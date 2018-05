Rankininkus kviečia į „Svajonių komandą“

Kausis su islandais

Birželio 8-ąją Vilniaus "Siemens" arenoje ir 13 d. Reikjaviko "Laugardalshöll" arenoje mūsų šalies vyrų rankinio rinktinė žais pasaulio čempionato atkrintamąsias rungtynes su Islandijos nacionaline komanda.

Mačo laimėtojai pateks į planetos pirmenybių finalo turnyrą, kuris kitąmet sausį vyks Danijoje ir Vokietijoje.

"Tikimės lemiamoms dvikovoms su islandais suburti mūsų "Svajonių komandą", – pareiškė Lietuvos rankinio federacijos (LRF) generalinis sekretorius Miglius Astrauskas. – Jos lyderiai turėtų būti įspūdingą sezoną Čempionų lygoje žaidžiantys Jonas Truchanovičius ir Aidenas Malašinskas."

J.Truchanovičius su "Montpellier HB" (Prancūzija) ekipa pateko į Čempionų lygos finalo ketvertą, o A.Malašinskas buvo rezultatyviausias Zaporožės "Motor" (Ukraina) klubo žaidėjas.

Lyderiai – valingi vyrai

Trukdžių padėti rinktinei gali kilti J.Truchanovičiui, kuris tapo ne vien pirmuoju Lietuvos rankininku, patekusiu į Europos klubų Čempionų lygos finalo ketvertą, bet ir tėčiu.

"Suprantame, kad Jonui ir jo širdies draugei dabar jaudinančios dienos, tačiau tikrai žinau: jeigu bus bent menkiausia galimybė atvykti į rinktinę, Jonas gins Lietuvos garbę. Jo pagalba labai reikalinga. Į Čempionų lygos finalo ketvertą patekęs Jonas jau atvertė naują Lietuvos rankinio istorijos puslapį. Be to, "Montpellier HB" rankininkai – Prancūzijos čempionato lyderiai, lenkia turtingiausią šios šalies rankinio klubą "Paris Saint-Germain". Šiemet Jonas padarė didelę pažangą, o per dvejas Čempionų lygos ketvirtfinalio rungtynes pelnė net 13 įvarčių", – sakė M.Astrauskas.

J.Truchanovičius rankinio specialistus ne kartą nustebino savo valia ir pasiaukojimu.

Per Čempionų lygos aštuntfinalio dvikovą su "Barcelona" lietuvis pelnė 8 įvarčius, tačiau per antrąsias rungtynes žaidėjui išniro pirštas. Vis dėlto rankininkas pats jį atstatė ir susitvarstęs grįžo į aikštę.

"Ko jau ko, bet užsispyrimo ir ištvermės iš mūsų rankininkų neatimsi. Pernai A.Malašinskas, likus porai savaičių iki rinktinės rungtynių, susižeidė čiurną. Aidenas paprašė klubo leidimo, kad galėtų anksčiau grįžti į Lietuvą. Čia dvi savaites gydėsi, atliko reabilitaciją kartu su rinktinės kineziterapeutu Martynu Ramanausku ir į aikštę grįžo su trenksmu – per mačą su pasaulio vicečempionais norvegais Aidenas pelnė 7 įvarčius ir padėjo iškovoti istorinę pergalę", – pasakojo LRF generalinis sekretorius.

Ypatingas šansas

Sėkmingi sezonai ir kitiems Lietuvos rinktinės legionieriams: Prancūzijoje rungtyniaujantiems Viliui Rašimui, Vaidotui Grosui ir Skirmantui Plėtai, Ispanijoje – Rolandui Bernatoniui, Suomijoje – Giedriui Morkūnui, Vokietijoje – Gerdui Babarskui.

Rinktinėje taip pat laukiami Vokietijos antroje bundeslygoje žaidžiantys Gerdas Babarskas, Mindaugas Dumčius ir Benas Petreikis, Šveicarijoje – Ignas Grigas ir Edvinas Vorobjovas, taip pat Tadas Stankevičius iš Suomijos ir Karolis Stropus iš Islandijos bei Lietuvos klubų lyderiai – Valdas Drabavičius, Mindaugas Urbonas, Gintaras Cibulskis.

"Šansas vėl rungtyniauti pasaulio čempionato finalo turnyre ir įteikti savo šaliai dovaną šimtmečio proga – ypatinga misija Lietuvos rankininkams", – tvirtino M.Astrauskas.

Pastarąjį kartą pasaulio čempionato finalo turnyre Lietuvos vyrų rankinio rinktinė dalyvavo 1997-aisiais ir užėmė 10-ą vietą.