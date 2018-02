Su lietuviais kausis C. McGregoro bičiuliai

Į Kaune rengiamą tarptautinį mišrių kovos menų (MMA) turnyrą "King of the cage" atvyks pasaulyje gerai žinomo Islandijos klubo "Mjölnir", kuriame treniravosi ir dabar kartais užsuka pasportuoti MMA žvaigždė Conoras McGregoras, atstovai.

Varžovai patyrę

Su Islandijos kovotojais jėgas išmėgins du Lietuvos atletai: MMA turnyrų nugalėtojas, šalies kudo varžybų prizininkas Paulius Žitinevičius (svorio kategorija iki 66 kg, klubas "OtsoGym") susitiks su profesionaliu boksininku ir MMA patirties turinčiu Birgiru Ornu Tomassonu, o Europos kovinio sambo bei MMA čempionas Laurynas Urbonavičius (iki 93 kg, klubas "Vale Tudo MMA") – su daugkartiniu Islandijos karatė čempionu, džiudžitsu meistru Diego Bjornu Valencia.

Turnyre, kuris vyks vasario 24-ąją 19 val. A.Sabonio krepšinio centre (Pašilės gatvėje), taip pat dalyvaus kitų Lietuvos klubų ("Naglio", "Dainralfo", "One Blood") sportininkai ir kovotojai iš Ukrainos. Numatyta dvylika dvikovų, kiekviena – trys raundai po 5 minutes.

Susigrums ir moterys

Į kovų narvą žengs ir moterys – kaunietė Evelina Puidaitė (iki 60 kg, "Dainralfas") grumsis su vilniete Marija Ratautaite ("Naglis").

Trys "Dainralfo" atletai egzaminuos varžovus iš Ukrainos: Lietuvos MMA čempiono Žygimanto Linausko (iki 64 kg) lauks akistata su Dmitrijumi Jacko, daugkartinio turnyrų "King of the cage" laimėtojo Vytauto Sadausko (iki 74 kg) – su ušu sanda pasaulio čempionu, Europos kikbokso prizininku Aleksandru Rožanskiu, o muai tai ir "King of the cage" turnyrų nugalėtojo Edgaro Banikonio (iki 84 kg) – su ušu sanda pasaulio čempionu Jevgenijumi Sadovskiu.

Šis turnyras – vienas atrankos etapų į gegužės 19-ąją Kauno sporto halėje numatytą tarptautinį kovų narvuose turnyrą "King of the cage Baltic Tour 3", kuriame dalyvaus kovotojai iš Lietuvos, JAV, Rusijos, Ukrainos, Islandijos, Armėnijos.

Boksininkas apgynė titulą

Kitas Lietuvos kovos menų atstovas – 29-erių metų boksininkas Egidijus Kavaliauskas vasario 16-ąją apgynė Šiaurės Amerikos bokso federacijos (NABF) pusvidutinio svorio kategorijos čempiono diržą.

Nevadoje (JAV) vykusiame profesionalaus bokso kovų vakare E.Kavaliauskas nokautavo bendraamžį rusą Davidą Avanesjaną. Pergalę lietuvis techniniu nokautu iškovojo šeštame raunde. Rusijos kovotojas yra buvęs Pasaulio bokso asociacijos (WBA) planetos čempionas, o pralaimėjimą nokautu jis patyrė pirmą kartą.

"Šią pergalę skiriu Lietuvai ir visiems pasaulio lietuviams šimtmečio proga. Ačiū visiems už palaikymą", – apsijuosęs čempiono diržu sakė E.Kavaliauskas.

Jis per savo karjerą profesionalų ringe laimėjo visas 19 kovų (16 nokautais). D.Avanesjano sąskaitoje – 23 pergalės, vienerios lygiosios ir trys pralaimėjimai.