Net trys lietuviai startuos pasaulio vandens motociklų čempionate

„Šiemet visi trys lietuviai startuoja elito, pačioje galingiausioje GP1 klasėje“, - sako Lietuvos vandens motociklų sporto federacijos prezidentas Tomas Gurkšnys.

Svarbiausia – stabilumas

M. Jačiauskas šiais metais tapo oficialiu UIM Pasaulio čempionato lenktynininku. Tai pirmas kartas, kai lietuvis dalyvaus visuose Pasaulio čempiono etapuose. Kontraktą su UIM pasirašęs M. Jačiauskas dabar gali būti tikras, kad startuos visose šešiose pasaulio čempionato finalinėse lenktynėse.

„Tikslą turime. Turime įsipareigojimą lenktyniauti aukščiausiame lygyje, bet mes, komanda, nusprendėme, kad lenktyniausime su silpnesniu motociklu. Mes sieksime stabilumo visus metus, o ne bandysime laimėti vieną kartą. Toks mūsų tikslas. Laukia 6 etapai, dėl to norime tolygiai paskirstyti biudžetą. Negalime sau leisti to, ko norėtume. Bet kokiu atveju, galingesnis motociklas dar nieko nereiškia – daug kas priklauso nuo piloto. Tai yra ištvermės lenktynės, pusvalandis lenktynių. Labai svarbu išlaikyti tolygų tempą. To mes ir sieksime“, - teigia M. Jačiauskas.

Šį sezoną M. Jačiauskas pradeda puikiai pasiruošęs fiziškai. Tai didžiausias šio piloto privalumas.

„Daug dėmesio skyrėme taktikai, testavome, bandėme. Testų metu matėme, kad nėra didelio rato įveikimo skirtumo, ar aš plaukiu 1 ar 18 minutę. Kartais būna ir taip, kad antrame plaukime plaukiu dar greičiau“, - sako M. Jačiauskas.

„Mindaugas šiai dienai yra tikrai labai stiprus ir šiam sezonui puikiai pasiruošęs. Jis važiuoja su daug silpnesne technika, nei kiti lietuviai. Jo technika silpnesnė, bet jo fizinės galimybės yra pakankamai geros. Manau, kad gal sunku tikėtis, kad jis lips ant prizininkų pakylos, nes yra labai daug patyrusių pilotų su galinga technika, bet aš tikiu, kad jis gali patekti į penketuką. Aš juo tikiu – savo fizine jėga jis gali kompensuoti motociklo galios trūkumą. Tai, ką aš mačiau treniruotėse, tai jis tikrai gali plaukti labai greitai ir gali lenkti“, - įsitikinęs T. Gurkšnys.

Be GP1 klasės M. Jačiauskas varžysis ir GP2 kategorijoje – būtent šios klasės reikalavimus atitinka kauniečio motociklas.

Lietuvio rankose – galinga technika

G. Leonas šį sezoną pradeda su itin galinga technika. Kaip ir kiti lietuviai, G. Leonas pilotuos „Sea-doo“ motociklą. Pats sportininkas juokauja, kad iš originalaus motociklo mažai kas liko, nes viskas buvo iš esmės perdaryta.

„Labai daug dėmesio skyrėme technikai – paruošėme kiek įmanoma galingesnį motociklą. Dabar turėsime tokią techniką, kokią turi geriausi pasaulio pilotai. Be to, visą žiemą dirbau su fizinio rengimo treneriais, nes suvaldyti tokią techniką reikia didelių pastangų ir jėgos“, - sako G. Leonas.

Italijoje lietuviams teks varžytis banguotoje jūroje. Tai nėra įprastos sąlygos mūsų šalies atstovams.

„Čia sąlygos visiškai kitokios, nei Lietuvoje – jūra, didelės bangos, kitokios trasos. Bandysime prisitaikyti. Sunku konkuruoti, kai Lietuvoje bangos kur kas mažesnės, vandens minkštumas kitoks, o ir sąlygų kur treniruotis nėra. Atvažiuoji čia ir pamatai, kad bangos didžiulės, jos visai kitaip lūžta. Prancūzai, italai tokiomis sąlygomis treniruojasi visus metus, o mums prireiks daug charakterio, rizikos, kad galėtume konkuruoti ir juos įveikti. O tą darysime iš paskutinių jėgų“, - kalba G. Leonas.

Galingą techniką į Italiją nusivežęs sportininkas aiškiai žino ir savo tikslą.

„Noriu būti ant podiumo. Pernai šiame etape galutinėje įskaitoje buvau 8-as, tai dešimtukas yra pakankamai realu, o norisi ne mažiau 5-os vietos. Tikiuosi, kad pavyks užkopti ant podiumo. Motociklas yra puikios būklės, aš pats jaučiuosi gerai, patirties turime tai dabar reikia tik sėkmės“, - šypsosi G. Leonas.

„Tai visiškai naujas motociklas karboniniu korpusu, galingumai žvėriški. Greičio yra tikrai per akis, svarbu atlaikyti fiziškai. Tai UIM varžybos, kurios trunka apie 25 minutes – tai yra labai daug. Jei dar jūra banguos, tai bus dar sudėtingiau ir tai pareikalaus daugiau jėgų“, - sako T. Gurkšnys.

Sieks išnaudoti galią

G. Venckus naują sezoną taip pat pasitinka su patobulinta technika.

„Pasiruošimas buvo puikus, tai nuotaikos labai geros. Motociklas lieka tas pats, tik tobulinome variklį. Dabar reikia išnaudoti jo galimybes, kad galėtume konkuruoti su varžovais. Šiemet norime kuo aukštesnės vietos. Be to, dalyvausime ir Europos čempionate, kuris vyks Belgijoje. Tačiau dabar visas dėmesys artėjančiam Pasaulio čempionato etapui. Italijoje jau įsikūrėme – turime gerą komandą su geriausiais Lietuvos mechanikais“, - pasakoja G. Venckus.

Pilotas taip pat akcentavo, kad Italijoje teks lenktyniauti sudėtingomis sąlygomis. Tačiau, sportininko teigimu, tokios sąlygos suvienodina lenktynininkų galimybes.

„Kuo didesnės bangos, tuo sunkiau lenktyniauti. Tačiau aš manau, kad tokiomis sąlygomis labai susilygina visi varžovai – šansų turi ir tie pilotai, kurie turi silpnesnius motorus, nes ant lygaus vandens visi plaukia kur kas greičiau. Mes, lietuviai, labiau įpratę prie lygaus vandens, tačiau tikrai mokame lenktyniauti ir ant bangų“, - įsitikinęs G. Venckus.

„Labai sunku prognozuoti kaip seksis Gediminui ir Gintarui. Jiems reikės laiko priprasti prie naujos technikos, o kai nesi pripratęs prie motociklo, tai gali lemti rezultatą. Manau, kad jiems antros varžybos gali būti kur kas sėkmingesnės, nei pirmosios. Iš patirties žinau, kad sėdus ant naujo motociklo sunku iškart pasiekti gerą rezultatą. Tad prognozuoti yra sunku. Visada yra noras, o penketukas būtų puikus rezultatas“, - sako T. Gurkšnys.

Šeši etapai

UIM Pasaulio čempionate vyks šeši etapai. Du pirmi etapai (gegužės 26–27d. ir birželio 2–3 d.) vyks Italijos Gallipoli ir Viesta miestuose.

Trečias ir ketvirtas etapai (rugsėjo 14–16 bei 22–23 d.) bus surengti Kinijos Nanša ir Šanchajaus miestuose.

Čempionatas finišuos taip pat dviem etapais lapkričio viduryje Jungtinių Arabų Emiratų sostinėje Dubajuje.

Pasaulio čempionate sportininkai varžosi tik keturiuose klasėse: „Freestyle“, „Ski Ladies GP1”, “Ski GP1” bei “Runabout GP1”.

Lietuviai startuos prestižiškiausioje klasėje „Runabout GP1” - tai sėdimų motociklų klasė, kurioje motociklų galia siekia iki 500 AG. Prie starto linijos išsirikiuoja geriausi 25 sportininkai, kurie atrenkami pagal kvalifikacijos rezultatus. Lenktynėse vyksta du finaliniai plaukimai po 25 minutes.