Į Zarasus atvyksta geriausi Rytų Europos vandens motociklininkai

Skaičiuojama, kad į Zarasus atvyks ne tik geriausi Lietuvos sportininkai, bet ir tituluoti lenktynininkai iš 8 šalių.

Rugpjūčio 4–5 d. Zaraso ežero pakrantėje ir jos prieigose bei Zaraso ežero Didžiojoje saloje vyks UIM Rytų Europos vandens motociklų čempionatas.

Visas lenktynes žiūrovai galės stebėti nemokamai.

Olimpinis vicečempionas sės ant vandens motociklo

„Tai – sena mano svajonė“, - šypteli Londono olimpinių žaidynių vicečempionas Jevgenijus Šuklinas. Karjerą baigęs kanojininkas kalba apie vandens motociklus, o netrukus į politiką pasukęs visaginietis ir pats turės galimybę išbandyti vandens motociklų sportą.

Profesionaliems sportininkams nerekomenduojama rinktis ekstremalių pramogų, tačiau baigus karjerą galima įgyvendinti ir senas svajones.

„Tiesą pasakius, neturiu galimybės išbandyti vandens motociklų Lietuvoje, bet visada apie tai svajojau – vandens motociklas visada buvo mano svajonė. Kai nuskrendu pas sesę į Ameriką, tai visuomet išbandau. Man visas sportas, kur tik yra sveika konkurencija, patinka. Man patinka greitis, o jei tai dar susiję ir su vandeniu, tai dar geriau“, - šypsosi J. Šuklinas.

Rytų Europos taurės varžybos yra dar vienas ženklas, kad Zarasų – Visagino regionas išgyvena atgimimą.

„Labai džiaugiamės, kad mūsų krašte rengiamos tokio netradicinio sporto varžybos. Mūsų kraštas, mūsų regionas atsigauna. Zarasai žengia pramogų ir renginių organizavimo keliu. Visaginas sulaukia vis daugiau investuotojų, organizuojame stovyklas, varžybas. Visa tai vyksta Visagino ir Zarasų regione - pas mums yra virš 300 ežerų, todėl pas mus galėtų būti visas vandens sportas“, - juokiasi Visagino tarybos narys J. Šuklinas.

Zarasų-Visagino dvimiestis

Zarasus ir Visaginą skiria vos 25 km, o miestų vadovai kalba apie dar glaudesnį bendradarbiavimą.

„Zarasai – renginių miestas, o ypač vasarą. Pas mus organizuojamas ne vienas didelis festivalis, sporto renginiai. Ne išimtis, kad ir artėjantis renginys susijęs su vandeniu bei vandens transporto priemonėmis ir tokie renginiai pritraukia daug sportininkų bei minias žiūrovų, šio sporto entuziastų. Mes turime 300 ežerų, tai vietos pakaks visiems. Be to, turime ir leidimą rengti renginius didžiajame Zaraso ežere. Be jokios abejonės, tokie renginiai mūsų kraštui labai reikalingi“, - sako Zarasų rajono metas Nikolajus Gusevas.

J. Šuklinas tikina, kad esant galimybei tikrai sės ant vandens motociklo. Tokios galimybės neatmeta ir Zarasų rajono savivaldybės vadovas.

„Labai puiku, kad varžybose dalyvaus ne tik profesionalai, bet ir mėgėjai. Bus suteikta galimybė įveikti trasą su vandens motociklu. Ar išbandysiu pats? Na, tai tikrai vienas iš variantų. Esu bandęs vandens motociklą. Man tikrai patiko, bet reikia pripažinti, kad suvaldyti motociklą reikia nemažų pastangų“, - neslepia N. Gusevas.

Mėgėjai profesionalų kailyje

Šeštadienį (rugpjūčio 4 dieną) Zaraso ežere varžysis profesionalai, o sekmadienį slalomo trasą galės išmėginti ir visi norintieji.

„Mėgėjų bus dvi klasės - „Spark Ladies“ ir „Spark Hobby“. Šiose klasėse gali lenktyniauti tie žmonės, kurie neturi savo motociklo, bet nori išbandyti šį unikalų sportą. Jiems tereikia susimokėti startinį mokestį. Tuomet vyksta treniruotės, o galiausiai plaukiamas vienas ar du greiti įskaitiniai ratai. Skaičiuojame, kad žmogus už startinį mokestį su motociklu lenktyniauja apie 15 minučių. Reikia pabrėžti, kad tai yra ir Lietuvos čempionatas, o kiekvienas dalyvis – tarp jų ir mėgėjas – renka įskaitinius taškus. Vėliau bus sumuojami trijų etapų rezultatai ir paaiškės Lietuvos mėgėjų čempionai“, - sako lenktynių Zarasuose organizatoriai.

Organizatoriai nubrėžė ir dalyvių limitą – kiekvienoje iš dviejų klasių galės dalyvauti daugiausiai po 20 dalyvių. Mėgėjams bus suteikiamas „Sea-doo Spark“ vandens motociklas, kurio galia siekia 90 AG.

„Slalomas yra visiškai kitokia rungtis - čia nėra svarbiausia lėkti didžiuliu greičiu, o svarbiausia gerai, profesionaliai valdyti motociklą, nedaryti klaidų ir greitai įveikti ratą. Dalyviams šioje klasėje svarbiausia parodyti, kad sugeba valdyti motociklą, kuris išvysto 88-90 km/val. greitį. Šis motociklas yra dukart mažesnis ir dukart lengvesnis, nei profesionalų, tačiau „Sparkai“ yra labai labai populiarūs, nes nereikia didelių lėšų norinti dalyvauti varžybose ar šiaip pasiplaukioti“, - teigia organizatoriai.

Dalyvių registracija į mėgėjų lenktynes vyks sekmadienio (rugpjūčio 5 d.) rytą.

Naktinis tinklinis

Visą pirmąjį rugpjūčio savaitgalį Zarasai gyvens vandens sporto ritmu – bus galimybė išbandyti vandenlenčių sportą, jėgas pademonstruoti pripučiamų batutų ant vandens parke, o vakare laukia zarasiečių jau pamėgtos pramogos – nuo 21 val. didžiojoje Zaraso ežero saloje prasidės nemokamas vakarėlis „Beach party“.

„Zarasų apylinkėse mes turime tokią tradiciją, kuri jau spėjo išpopuliarėti – tai diskotekos metu vykstantis naktinis tinklinis. Sutemus sujungiamos šviesos, vyksta tiesioginis komentavimas, todėl kas nenori šokti, renkasi tinklinį“, - sako vakaro programą organizuojančios kompanijos „Chill Out“ vadovas Aurimas Viburys.

Žmonėms, mėgstantiems ramesnes pramogas, taip pat bus ką veikti.

„Taip pat pasiūlysime ir visą eilę stalo žaidimų – bus ir stalo futbolas, ir „Alias“, deriname ir biliardo stalą“, - sako A. Viburys.

Iš Elektrėnų į Zarasus

Iki šiol Rytų Europos čempionatas ketverius metus iš eilės vyko Elektrėnų mariose. Šiais metais reginys pirmą kartą bus surengtas vaizdingose Zarasų apylinkėse.

„Šiais metais bus jau penktosios varžybos. Per ketverius metus, kai varžybos vyko Elektrėnuose, užsitarnavome vardą ir šis čempionatas tapo vienomis iš rimčiausių varžybų mūsų regione. Šiemet nusprendėme, kad atėjo laikas pakeisti lokaciją ir iš Elektrėnų keliamės į Zarasus. Būtent Zarasuose vyks jubiliejinis penktasis čempionatas“, - sako varžybų organizatoriai.

Be to, pasikeitus lokacijai keičiasi ir čempionato formatas.

„Visuomet rengdavome trijų dienų varžybas, bet šiemet perėjome į UIM organizaciją ir varžybos vyks kiek kitaip. Profesionalų varžybos vyks šeštadienį, o sekmadienį varžysis mėgėjai bei vyks enduro varžybos. Po kelerių metų pertraukos Lietuvoje vyks enduro ištvermės lenktynės. Planuojame, kad sportininkai plauks du kartus po 45 minutes. Dabar pasaulyje taikoma būtent tokia praktika, nes neretai plaukiant ilgiau neatlaiko technika“, - teigia organizatoriai.

Dalyvaus elitas

Žiūrovai pirmąjį rugpjūčio savaitgalį Zaraso ežere galės išvysti besivaržančius itin pajėgius pilotus.

„Planuojame, kad dalyvaus labai pajėgūs Lenkijos sportininkai. Bus ir tokia žvaigždė, kaip Andrzejus Wisniewskis. Tai pasaulio čempionato bronzos medalio laimėtojas. Visuomet dalyvauja ir pajėgūs Estijos sportininkai. Tarp jų bus ir Martenas Manni, kuris yra keturis kartus stovimų motociklų pasaulio čempionas. Taip atvyks ir Mattias Siimann. Bus ir geriausi Lietuvos sportininkai – Mindaugas Jačiauskas, Gediminas Leonas, Tomas Gurkšnys“, - teigia lenktynių organizatoriai.

„Iš tiesų tai svarbios varžybos – tai pačios svarbiausios lenktynės šiais metais Lietuvoje. Mes tikimės ir patys kviečiame kuo daugiau įdomesnių varžovų. Visi prognozuoja, kad pagrindinė dvikova vyks tarp manęs ir lenko Jaceko Schorti. Tačiau nenuvertinu nė vieno varžovo ir kovosiu su visais – starte yra visi lygūs. Juo labiau, kad žada atvažiuoti pajėgūs Rusijos, Estijos sportininkai. Manau, bus labai kieta kova. Nesenai dalyvavome varžybose Latvijoje, laimėjome 1 ir 3 vietas. Esame gerai pasiruošę, technika paruošta“, - teigia M. Jačiauskas.

„Nuo Europos čempionato praėjo beveik mėnuo, tačiau technika užkūriau tik prieš kelias dienas. Taigi treniruočių nėra, bet techniką bandėme paruošti, kad finišuotume ir finišuotume lyderių gretose. Tai techninis pasiruošimas tikrai rimtas – kai kurios komandos tiek nepadaro per visą žiemą, kiek mes padarėme per dvi savaites. Esame nusiteikę labai kovingai. Šios varžybos Lietuvoje vyksta jau penktą kartą, o man iki šiol jose nepavyko nugalėti. Tai ambicijos labai didelės. Be to, po pertraukos vyks enduro varžybos, kurias aš esu laimėjęs prieš 10 metų. Dešimtmečio proga reikės pakovoti ir kraunamės krūvą detalių, nes po šeštadienio slalomo reikės techniką paruošti kitaip. Tikėkimės, kad jėgų pakaks, nes plaukti du plaukimus po 40 minučių yra tikrai sunkus darbas“, - sako T. Gurkšnys.

„Esame puikiai nusiteikę – panašu, kad oras bus puikus, motociklai paruošti, plaukia. Viskas sureguliuota ir paruošta. Tikėkimės, kad startai bus sėkmingi. Kiekvienose lenktynėse stengiamės tobulėti ir siekti kuo aukštesnių tikslų. Reikia pripažinti, kad neturime labai didelio atsarginių dalių arsenalo, didelės technikų komandos, tačiau nuosekliai dirbame siekdami tikslo. Kalbant apie varžovus, tai lietuviai mums puikiai žinomi. Kitas klausimas dėl užsieniečių – įdomu, kas atvyks. O mūsų tikslas aiškus – visuomet kaunamės dėl pirmos vietos“, - sako pilotas Paulius Miliauskas.

Skaičiuojama, kad varžybose iš viso dalyvaus apie šešios dešimtys sportininkų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Baltarusijos, Suomijos, Ukrainos, Rusijos.

Iš viso sportininkai varžysis net 9 klasėse – 6 iš jų bus sėdimų motociklų, 3 – stovimų.