Tinklinio abėcėlės mokė šimtus žaidėjų

– Mylimą darbą norėjau tęsti, bet nuslopo noras, kai kelis dešimtmečius Lietuvoje pirmavusią Kauno tinklinio mokyklą miesto sporto reformatoriai panaikino – sujungė Gimnastikos, Plaukimo ir Tinklinio mokyklas. Pasijaučiau svetimas, – kalbėjo 46-erius metus moksleivius tinklinio abėcėlės mokęs jubiliatas. – Nemažai mano kolegų iškėlė baltą vėliavą, nes, Kaune konkuruojant su krepšiniu, surinkti penktokus ir treniruoti juos iki 12-os klasės – sudėtinga misija. Ilgėliau su berniukais dirbo Michailas Nikitinas, mano auklėtiniai Regimantas Jagentavičius ir Renaldas Nauckūnas. Kartu su manimi išliko tik Rimgaudas Ungurys. Šiuo metu berniukus sėkmingai treniruoja Jolita Kontvainienė ir Rūta Skorupskienė. Vis dėlto menkas atlyginimas atbaido Lietuvos sporto universitetą (LSU) baigusius specialistus, lengviau treniruoti jau paruoštus žaidėjus.

– Prisiminkite pačias pirmąsias ir svariausias savo auklėtinių pergales.

– Vos per vienus darbo metus su 1957–1958 m. gimusių žaidėjų komanda patekome į Lietuvos finalines varžybas, anuomet vykusias Palangoje, lauko aikštelėse. Kai kurie buvę anuomečiai auklėtiniai: Rolandas Pakulis, Rimvydas Mogenis, Igoris Pantelejevas, Aleksandras Volobujevas – tebežaidžia senjorų komandose, o buvęs SSRS čempionas Romanas Ašmys iki šiol rungtyniauja Kauno tinklinio mėgėjų lygoje. Lietuvos jaunių vicečempionais tapo 1960 m. gimę vaikinai, tarp jų – Gintaras Aukštakalnis, Vitalijus Reinikovas, Raimundas Liekis, Kęstas Žliobas, Sigitas Vilčinskas, R.Jagentavičius, LSU dėstytojas docentas Aurelijus Zuoza. Lietuvos jaunių čempionų titulus iškovojo 1961–1962 m. gimusių auklėtinių komanda, kuriai atstovavo Arūnas Beinoravičius, Giedrius Rimdeika, Sigitas Kvedaras, Artūras Tarutis, Arvydas Mackevičius, Romas Bartusevičius, Gediminas Bartašiūnas, Valentinas Smerdovas. Lietuvoje tarp prizininkių buvo ir mano treniruotos 1963, 1970, 1973, 1975, 1976, 1983, 1984, 1985, 1986, 1989, 1999 m. gimusių žaidėjų ekipos. Viena tituluočiausių – 1970 m. gimusių vaikinų komanda, kurią sudarė Audrius Gargasas, Aidas Kupčinskas, Artūras Šimukonis, Artūras Želvys, Ernestas Trapulionis, Gediminas Melieška, Laimis Snieška, Renaldas Nauckūnas, Marius Domskis, ji laimėjo Lietuvos vaikų, jaunučių bei jaunių čempionatų aukso medalius. Treniravau 28 komandas, per 500 moksleiviu, treniravau 28 komandas.

– Ar tiesa, kad tinkliniu buvo susidomėjęs žinomas krepšininkas Žydrūnas Ilgauskas?

– Iš tiesų mano sūnus Deividas į dvi treniruotes buvo atėjęs kartu su metais vyresniu Žydrūnu, tačiau netrukus jis perėjo į krepšinį. Nemažai perspektyvių aukštaūgių esu praradęs, nors jie, kaip tinklininkai, tikrai būtų pasiekę daugiau. Lankydavau savo auklėtinius namuose, įtikinėdavau tėvus, o jie sakydavo: nenori vaikas, nenorime ir mes, tinklinis – nepopuliarus. Dabar tėveliai galvoja kitaip, nes klesti paplūdimio tinklinis, kurį, beje, Kaune ir Lietuvoje pradėjome vystyti kartu su savo mokytoju, buvusiu LSU dėstytoju docentu V.Jankumi. Pasaulio paplūdimio tinklinio čempionate Brazilijoje debiutavę kaunietis Saulius Ligeika ir vilnietis Jonas Kvedaravičius parvežė žaidimo kamuolį, supažindino su taisyklėmis. Net dvylika metų Palangoje, aikštėse prie jūros kartu su Audroniumi Maciumi rengėme Lietuvos moterų ir vyrų paplūdimio tinklinio čempionatus.

– Ar nebuvo noro ieškoti rėmėjo ir suburti gabiausius saviškius bei žengti toliau – atstovauti Kaunui šalies vyrų tinklinio čempionate?

– Sovietmečiu miestą šlovino iš geriausių tinklininkų suburta ir trenerio Augustino Karkausko vadovaujama ekipa "Sakalas", vėliau tapusi "Šilku" (ją treniravo Romualdas Magelinskas). Iš jos estafetę perėmė aukštųjų mokyklų komandos – "Politechnika" (treneris Petras Mozeris) ir "Atletas" (treneris V.Jankus). Su jomis jau galėjome konkuruoti ir mes, abi net įveikėme, bet leidimo į Lietuvos vyrų čempionatą kažkodėl negavome. Kauno vyrų tinklinio autoritetą šalyje bandė atkurti treneris Jonas Adomaitis, tačiau jo suburtas "Centrolitas" to padaryti neįstengė ir iširo. Liko viena išeitis – būsimi tinklinio specialistai, studentų "Atletas". Iš pradžių su jais dirbo treneris R.Ungurys, vėliau jį pakeitė Andrius Gavorka, bet rezultatais nedžiugino. Galop iškrito iš aukščiausiosios lygos į 1-ąją, o kai joje užėmė 2-ąją vietą, visai nustojo dalyvauti. Po pertraukos šalies čempionato 1-ojoje lygoje pasirodė dvi kauniečių ekipos – KTU "Mintonet" (trenerė Raminta Šišlienė) ir "Marito" (treneris Voldemaras Lauraitis). O šiemet entuziazmu trykštantis ir KTML rungtyniaujantis Darius Baltrušaitis sugrąžino Kauno tinklininkus į Lietuvos aukščiausiąją lygą – subūrė "Startas-LSU" ekipą, joje – ir mano buvęs auklėtinis Benas Rimša. "Vilniaus kolegijai-Flamingo volley-SM Tauras" atstovavo maniškis Valdas Listanskis, o Jonas Rakickas ir Lukas Gudas su Marijampolės "Sūduva" iškovojo aukso medalius.

– Ką manote apie jau aštuonis sezonus gyvuojančią Kauno tinklinio mėgėjų lygą (KTML)?

– Ji tinklinio bendruomenei labai reikalinga. Džiugu, kad KTML vadovaujantis Esmiraldas Sliežauskas nestokoja entuziazmo. Be to, KTML varžybose dalyvauja ir Marijampolės, Kėdainių, Alytaus, Jonavos, Kazlų Rūdos komandos. Pagal išgales prisidedu prie lygos veiklos, o teisėjaudamas per varžybas susitinku ir su buvusiais auklėtiniais.