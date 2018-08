Plaukikas E. Matakas: į Europos čempionatą vykstu kaip favoritas

„Į šį Europos čempionatą vykstu kaip favoritas, - sakė E. Matakas, tačiau iškart pridūrė. - Nors pats toks nesijaučiu, nes kiekvienose varžybose viską reikia įrodinėti iš naujo“.

Pagrindo jaustis tvirtai 19-metis kaunietis turi. E. Matakas pernai iškovojo vieną skambiausių pergalių Lietuvos neįgaliųjų plaukimo istorijoje - tapo Meksikoje vykusių planetos pirmenybių čempionu 50 m plaukimo laisvuoju stiliumi rungtyje, o 100 m distancijoje pelnė bronzą. Akivaizdu, kad E. Matakas į garbės pakylą dairysis ir Dubline.

„Kalbant apie 100 m laisvuoju stiliumi, bandysiu įgyvendinti vieną iš savo svajonių. Šį sezoną pagrindinis tikslas yra pagaliau peržengti minutės ribą. Labai to trokštu ir tikiuosi tai padaryti Europos čempionate. Birželį pasaulio taurės etape Berlyne matėme, kad plaukimo pradžia buvo galinga, bet trūko antros pusės. Dabar atidirbta antra distancijos pusė, padirbėta su ištverme“, - optimistiškai galimybes šioje rungtyje vertino E. Matakas.

Europos čempionatas - bene paskutinė galimybė įgyvendinti šią svajonę didžiosiose varžybose. 100 m laisvuoju stiliumi rungtis po 2016 metų Rio de Žaneiro parolimpinių žaidynių išbraukta iš parolimpinės programos. Šios rungties kitais metais neliks ir pasaulio čempionate.

Ieškant kuo užpildyti E. Matako repertuare atsirasiančią spragą, pasirinkta 100 m peteliške rungtis. Kaunietis, tobulindamas plaukimą peteliške, nuo žiemos išliejo ne vieną kibirą prakaito ir birželį pasaulio taurės etape Berlyne užfiksavo Lietuvos rekordą - 1 min. 20,8 sek.

Anot E. Matako trenerio Pauliaus Stankevičiaus, jo auklėtinis 100 m peteliške rungtyje Dubline turėtų taikytis į 4-5 vietas.

„Manau, Europos čempionate dar kartą gerinsiu laiką, nes Berlyne dar turėjau rezervų. Jaučiu, kad dar trūksta technikos, reikia tobulinti kai kuriuos elementus. Šie elementai smulkūs, bet jie duoda svarbų dalyką - lengvumą. Jėgos aš turiu, bet jos užtenka pirmiems 50 m, bet 100 m be geros technikos neištempsi“, - apie naujos rungties niuansus sakė E. Matakas.

Medalį Airijos sostinėje medžios ir Mindaugas Dvylaitis, pernai pasaulio čempionate Meksikoje iškovojęs bronzą 100 m plaukimo krūtine rungtyje. Dubline kaunietis taip pat dalyvaus 100 m plaukimo nugara rungtyje.

21-erių metų plaukikas, po mėnesį trukusio alinančio darbo Klaipėdos baseine, neslepia: Europos čempionato išvakarėse jau pradėjo jausti startinį jaudulį.

„Jaučiuosi labai keistai. Šis jausmas mane lydi pirmą kartą per 10 metų. Arba bus labai gerai, arba labai blogai. Daug emocijų. Esu labai pavargęs, bet tuo pačiu jaučiu sportinį pyktį ir noriu parodyti, kad aš galiu, kad pernai iškovoti titulai nebuvo atsitiktiniai. Sportinis pyktis, pasitikėjimas, puikios pasirengimo sąlygos, kokių dar neturėjau per 10 metų, viskas susikaupė. Nesu dar to jautęs. Pažiūrėsime, ar tai išeis į naudą“, - atviravo M. Dvylaitis.

M. Dvylaičio trenerė Dita Kareckienė savo auklėtinio galimybėmis tiki ko gero labiau nei pats plaukikas.

„Mindaugas yra pasiruošęs gerai. Tik jis psichologiškai sunkiai apsipranta su mintimi, kad gali kažką pasiekti. Jis pesimistas, o tai yra labai blogai, bet manau, kad su laiku Mindaugas pajus, kad gali plaukti ir gali plaukti greitai. Tada bus žymiai lengviau. Kasdien esame kartu, kalbame apie tai. Manau, viskas bus gerai“, - sakė D. Kareckienė.

Jauniausias Lietuvos delegacijos narys Paulius Ašmontas Dubline varžysis 100 m krūtine ir 100 m nugara rungtyse. Pasak 17-mečio klaipėdiečio trenerės Birutės Statkevičienės, šiame Europos čempionate jos auklėtiniui svarbiausia įgyti kuo daugiau patirties.

„Kalbant apie 100 m krūtine, Paulius reitinge šiuo metu yra devintas. Labai norėčiau, kad jis patektų į finalą, nors iki aštuntuko jam dar reikia pasitempti - pagerinti asmeninį rekordą ir dar truputį, bet aš Pauliui sakau: tavo varžovai daug vyresni už tave, o tu esi jaunas. Be to, žemaitis, reiškia, užsispyręs. Būtų Labai gražu, jeigu Paulius kartu su Mindaugu plauktų finale“, - sakė B. Statkevičienė.

Lietuvos rinktinė į Dubliną išvyksta ketvirtadienį.