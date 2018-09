M. Kieras – naujasis Vilniaus „Hockey Punks“ treneris

Per 3 pastaruosius sezonus „Hockey Punks“ ledo ritulininkai kaskart iškovodavo prizines vietas. Kadangi panašu, kad šiemet Elektrėnų „Energijai“ bus sunkiau apginti šalies čempiono vardus (nemažai žaidėjų išvyko, be to prarastas vienas iš rėmėjų), įdomu, kas naujo vyksta konkurentų stovyklose.

Pagrindinė „pankų“ naujiena – ateinantį sezoną komandos vyriausiuoju treneriu taps po balandžio mėn. vykusio Pasaulio I-ojo B diviziono Kaune pačiūžas ant vinies pakabinęs ilgametis nacionalinės rinktinės gynėjas Mindaugas Kieras.

„Naujas sezonas, nauji iššūkiai. Tik šį kartą trenerio pareigose. Esu kupinas ryžto ir pasitikėjimo vesti komandą teisingu keliu. Konkurencingą komandą turime, tad belieka tik atiduoti visas jėgas visiems kartu dėl bendro tikslo. Su nekantrumu laukiu naujo sezono pradžios“, – nedaugžodžiavo šią savaitę pradėsiantis dirbti specialistas.

Komandos vadovas Šarūnas Kuliešius, beje, Kaune irgi prisidėjęs prie rinktinės pergalių trenerio asistento pareigose, teigia, kad šis sprendimas pats prašėsi sužinojus, kad Mindaugas pasirodyti aikštėje ateinančiame sezone neplanuoja.

„Daugelis ledo rituliu besidominčių žmonių žino, kad jis nėra naujokas trenerio poste. Įgavo patirties treniruodamas Lietuvos jaunimo iki 20 m. rinktinę, be to treniruoja mėgėjus. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad tik baigus žaisti labai gerai jauti žaidybines situacijas ir visus niuansus. Galbūt trūksta tik patirties priimant sprendimus.

Nors Lietuvos ledo ritulio lygą dėl ribotų komandų galimybių treniruotis vadinčiau daugiau žaidėjų, nei trenerių lyga, visgi, manau, kad Mindaugas įneš savo idėjų. Matėsi, dvidešimtmečiai pernai Slovėnijoje tikrai pavyzdingai dirbo gynyboje, ko šalies reprezentacinėse komandose netenka dažnai matyti.“

Taip pat prie „Hockey Punks“ kariaunos prisijungs pernai šalies dvidešimtmečių rinktinėje žaidęs Laisvydas Kudrevičius, daug metų šalies pirmenybėse rezultatyvus buvęs rokiškėnas Simas Sakaitis. Be to kalbamasi, tačiau galutinai nesutarta dar su keliais kandidatais.

Pirmosiose sezono rungtynėse „Hockey Punks“ laukia kita sostinės komanda – kasmet vis brandesnį žaidimą rodantys „Geležinio Vilko“ ledo ritulininkai. Pirmųjų rungtynių data – kol kas nepatvirtinta. Antrajame ture komandos Vilniaus „Pramogų arenoje“ susitiks rugsėjo 27 d., 20 val. 15 min.