Lengvaatletis J. Spudis Europos neįgaliųjų čempionate užėmė ketvirtąją vietą

38-erių metų lengvaatletis, kuris 2014 metų Senojo žemyno pirmenybėse iškovojo auksą, o 2016 metais - sidabrą, įrankį numetė 51 m 1 cm ir nuo trečiąją vietą užėmusio Helgio Sveinssono atsiliko 50 cm.

Nugalėjo prancūzas Tony Falelavaki (54 m 76 cm), antrąją vietą užėmė ukrainietis Romanas Novakas (52 m 29 cm).

Varžybose dalyvavo šeši sportininkai.

„Atrodo, labai norėjau medalio, bet gal tas didelis noras ir pakišo koją. Per daug susikausčiau, per daug dariau klaidų įsibėgėdamas, nesugebėjau susiderinti. Susirinko Europos stipriausi ir taip gavosi, kad to rezultato prizinei vietai užimti neužteko“, - pasirodymą Berlyno stadione įvertino J. Spudis.

J. Spudžio treneris Deimantas Jusys neslėpė apmaudo, kad iki bronzos pritrūko tiek nedaug.

„Gaila, nes iki trečios vietos trūko tik 50 centimetrų, tačiau yra kaip yra. Manau, pritrūko šiek tiek sėkmės. Metimai buvo gana neblogi, tačiau tų klaidelių irgi buvo. Taip pat jaudulys. Viskas susidėjo į viena ir iš viso to išėjo ketvirta vieta“, - apibendrino D. Jusys.

Europos neįgaliųjų čempionate Lietuvos rinktinė jau iškovojo vieną medalį. Pirmą varžybų dieną Egidijus Valčiukas pelnė bronzą rutulio stūmimo sektoriuje.

Trečiadienį pasirodymus Vokietijoje pradės sprinteris Danas Sodaitis, rutulio stūmikas Andrius Skuja. Taip pat startuos rinktinės senbuviai Ramunė Adomaitienė ir Kęstutis Skučas. R. Adomaitienės laukia disko metimo ir šuolių į tolį varžybos, o K. Skučas dalyvaus 100 m vežimėlių lenktynėse.