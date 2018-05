A. Šociko turnyre kovos ir olimpiečiai

Išbandys jaunimą

Dėl trofėjų kovos dešimties komandų – Kipro, Anglijos, Moldovos, Baltarusijos, Prancūzijos, Ukrainos, Švedijos, Latvijos, Estijos ir Lietuvos – boksininkai.

Mūsų šaliai atstovaus devyniolika sportininkų, tarp jų – Londono olimpiados ir 2017-ųjų Europos čempionato bronzos medalių laimėtojas šilutiškis Evaldas Petrauskas, Lietuvos čempionai ir prizininkai kauniečiai Gilvinas Lukošiūnas, Ąžuolas Zubė, Mantas Valavičius, pasvalietis Saimonas Banys, kėdainietis Mindaugas Bankauskas, panevėžietis Marius Vyšniauskas.

"Per sezoną, net kai nevyksta nei Europos, nei pasaulio čempionatas, boksininkams svarbu stabili sportinė forma, tad aukšto lygio tarptautiniai turnyrai – viena galimybių, – sakė Lietuvos bokso rinktinės vyriausiasis treneris Vidas Bružas. – Be to, kitąmet prasidės atranka į Tokijo olimpines žaidynes. Norime, kad daugiau patirties įgytų jaunimas, kuriam anksčiau ar vėliau teks pakeisti nacionalinės rinktinės senbuvius."

Atvyko stiprūs varžovai

V.Bružas ir A.Šociko turnyrą organizuojančios Kauno bokso federacijos (KBF) prezidentas Rimantas Rutkauskas pabrėžė, kad lietuvių laukia sunkūs išbandymai.

"Stiprias rinktines atsiuntė Moldova, Anglija, Ukraina, Prancūzija. Moldavų gretose bus 2013-ųjų Europos vicečempionas Dmitrijus Galagotas, su kuriuo senų sąskaitų turi E.Petrauskas. Mūsų Evaldas 2013-aisiais užkirto kelią Dmitrijui į pasaulio čempionato ketvirtfinalį, o moldavas pernai A.Šociko turnyro pusfinalyje 3:2 eliminavo šilutiškį. Moldovos komandoje yra ir 2012-ųjų olimpiados dalyvis, 2017 m. Europos čempionato bronzos medalio laimėtojas Vasilijus Belousas", – papasakojo R.Rutkauskas.

Pirmą kartą Kauno ringe kovos Kipro atstovai.

Varžybos vyks Sporto halėje. Gegužės 16-ąją 16 val. – turnyro atidarymas, o 16.30 val. – preliminarios kovos, 17 d. 16 val. – pusfinaliai, 18 d. 17 val. – finalai.

Pernai Lietuvos boksininkai laimėjo keturias finalo dvikovas – sėkmė lydėjo Edgarą Skurdelį (iki 60 kg), Kęstutį Pūką (iki 81 kg), Tadą Tamašauską (iki 91 kg) ir M.Valavičių (per 91 kg). Lemiamus mūšius pralaimėjo Paulius Zujevas (iki 81 kg) ir Algirdas Baniulis (iki 91 kg).

Boksavosi ir A.Joshua

Europos bokso konfederacijos (EUBC) varžybų kalendoriuje įrašyti trys Lietuvoje rengiami turnyrai – Algirdo Šociko, Dano Pozniako ir Ričardo Tamulio.

A.Šociko turnyro prizai yra daugybės žinomų bokso mėgėjų ir profesionalų sportinių trofėjų kolekcijose.

Pergalėmis Kaune džiaugėsi Lietuvos odinės pirštinės meistrai Vidas Bičiulaitis, Ivanas Stapovičius, Daugirdas Šemiotas, Egidijus Kavaliauskas, Evaldas Petrauskas, Eimantas Stanionis bei žvaigždės iš užsienio – vokietis Sebastianas Köberis, uzbekas Rustamas Saidovas, rusas Andrejus Balanovas, prancūzas Jerome'as Thomasas, italai Domenico Valentino ir Roberto Cammarelle, baltarusis Viktoras Zujevas, gruzinas Koba Pchakadzė, airis Kennethas Eganas, anglai Neilas Perkinsas, Martinas Wardas, Luke'as Campbellas, Anthony Joshua.