„Aistės-LSMU“ nepasigailėjo „Fortūnos“ ir beveik užsitikrino antrąją vietą

Antroje vietoje liksianti ekipa balandžio 13-14 d. Kėdainiuose vyksiančio finalo ketverto turnyro pusfinalyje susikaus su trečiąja lygos komanda. Šioje pozicijoje yra įsitvirtinusi Ukmergės „Vilkmergė“ (6-6), nuo „Fortūnos“ atitrūkusi per du laimėjimus. Ukmergiškės penktadienį namuose priima lygos lyderę Vilniaus „Kibirkštį“ (11-1). Jų nesėkmė prieš vilnietes užtikrintų kaunietėms antrąją vietą. R. Kondratavičiaus vadovaujama komanda po ilgosios pertraukos į savo krepšį praleido tik 13 taškų. Tiek pat taškų „Fortūna“ surinko per pirmą kėlinį, o antrajame pridėjo 16. Klaipėdietės krepšį iš žaidimo atakavo 21 proc. taiklumu, tuo metu viešnios iš Kauno pasižymėjo 49 proc. pataikymu. „Aistės-LSMU“ triuškinamai laimėjo kovą dėl kamuolių 54-29 bei atliko daugiau nei dvigubai rezultatyvių perdavimų 23-10. Nugalėtojų gretose geriausią sezono mačą sužaidė Vaida Ruseckienė, kuri per 20 minučių įmetė 12 taškų (6/6 dvitaškiai, 0/1 baudos), atkovojo 7 kamuolius, blokavo 1 metimą ir įsirašė 21 naudingumo balą. „Aisčių-LSMU“ komandoje taškus pelnė visos 11 krepšininkių. „Fortūna“: Ligita Tamutytė 10 (0/4 trit.), Lina Mikelevičienė 9 (2/12 metimai), Agnė Černeckytė 8 (3/7 metimai, 5 kld.). „Aistės-LSMU“: Vaida Ruseckienė 12 (7 atk. kam.), Gabija Šegždaitė 11, Karolina Kazočiūnaitė (8 atk. kam.) ir Kristina Masionytė – po 10.