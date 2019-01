Daugiau nei 300 km beveik vien tik bekele lėmė labai dinamiškas lenktynes – beveik kiekviename kontrolės punkte dominavo vis kitas lyderis. Galiausiai pergalę 2 etape išplėšė vos 13-as startavęs WRC karalius Sebastianas Loebas, tuo tarpu A. Juknevičiaus diena priminė siaubo filmą – lietuvis patyrė avariją ir beveik dvi valandas taisė automobilį.

Smėlynuose surengtas greičio ruožas, pripildytas stačių kopų aštriomis keteromis žadėjo įspūdingus vaizdus stebintiems, tačiau sudėtingą dieną vairuotojams bei navigatoriams. Kaip pasakoja „CRAFT bearings“ komandos lenktynininkas Antanas Juknevičius šiandien diena prasidėjo puikiai, važiuojant stabiliu tempu, tačiau paskutinius 30 km iki finišo lietuvis važiavo daugiau nei 2 valandas.

„Kad ir kas nutiktų – nuotaika vis tiek gera. Tikrai nekaltinsiu nei bolido, nei lūžusio pedalo – pasikarščiavau ir per kopą šokant koja nuslydo nuo to, kas dar prieš 10 min. buvo akceleratoriaus pedalas, o dabar tik styrantis metalinis strypas. Šokant per keterą nusileidus akseleruojama, kad priekiniai ratai išneštų automobilį, bet kojai nuslydus gavosi, jog priekiniai ratai sustojo, o priekis susmigo į smėlį. Pirmas kartas per 10 metų, bet pagalvojau, Darius dar mažai ekstremalių įspūdžių gyvenime turėjęs, tai padarysime krikštą“, – net ir po tokio finišo humoro jausmo neprarado Lietuvos ponas Dakaras Antanas Juknevičius.

Po varginančios dienos trasoje, „CRAFT bearings“ ekipažo dar laukia ilga kelionė iki stovyklos – 211 km bendro naudojimo keliais. Trečiąją pragaro maratono dieną lenktynininkai susipažins su dar neištirta teritorija – kopų masyvas Acari regione. Ir vėl daugiau nei 300 km greičio ruožu bei beveik 500 km pervažiavimų reikš vieną ilgiausių dienų varžybose. Antano Juknevičiaus ir Dariaus Vaičiulio ekipažas šiuo metu bendrojoje įskaitoje užima 75-ą vietą.