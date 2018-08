V. Alekna triumfavo Geteborge. A. Gudžius – Berlyne?

Ketvirtas kartas – Berlyne

V.Alekna per savo debiutinį Europos čempionatą 1994-aisiais Helsinkyje užėmė tik 17-ąją vietą (56,38 m).

Po to – 3-ioji vieta 1998-aisiais Budapešte (66,46 m), 2-oji vieta 2002-aisiais Miunchene (66,62 m) ir galiausiai – auksas 2006-aisiais Geteborge (68,67 m).

A.Gudžius 2012-aisiais Helsinkyje buvo 29-asis (55,80 m), 2014-aisiais Ciuriche – 10-asis (60,82 m), o 2016-aisiais Amsterdame – 13-asis (63,60 m).

Poryt Berlyno olimpiniame stadione prasidės 24-asis Europos lengvosios atletikos čempionatas, o Vaclovo Kidyko treniruojamas pasaulio čempionas 27-erių A.Gudžius yra pagrindinis disko metimo varžybų favoritas.

Kauniečio geriausias rezultatas šį sezoną – 69,59 m. Toliau Europoje šiemet kol kas nenumetė nė vienas Andriaus konkurentas.

Nuvylė pajūrio vėjas

Paskutinė A.Gudžiaus repeticija prieš startą Berlyne buvo Palangoje, Lietuvos lengvosios atletikos čempionate.

Pučiant nepalankiam vėjui Andrius numetė diską 67,21 m ir ketvirtą kartą tapo Lietuvos čempionu. Sidabro medalį pelnęs vilnietis Domantas Poška atsiliko daugiau nei 7,5 m.

"Toks rezultatas – daugiau nei 67 m, kaip pasiektas šalies čempionate, labai aukštas, – sakė "Kauno dienai" treneris V.Kidykas. – Lietuvos pajūryje būna neblogų vėjų, tačiau šįkart mes, diskininkai, nusivylėme: pūtė gerai, tačiau – ne ta kryptimi! Kairysis vėjas – tai minus mažiausiai 2 m. Netgi išvis be vėjo Andriaus diskas tikrai būtų nulėkęs toliau."

"Berlyno stadionas – su stogu, tad vėjo gūsiai – retenybė. Nieko tokio – sąlygos nebus neprognozuojamos, visiems vienodos, tikresnės", – svarstė A.Gudžius, prieš kelionę į Vokietiją treniravęsis Palangoje.

Šis sezonas – gerokai intensyvesnis nei pernykštis, Andrius lėktuvuose praleido tikriausiai daugiau laiko nei treniruotėse.

Tikisi medalio

– Treneri, kokių darbų dar norėjote atlikti per paskutinę savaitę prieš Europos čempionatą? – paklausėme V.Kidyko.

– Ypatingų užduočių nebuvo. Šiek tiek metimų technikos bei jėgos ir ištvermės pratybų, krūviai – nedideli. Treniruotės Palangoje – ne ekspromtu, viską buvome suplanavę iš anksto.

– Kaip pagal dešimties balų skalę dabar įvertintumėte A.Gudžiaus sportinę formą?

– Parašyčiau 8,8 balo. Turėkime galvoje, kad šis sezonas – gerokai intensyvesnis nei pernykštis, Andrius lėktuvuose praleido tikriausiai daugiau laiko nei treniruotėse. Tačiau rezultatai – stabilūs, aukšti: 67–69 m. Anksčiau juokaudavome: visi metimai per 64 m – gerai, o dabar gerai, jeigu per 66 m. Kartelę keliame vis aukščiau... Planuojame, kad kitas sportinės formos pikas būtų per "Deimantinės lygos" finalą rugpjūčio 31-ąją ir Kontinentų taurės varžybas rugsėjo 8–9 d.

– Andrius įvardijo savo pagrindinius konkurentus Europos čempionate: pasaulio vicečempionas 25-erių metų švedas Danielis Stahlis, šiemet nacionalinį rekordą pagerinęs 26-erių austras Lukas Weisshaidingeris, olimpinis čempionas 27-erių vokietis Christofas Hartingas. Ką manote apie šiuos savo auklėtinio varžovus?

– Liepos 25-ąją D.Stahlis numetė diską 69,11 m. Tačiau varžybų sąlygos Karlstade buvo itin palankios. Kita vertus, jeigu nemoki mėtyti – joks vėjelis nepadės... Ch.Hartingas neseniai laimėjo Vokietijos čempionatą, rezultatas – gana aukštas: 66,98 m. Gegužę L.Weisshaidingeris švystelėjo diską 68,98 m. Vis dėlto austro metimų technika dar nestabili, jis gali puikiai pasirodyti, gali ir 64--65 m ribos nepasiekti. Nenurašykime ir vyresnės kartos metikų – lenko Piotro Malachowskio, Ch.Hartingo vyresniojo brolio Roberto, esto Gerdo Kanterio. Jie turi daugiau tokio lygio varžybų patirties nei jaunesnieji konkurentai, jėgas kaupia svarbiausiems startams.

– Koks rezultatas, jūsų nuomone, garantuos medalį?

– Man regis, 67 m turėtų užtekti prizinei vietai užimti. Iškovoti aukso medalį tikriausiai reikės šiek tiek daugiau, o 69 m tokios konstrukcijos stadione, kaip Berlyno olimpinis, būtų kosminis pasiekimas. Abejoju, ar bus netikėtų, stulbinančių proveržių. Prognozuočiau, kad finale dėl trofėjų kovos Andrius, D.Stahlis ir Ch.Hartingas.

– Yra skeptikų, tvirtinančių, kad Europos ar pasaulio čempionatuose kai kurie atletai kovoja ne visomis jėgomis, esą tausoja save pelningesniems startams – komercinėms varžyboms. Pritariate ar prieštaraujate?

– Į kiekvieno sportininko sielą, kaip sakoma, neįlįsi. Mums – ir Andriui, ir man – Europos čempionatas yra pagrindinės šių metų varžybos. Susirinks ne devyni ar dvylika metikų, kaip, tarkime, "Deimantinėje lygoje", bet dar daugiau nė kiek ne prasčiau motyvuotų konkurentų. Mano žiniomis, šiame Europos čempionate užregistruoti 27 diskininkai, tarp jų – ir 39-erių italas Hannesas Kirchleris, ir 22-ejų rumunas Alinas Firfirica. Neabejokime: kiekvienas sieks įrodyti, kad yra geriausiasis.

Skaičiai, faktai, prognozės

* 24-ajame Europos lengvosios atletikos čempionate Berlyne mūsų šaliai atstovaus 27 sportininkai. Tai daugiau nei 2016-aisiais Amsterdame (buvo 19), bet mažiau nei 2014-aisiais Ciuriche (34).

* Europos lengvosios atletikos asociacijos (EAA) šio sezono geriausių rezultatų suvestinėse 1-ąją vietą užima disko metikas Andrius Gudžius (69,59 m), 3-iąją – bėgikė Agnė Šerkšnienė (400 m – 50,99 sek.), 7-ąją – ėjikė Brigita Virbalytė-Dimšienė (20 km – 1 val. 29 min. 2 sek.), 11-ąją – ieties metikė Liveta Jasiūnaitė (61,61 m).

A. Šerkšnienė/Danielio Mitchello nuotr.

* Lietuvos rinktinės amžiaus vidurkis – 26,1 m. Jauniausi sportininkai – bėgimo estafetės 4 po 400 m komandos narė 18-metė Gabija Galvydytė ir 200 m bėgsiantis 20-metis Gediminas Truskauskas.

* Lietuvos rinktinės vyriausioji trenerė Nijolė Medvedeva: "Komanda brandi ir pajėgi pasiekti aukštų rezultatų."

Lietuvos rinktinė

Karolina Deliautaitė (100 m bėgimas), Agnė Šerkšnienė (400 m, estafetė 4 po 400 m), Modesta Morauskaitė (400 m, estafetė 4 po 400 m), Eva Misiūnaitė (400 m, estafetė 4 po 400 m), Eglė Balčiūnaitė (800 m, estafetė 4 po 400 m), Brigita Virbalytė-Dimšienė (20 km sportinis ėjimas), Živilė Vaiciukevičiūtė (20 km sportinis ėjimas), Airinė Palšytė (šuoliai į aukštį), Dovilė Dzindzaletaitė (trišuolis), Ieva Zarankaitė (rutulio stūmimas, disko metimas), Liveta Jasiūnaitė (ieties metimas), Milda Eimontė (maratonas), Vaida Žūsinaitė (maratonas), Erika Krūminaitė (estafetė 4 po 400 m), Gabija Galvydytė (estafetė 4 po 400 m), Gediminas Truskauskas (200 m), Simas Bertašius (1 500 m), Justinas Beržanskis (3 000 m kliūtinis bėgimas), Arturas Mastianica (50 km sportinis ėjimas), Tadas Šuškevičius (50 km sportinis ėjimas), Adrijus Glebauskas (šuoliai į aukštį), Andrius Gudžius (disko metimas), Edis Matusevičius (ieties metimas), Remigijus Kančys (maratonas), Ignas Brasevičius (maratonas), Valdas Dopolskas (maratonas), Mindaugas Viršilas (maratonas).