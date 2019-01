TOP 10 baudų Dakaro ralyje

Kaip suvaldyti keleto tūkstančių žmonių minią kopose ar kituose, itin sudėtingai pasiekiamuose pasaulio kampeliuose? Kaip užtikrinti švarią konkurencinę kovą tarp galingiausių pasaulio komandų? Tokie klausimai galimai kyla daugeliui ir būtent Dakaro ralio organizatoriai žino didelę dalį atsakymų. Be visų naudojamų technologijų, kurios leidžia ne tik gyvai sekti judančią techniką, naudojamos ir filmavimo kameros bei kiti įrankiai, kurie padeda įrodyti nusižengimus ir skirti baudas. Vienokio ar kitokio pobūdžio bausmę galima gauti labai lengvai, sąrašas tikrai ne trumpas, tad mes išrinkome pačias įdomiausias.

1. Diskvalifikacija penkeriems metams. Tokią pražangą gauti gali tikrai tyčinį pažeidimą pasiryžę atlikti ekipažai, tad nenuostabu, kad maratono organizatoriai norės bent penkmetį nebematyti šių veidų. Diskvalifikacija skiriama už bandymą parduoti savo techniką varžybų metu, nepaisant jos būklės – veikianti ar visiškai sugadinta. Dakaro ralio maratonas turi išskirtines sąlygas lengvatiniu būdu importuoti techniką į maratono šalis su sąlyga, jog jos lygiai taip pat paliks šalį. Dalyvių bandymas pasipelnyti gali sugriauti šį pasitikėjimą ir taip gerokai apsunkinti organizatorių gyvenimą. Dėl to ši bauda yra tokia negailestinga ir ja apsiribota nebus: komandos narių sulaikymas, piniginės baudos taip pat nebus paliktos nuošalyje.

2. Technikų pagalba greičio ruože. Bet kokia mechanikų komandos pagalba greičio ruože yra baudžiama dalyviui skiriant šešių ar daugiau valandų baudą prie bendro trasos įveikimo laiko. Limitas šiai baudai, kaip ir daugeliui kitų, – diskvalifikacija. Pastaroji priemonė yra iš esmės skiriama kartu su daugeliu punktų, jeigu veikla kartojama daugiau nei du kartus. Be viso to, vien už komandos narių ar automobilių pastebėjimą netoli trasos dalyvis bus nubaustas trijų valandų bauda prie bendro trasos įveikimo laiko.

3. Skraidymas virš trasos prieš varžybų dienas. Bet koks bandymas judėti nurodytu trasos maršrutu ir jo prieigomis prieš varžybas, tai atliekant bet kokia transporto priemone, tame tarpe sraigtasparniu, ir įrodžius, kad skrendantys žmonės turi bent minimalų ryšį su kuriuo nors iš dalyvių, bus baudžiamas dalyvio diskvalifikacija. Tokios priemonės leidžia užtikrinti didžiųjų komandų ribojimą, bandant paruošti tikslesnį maršrutą nei nurodoma kelio knygoje. Kadangi gamyklinės komandos nesiskundžia finansavimu, piniginės baudos nėra numatomos – komanda iš karto keliauja namo.

4. Saugos diržų dėvėjimas greičio ruožuose yra natūrali procedūra – juk dalyvaujama sudėtingiausiose pasaulio lenktynėse, kuriose dalyvių traumos ir žūtys nėra naujiena. Saugos diržų dėvėjimas tarp greičio ruožų tuo tarpu nėra toks populiarus – galimybė nebūti prilipusiam prie sėdynės ir kiek pajudinti per tramplynus atkratytą kūną sugundo daugelį – tiek ekipažus sportiniuose automobiliuose, tiek ir mechanikų komandos. Kad pagunda būtų valdoma, ji apdovanojama 300 eurų bauda užfiksavus pirmąjį kartą, o toliau vengiant naudoti saugumo priemones, netruks ir pabaigti dalyvių pasirodymą varžybose.

5. Baudos už šiukšlinimą. Už kiekvieną paliktą padangą ar ratą, dalyviai bus baudžiami vieno tūkstančio eurų bauda. Už pakartotiną prasižengimą, galima diskvalifikacija. Panaši situacija ir su technika, kuri nebegali savo jėgomis pasiekti finišo linijos. Dalyvis privalo ją grąžinti į uostą arba sulauks nuo 1500 eurų baudos. Ši taisyklė nereiškia, kad turėsite iš vidurio dykumos ar aukštikalnių parsitempti savo sudegusį bolidą – tą už jus padarys maratono uodegoje keliaujanti „šluotų“ brigada, tačiau ji technikos likučius palydės tik iki bivuako – tolimesnė kelionės dalis yra dalyvio atsakomybėje.

6. Greičio viršijimas. Nustatytą greitį viršijus tarp vieno ir dvidešimties kilometrų per valandą ir tai atliekant iki penkių šimtų metrų distancijos pirmą kartą būsite nubausti dviejų šimtų eurų bauda. Jeigu 70 km/val. zonoje važiuosite 71 km/val. ilgiau nei kilometrą, bauda padvigubės. Jeigu toliau kartosite pažeidimus, Jūsų nebebaus, nes būsite diskvalifikuoti iš varžybų. Renginio organizatoriai yra ne kartą susidūrę su situacijomis, kai dalyviai ar komandų nariai skuba per vietinius miestelius, ten patenka į avarijas, kuriose nukenčia gyventojai. Tokie incidentai nepadeda lengviau derėtis su vietinėmis valstybėmis, tad jų stengiamasi išvengti visomis priemonėmis. Greitį viršijus daugiau kaip 40 km/val. iki 500 metrų distancijoje bus skirta 2000 eurų bauda. Skirtingai nei Lietuvoje, kur baudą sumokėti gali iš kitos algos, Dakare visi mokėjimai privalo būti atlikti per 48 valandas arba transporto priemonei nebus leista palikti bivuako.

7. Vėlavimas į dalyvių bei komandų susirinkimus. Dalyviai, mechanikai, žiniasklaidos atstovai – visi jie turi žinoti, kaip vyksta Dakaras, kas jų laukia ir kaip jie turi elgtis vienoje ar kitoje situacijoje. Jeigu bent vienas komandos narys nuspręs, kad jau viską žino ir susirinkime dalyvauti jam nebereikia, komanda bus nubausta 500 eurų bauda. Dažniausiai šie susirinkimai kalba apie saugumo dalykus, tad natūralu, jog organizatoriai nori matyti visus dalyvaujančius šiame reikale ne tik dėl jų pačių saugumo, bet ir dėl atsakomybės – informavus apie galimas negandas, pasekmes visi prisiima asmeniškai.

8. Neregistruotos komandos technikos parkavimas arčiau nei du kilometrai iki bivuako. Tarkime, esate vietinis dalyvis ir nelabai norite mokėti papildomus pinigus už savo kemperį, kuriame ilsitės tarp greičio ruožų. Šalį pažįstate, jaučiatės saugus, tad tiesiog priparkuosite jį už bivuako tvoros ir išvengsite mokesčių. Bandyti galima, tačiau reiktų susitaikyti su numatyta tūkstančio eurų bauda bei diskvalifikacija pakartojus šį veiksmą. Dakaro organizatoriai nenori, kad bivuako prieigos būtų apstatytos nežinia kam priklausiančia technika ne tik dėl saugumo, bet ir dėl paprastų ekonominių sumetimų.

9. Mandagus elgesys kelyje. Visi su maratono vilkstine keliaujantys vairuotojai yra įpareigoti elgtis mandagiai vietinių gyventojų ar pareigūnų atžvilgiu. Bet koks nukrypimas nuo mandagumo kodekso baudžiamas penkių šimtų eurų bauda. Pakartotinis nepagarbus elgesys gali baigtis komandos diskvalifikacija, tad trumpai miegojęs silpnų nervų mechanikas už sunkvežimio vairo gali nesunkiai pabaigti ir didžiausių sporto žvaigždžių pasirodymą.

10. Dalių transportavimas į greičio ruožą parašiutu bus baudžiamas šešių valandų bauda. Taip – parašiutu. Per keturias dešimtis metų maratono organizatoriai tikrai matė visko, tad taisyklėse aprašytas net gi toks metodas. Lygiai tokią pačią baudą gausite ir naudodami klasikinius metodus: automobiliu ar motociklu pristatydami ar palikdami dalis greičio ruože.

Septintajam savo maratonui besiruošiantis „General Financing team Pitlane“ pilotas Benediktas Vanagas džiaugiasi, jog vienintelė bauda, kurią yra tekę gauti, tai pernai metais skirta dvidešimties valandų priedas prie trasos įveikimo laiko už nespėjimą pasiekti įvažiavimo į kopas: „Dieną prieš vykusio dalyvių susirinkimo metu mes buvome įspėti, jog turime pasiekti įvažiavimą į kopas iki tam tikro nurodyto laiko, kitu atveju privalėsime rinktis alternatyvų kelio variantą ir kartu gausime dvidešimt valandų baudos. Kadangi tą dieną turėjome techninių problemų, įvažiavimo į kopas laiku pasiekti mums nepavyko, tad buvome stipriai nubausti. Tai, kiek pamenu, yra iš esmės vienintelė bauda kokią esame gavę kaip ekipažas ar mūsų komanda. Stengiamės būti atsakingi, kad problemų su organizatorių nustatytomis taisyklėmis neturime. Bendrai pažvelgus į situaciją, baudos tikrai nėra dalinamos epideminiu mastu – didesnė dalis dalyvių jų tikrai išvengia.“