Šeštadienį Vilniuje – Lietuvos kartingo čempionato lenktynės

Tai jau priešpaskutinis šių metų čempionato etapas, todėl įtampa tik kyla – taškų skirtumas tarp lyderių klasėse išlieka minimalus, tad atsiranda vis daugiau intrigos, o kova aštrėja. Be viso to Be viso to sostinės Plytinės kartodrome bus galima pamatyti itin gausų sportininkų būrį, nes šiais metais Lietuvos kartingo federacijos taryba sujungė įvairių serijų varžybas į vieną didžiulį renginį. Aukščiausiai kotiruojamos čia yra Lietuvos Kartingo Čempionato varžybos, kur sportininkai varžosi tarptautinius standartus atitinkančiose „Mini 60“, „OK“, „OK-Junior“ ir „KZ2“ kategorijose. Lietuvos kartingo čempionato varžybose lenktyniauja patys greičiausi mūsų šalies sportininkai, turintys daugiausiai patirties ir titulų.

Sostinės Plytinės kartodromas savaip patrauklus ir sportininkams, ir žiūrovams. Plytinės kartodromas yra itin kompaktiškas, vietų lenkimams nėra daug, tačiau jis turi ir ganėtinai greitų fragmentų. Be viso to jis yra itin patogus lenktynes stebintiems žiūrovams – galima stebėti sportininkų kovą visoje trasoje.

Rugpjūčio 11-ą dieną Vilniuje susirinks patys greičiausi – pirmieji pusfinalių važiavimai prasidės jau netrukus po vidurdienio. Veiksmo žiūrovams čia užteks iki pat vakaro. Juolab, kad priešpaskutinio šių metų Lietuvos kartingo čempionato etapo lenktynėse įtampa tik augs, nes akivaizdžių pretendentų į sezono čempionų titulus daugelyje klasių dar nėra.