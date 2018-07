Palangos „Gera Dovana Drift“ varžybų trasa – viena sudėtingiausių čempionate

Aukščiausio lygio lenktynininkai geriausiai paruoštais bolidais pratę dideliu greičiu varžytis profesionaliose, greitose trasose. Šoninis slydimas siaurais šalia Palangos esančiais viadukais iš išorės teatrodo kaip lengvas demonstracinis pasivažinėjimas. Siauri posūkiai ir staigūs apsisukimai lenktynininkų nedžiugina – tai viena sudėtingiausių čempionato trasų, reikalaujanti itin skrupulingai paruoštos technikos.

Kankinanti trasa

Vienas iš Lietuvos drifto čempionato lyderių Benediktas Čirba praėjusių metų lenktynes Palangoje prisimena su kartėliu gomuryje: jo automobilyje sulūžo viskas, kas tik galėjo, ir visas svajones apie podiumą užtraukė rūkstantys varžovų padangų dūmai. Pernai jis turėjo bėdų dėl technikos ir kituose etapuose, tačiau Palanga jo pasigailėjo mažiausiai.

„Palangos trasa yra sudėtinga, nestandartinio tipo. PRO lygos lenktynės dažniausiai vyksta uždarose trasose, o ne uždarytuose gatvių ruožuose, nes aukščiausio lygio automobiliai slysta šonu gerokai didesniais greičiais nei kiti, jų slydimo kampai didesni, reikia papildomo saugumo.

Palangos trasa saugi, atitvarai prie pat trasos. Tačiau jos konfigūracija labai sudėtinga. Greitėjimas – į kalną. O paskui turi staigiai sustabdyti, apsisukti labai siauroje erdvėje. Važiuodamas apsisukimo link turi mažinti greitį per dvi pavaras. Bet kad palaikytum šoninį slydimą, turi spardyti per sankabą, dėl to itin didžiulius krūvius patiria pusašiai, reduktorius, kardaninis velenas, sankaba, visi mazgai. O po reikia apsisukti ir vėl greitėti“, – važiavimo Palangoje subtilybes, reikalaujančias tiek aukšto vairuotojo meistriškumo, tiek tvirtos technikos, apibūdino B. Čirba.

Lėtai trasai – aukščiausio lygio automobilis

Šiemet jis lenktynėse važiuoja visiškai nauju bolidu, pagamintu BMW E46 kėbule. Automobilių sporto užkulisiuose žmonės kalba, kad kito tokio automobilio Lietuvos drifto parke nerasi. Benediktas apie jį nekalba, siūlo vertinti kitiems, tačiau šypsosi.

Lietuvis lenktynininkas šiame sezone iškėlė sparnus iš gimtosios šalies ir dalyvauja aukščiausio prestižinėse Europos drifto varžybose. O norint kaip lygus su lygiu varžytis prieš žemyno geriausiuosius, užvirinto reduktoriaus ir didesnės galios nepakanka.

„Po šio BMW variklio gaubtu – iš „Lexus GS300“ išimtas 2JZ GE variklis. Jam sumontuota turbina, dabar jis pasiekia 750 AG ir 900 Nm sukimo momentą. PRO lygiui reikalingi „arkliai“, kad galėtum važiuodamas dideliu greičiu prasukti plačias ir kibias „semi-slick“ tipo padangas. Mums tokios reikalingos, nes mes, kitaip nei liaudis mano, ne tik „statome skersą“. Mes turime kontroliuoti slydimą, slysdami šonu – ir lėtėti, ir greitėti, vytis kitus varžovus, koreguoti slydimo kampą. Mums reikia ne tik daug galios, bet ir gero sukibimo tiek priekinėje, tiek galinėje ašyse, reikia didelio pasukamumo, tinkamos važiuoklės, kad galėtume reguliuoti ratų išvirtimus, suvedimus“, – šios automobilių sporto disciplinos niuansus išvardino B. Čirba.

Jis juokiasi, kad iš standartinių detalių automobilyje liko tik priekiniai ir galiniai posūkių žibintai bei variklio dangčio vyriai. Dauguma važiuoklės dalių specialiai šiam automobiliui pagamintos lietuvių įmonėje „Individual Racing Parts“, sekvencinė pavarų dėžė taip pat lietuviška – „Samsonas Motorsport“. Tik traversas latviškas, „HGK drift“ firmos.

Lietuvių žiūrovams reikia tobulėti

Į šį automobilį sudėtos aukščiausios prabos detalės, kad Benediktas galėtų konkurencingai varžytis drifto varžybose Europoje. Jis tikisi, kad visi mazgai pagaliau atlaikys ir Palangos trasą, ir iš Ukmergės kilęs sportininkas galės parodyti savo potencialą viename didžiausių šoninio slydimo renginių Lietuvoje.

„Nors Palangos trasa man ne itin patinka, smagu važiuoti dėl atmosferos. Čia daug žmonių, o mūsų varžybos – didelio renginio dalis. Žinoma, Europos čempionato varžybų susirenka pasižiūrėti gerokai daugiau žmonių, tačiau lenktynės Palangoje – vienos didžiausių mūsų šalyje. Tik žiūrovams dar yra ko pasimokyti iš europiečių.

Mūsiškiai labai kuklūs, sėdi tribūnose ir žiūri varžybas. O užsieniečiai braunasi į techninio aptarnavimo zoną, nori pamatyti, prašo autografų. Lietuviai bijo prieiti, nužiūrinėja iš tolo. Man labai patinka bendrauti su žmonėmis, aš jiems galiu aprodyti visą automobilį, dažnai leidžiu jame pasėdėti, nusifotografuoti. Esu atviras ir mūsų, lenktynininkų, bijoti nereikia“, – kalbėjo B. Čirba.

Geriausius Lietuvos drifterius Palangoje, „Aurum 1006 km lenktynių“ savaitgalio metu, bus galima išvysti ketvirtadienį (liepos 19 d.) ir penktadienį (liepos 20 d.). Ketvirtadienį, 18.00–22.30 val., vyks „Gera dovana Drift“ dalyvių treniruotės, o penktadienį, 18.00–18.50 val., treniruotės, 19.00–19.50 val. – kvalifikaciniai važiavimai, 22.00–22.30 val. – varžybos.