patirties stoka“, – sakė Jasikevičius.

– Kas leisdavo vis grįžti į rungtynes?

– Plano laikymasis. Mes daugiau mažiau viską žinojome: kad visi keisis, kai pastato Kaliničių ant Kevino, visi Milaknio išėjimai bus keitimaisi. Reikėjo tai nubausti. Bet, aišku, reikia mokėti žaisti krepšinį ir turėti patyrimo. Jie mus nubaudė. 20 klaidų šitame lygyje yra per daug. Puiki pamoka man kaip treneriui, puiki pamoka visai „Žalgirio“ organizacijai. Malonu čia būti.

– Sunku ar lengva rasti motyvacijos dvikovai dėl trečiosios vietos?

– Yra kitos rungtynės ir kitas iššūkis. Nemanau, kad mūsų žaidėjai yra tokios didelės žvaigždės ir tiek daug pasiekę, kad neturėtų motyvacijos kovoti dėl trečiosios vietos. Čia yra aukščiausias lygis ir mes labai džiaugiamės čia būdami.

– Tie Muhammedo tritaškiai buvo kontroliuojami?

– Galvoju, kad buvo, nes ketvirto kėlinio pradžioje mes išėjome su nuliu baudų. Su nuliu baudų negali duoti tritaškių metikui. Metikai buvo kontroliuojami: ir Nunnally, ir Guduričius. Taip, Datome, prastai gynėmės. Žinojome, kad nepaliksime „Fenerio“ su 40 taškų, jie žiauriai geri, aukščiausios klasės žaidėjai. Tie tritaškiai buvo tikrai labai skausmingi.

– Kaip „Fenerhabče“ uždarė „Žalgirio“ puolimą?

– Jie uždarė su rankų ilgiu, jie už mus aukštesni. 20 klaidų yra labai daug, ir buvo labai elementarių situacijų. Galbūt rungtynėse mus laikė kova dėl atšokusių kamuolių. Bet pirmoje pusėje jie mums iš 6 puolime atkovotų kamuolių įmetė 11 taškų. Tai yra nemažai.