Išbandymas internetu Dakare

Kaip manote jaučiasi lietuvis, kurio šalis yra 4G interneto rojus, atsidūręs Pietų Amerikoje? „General Financing team Pitlane“ nariai su Dakaro karavanu keliaudami per tris šalis – Peru, Boliviją ir Argentiną - tą sužinojo.

Atvykus į Pietų Amerikos šalį ir norint internetą turėti ne tik ten, kur yra bevielis ryšys (kavinėse ir viešbučiuose) pirma reikia įsigyti vietinę mobiliojo ryšio kortelę su mobiliųjų duomenų paketu, nes priešingu atveju savo dydžiu infarktą galinčios sukelti sąskaitos už paslaugas garantuotos. Keliaujant per tris šalis kiekvienoje jų pirkti vietinę kortelę nėra patogu, be to, ją registruojant gali tekti įvesti konkrečios šalies piliečio asmens dokumento numerį. Jei jo neturi, nebus ir interneto. Visgi Pietų Amerikoje yra mobiliųjų operatorių, kurių kortelės veikia keliose šalyse. Tokias turime ir mes. Tačiau kortelė su mobiliais duomenimis nebūtinai reiškia gerą interneto ryšį.

Kiekvienoje šalyje, kurioje buvome, teko patirti įvairių išbandymų internetu.

Peru – tiesioginės transliacijos iš dykumos

Sausa, smėlinga, vėjuota ir karšta Peru žemė nustebino ne tik bekraštėmis dykumomis, tačiau ir puikiu mobiliojo interneto ryšiu jose. Tikriausiai pamenate komandos tiesiogines transliacijas iš startų ir finišų dykumose. Mūsų media žmonėms dėl to širdys dainavo.

Bolivija – interneto ašaros

Visai kitokie interneto „džiaugsmai“ „General Financing team Pitlane“ komandos narių laukė Bolivijos aukštikalnėse. Bet koks ryšys čia nuolat ilgam dingdavo, ypač keliaujant per kalnus. Atsigaudavo didesniuose miesteliuose, tačiau ir tai silpnas ir lėtas kaip sraigė. Nors bevielį internetą pavykdavo rasti kiekviename viešbutyje, taip pat ir daugelyje kavinių, menkas jis buvo ir čia. Pakankamai greitai išsiųsdavom tik tekstinę informaciją ir vieną kitą nuotrauką. Komandos fotografui Edgarui ir ypač operatoriui Arūnui teko gerokai pavargti, nes jų siunčiama foto ir video medžiaga užima ne vieną dešimtį ar šimtą megabaitų. „Vieną kartą kompiuteris rodė, jog sumontuotas video į Lietuvą bus persiųstas po 5 000 valandų. Būčiau galėjęs išskristi į Lietuvą ir po kelių mėnesių būtume gavę tą video, - juokdamasis neseną įvykį prisiminė operatorius.

Kad filmuota medžiaga į gimtąją šalį keliauja kelias valandas jam jau ne naujiena. Ne kartą yra nutikę ir taip, kad po geros valandos siuntimo procesas užstrigdavo ar sustodavo ir viską reikėdavo pradėti iš naujo. Fotografui Edgarui irgi teko paplušėti siunčiant foto galerijoms skirtas nuotraukas. Gaudydamas geresnį interneto ryšį jis visai neseniai lipo ant viešbučio stogo. Tekstus apie komandą Dakare rašantis Tomas, čia esantis pirmą kartą, neslepia nustebimo dėl tokių sunkumų su ryšiu. Ir jam yra tekę patirti interneto lėtumą Bolivijoje: „Siunčiau tik tekstinį dokumentą, keliasdešimt kilobaitų dydžio. Ir teko laukti gerą pusvalandį, kol mano informacija iškeliavo į Lietuvą.“

Argentina – būna visaip

Argentinoje su ryšiu yra visaip. Miestuose ir miesteliuose mobilus ryšys – praktiškai idealus. Tačiau nukeliavus kažkur toliau – jau daug informacijos į Lietuvą neišsiųsi. Šį įrašą rašiau 10 greičio ruože laukdama pralekiant „General Financing team Pitlane“ ekipažo. Lenktynės tuokart vyko daugiau nei 2 kilometrų aukštyje tarp kalnų esančiame, sunkiai akimis aprėpiamo platumo slėnyje. Kaip manote, ar buvo ten ryšys? Deja, nebuvo. Telefonas abejingai rodė užrašą „No service“. Tad visa vaizdine medžiaga galėjome pasidalinti tik palikę slėnį. Gyvenant Dakaro ritmu vienas iš įpročių, kuris išsivystė – tik išgirdus, kad kelionės metu atsigavęs telefonas supypsi, nes ten sukrito laiškai ir įvairios žinutės, iš karto stoti ir viską, ką įdomaus pavyko užfiksuoti, siųsti į Lietuvą.

Gyvename nežinodami tarpinių rezultatų

Beje, būdami greičio ruožuose labai dažnai neturime gero interneto ryšio, nes ekipažai lenktyniauja toli už miestų teritorijų – kopose, dykumose, kalnų slėniuose, laukuose. Tuomet nežinome tarpinių lenktynių rezultatų, kurie sekami internetu realiu laiku. Tad nieko keisto, jog Dakaro eigą stebintieji Lietuvoje žino viską geriau nei mes, esantys vietoje. Kad viskas einasi gerai suprantame tik pamatę pro šalį pralekiantį „Juodąjį vanagą“.