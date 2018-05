MTB dviračių entuziastai naują sezoną pradeda Druskininkuose

Jau sekmadienį ryte per 1300 dviratininkų pradės naują „Volkswagen MTB dviračių maratonų taurės“ sezoną.

Pirmas šių beveik du dešimtmečius vykstančių varžybų etapas vyks Druskininkuose, kur azartiškas varžybas lydės ir didžiulė dviratininkų mugė: čia bus galima ne tik išsirinkti bei išbandyti daugelio pardavėjų siūlomus dviračius, bet ir gauti kvalifikuotą konsultaciją, įsigyti reikiamų detalių, aprangos ar sportininkams skirtų papildų.

Formatas nesikeičia

Vienas pagrindinių varžybų organizatorių Arūnas Daugirdas pripažįsta, kad laikas suformavo tokią sekmadienio varžybų programą, jog jos kaitalioti nėra didelio poreikio: tokių lenktynių senbuviai „Volkswagen MTB dviračių maratonų taurę“ vertina dėl aukšto organizacinio lygio: fiksuojamas visų dalyvių rezultatas, galima pasirinkti norimą distanciją, puikiai parinktos trasos ir dalyviams sudarytos palankios sąlygos įsikurti bei atsigauti po lenktynių.

Šių metų varžybų naujovė skirta patiems mažiausiems dalyviams: jauniausių vaikų grupėje mažieji entuziastai, pasirinkę balansinius dviratukus, varžysis būtent savo įskaitoje – jiems būdavo sunkoka konkuruoti su kiek vyresniais varžovais. Bet kuriuo atveju – visi mažyliai bus apdovanoti atminimo dovanėlėmis, o jauniausių dalyvių jau dabar užsiregistravo beveik 300.

Jaunimas, suaugusieji ir veteranai varžysis 1, 2 arba 3 ratų distancijose: čia kiekvienas galės pasirinkti nuotolį pagal savo pajėgumo lygį.

Čempionai gins savus titulus

2017 metais keturis pirmus etapus moterų grupėje laimėjo Silvija Latožaitė. Paskutines sezono lenktynes Silvija praleido, tačiau surinktų taškų pakako, kad ji apgintų nugalėtojos vardą. Tarpusezoniu sportininkė ištekėjo (jos sutuoktinis – vienas vyrų varžybų favoritų Šarūnas Pacevičius), tapo mama, tačiau pavasarį mes vėl ją matome lenktynėse: „Nėra lengva derinti sportą ir motinystę, tačiau viskas yra įmanoma, kai turime puikią artimųjų „komandą“. Žinau, kad nesu optimalios sportinės formos, tačiau treniruotės ir pirmieji startai teikia vilčių, kad į pažįstamas „vėžes“ grįšiu netrukus“, sako Silvija Pacevičienė, jau laimėjusi ne vienas varžybas šį pavasarį.

Neketina užleisti lyderio pozicijų ir Eimantas Gudiškis. Pastarųjų metų „Volkswagen MTB dviračių maratonų taurės“ laimėtojas praėjusį savaitgalį puikiu stiliumi laimėjo plento lenktynes Kaune. Net varžovai pripažįsta, kad Eimanto sportinė forma pavydėtina, tad jis vadinamas vienu pirmo sezono etapo favoritų. Aišku, jam nebus linkę nusileisti tie, kurie ir kasmet kovoja dėl pačių aukščiausių vietų – Arnoldas Valiauga, Edgaras Kovaliovas, Domas Manikas, Tadas Malinauskas, Andrejus Dolgovas ir kiti. Iššūkį Lietuvos sportininkams gali mesti ir svečiai: kaimynai latviai šiemet mielai važiuoja į lenktynes mūsų šalyje, nes Latvijoje panašių renginių akivaizdžiai trūksta.

Naujas etapas – Žagarėje

Šių metų varžybų kalendoriuje – penki etapai. Po lenktynių Druskininkuose sportininkai į varžybas susirinks birželio 17 dieną Vilniuje, šį etapą organizatoriai dedikuoja atkurtos Lietuvos 100-mečiui.

Liepos 15 dieną „Volkswagen MTB dviračių maratonų taurė“ kvies savo dalyvius į Žagarę. Tai naujas taškas varžybų žemėlapyje: „Žagarės regioninis parkas pasiūlė išbandyti ir jų pasiūlytas trasas, kurios drieksis labai įdomiu maršrutu ir per Žagarės Ozą, kur buvo filmuojamas filmas apie Tadą Blindą. Vietiniai organizatoriai sudarė geras sąlygas varžytis šalia gražiausio ir įspūdingiausio Žagarės dvaro. Be to, tą patį savaitgalį vyks visiems gerai žinomas Žagarės vyšnių festivalis, kuris baigsis šeštadienį ir užleis vietą mūsų maratonui. Dar vienas privalumas, kad varžybos artėja prie jūros, ir būtent šio regiono entuziastams yra gera proga parodyti aktyvumą“, - pasakoja A. Daugirdas.

Rugpjūčio 12 dieną dalyvių laukia karališkuoju vadinamas bene sunkiausias, tačiau įdomiausias etapas Ignalinoje, o sezoną sportininkai baigs Anykščiuose rugsėjo 23 dieną.

Dalyviams – daug dovanų

„Volkswagen MTB dviračių maratonų taurės“ organizatoriai ir šiemet atminimo medaliais sezono pabaigoje apdovanos tuos, kurie bus dalyvavę visuose penkiuose etapuose. Tačiau jeigu suskaičiuotume prizinį fondą, kuris išdalijamas po paskutinio etapo, komandoms bei atskirų amžiaus grupių prizininkams tenka išties solidžios sumos. Be to, vertingais prizais apdovanojami geriausi kiekvieno etapo dviratininkai. O jeigu Fortūna šypsosi, visai nebūtina kovoti dėl pirmos vietos: po kiekvieno etapo šių varžybų organizatoriai itin solidžiu ir vertingu prizu pamalonina sportininkų loterijos laimėtoją: pernai dalyviai namo išsivežė ne tik kelių šimtų eurų vertės dviračius, bet ir, pavyzdžiui, per 1000 eurų kainuojančią krosnelę.

Nors A. Daugirdas pripažįsta, kad nemažą dalį dalyvių jis mato kelintą sezoną iš eilės, „Volkswagen MTB dviračių maratonų taurė“ kasmet plečiasi: naujų dalyvių organizatoriai laukia ir sekmadienį Druskininkuose. Nebijokite išsukti iš kasdienio kelio ir išbandyti save.