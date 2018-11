Į rinktinę kvies ne vien čempionus

Lietuvos bokso čempionate, kuriame dalyvavo mažiausiai kovotojų per pastaruosius trejus metus, sėkmingiausiai pasirodė Kauno atstovai, o vilniečiai neiškovojo nė vieno aukso medalio.

Dalyvių vėl sumažėjo

Šilutėje surengtame Lietuvos moterų ir vyrų bokso čempionate jėgas išmėgino 15 moterų ir 54 vyrai.

Pastarąjį kartą mažiau dalyvių buvo sulaukusios 2014-ųjų pirmenybės Kėdainiuose, kai ringe kovojo 11 boksininkių ir 56 boksininkai.

Pernai taip pat Kėdainiuose boksavosi 17 moterų ir 72 vyrai, užpernai Vilniuje – atitinkamai 17 ir 75.

Šį sykį Fortūna dažniausiai šypsojosi Kauno atletams – jie laimėjo iš viso 6 aukso, 4 sidabro ir 5 bronzos medalius. Net trys vyrų varžybų finalai (svorio kategorijų iki 57 kg, iki 75 kg ir iki 81 kg) buvo kaunietiški.

Prie karjerą jau baigusio kauniečio Vitalijaus Subačiaus rekordo (jis šalies čempionu tapo 16 kartų) priartėjo panevėžietis Marius Vyšniauskas (iki 52 kg), per lemiamą dvikovą Šilutėje nugalėjęs Kauno boksininką Mindaugą Stanionį. Tai – jau 15-asis M.Vyšniausko aukso medalis.

Skambiausia sensacija užfiksuota svorio kategorijos iki 91 kg finale: šilutiškis Robertas Jokulys po atkaklios kovos 3:2 nugalėjo daugkartinį šalies čempioną, pasaulio ir Europos čempionatų dalyvį vilnietį Tadą Tamašauską.

Laukia žygis į Tokiją

"Nudžiugino tai, kad dauguma dvikovų buvo itin atkaklios. Optimistiškai nuteikia jaunų kovotojų karta, pirmiausia – čempionu tapęs 20-metis R.Jokulys, bronzos medalį iškovojęs 18-metis kaunietis Laimonas Raibikis", – sakė Lietuvos bokso federacijos (LBF) trenerių tarybos pirmininkas Vidas Bružas.

Kitąmet prasidės atranka į 2020-ųjų Tokijo vasaros olimpines žaidynes.

Pasak V.Bružo, Lietuvos rinktinės kontūrai jau daugmaž aiškūs, o kurie boksininkai kelialapių į olimpiadą sieks pasaulio čempionate, Europos žaidynėse ar ikiolimpiniame atrankos turnyre, paaiškės po treniruočių ir kontrolinių varžybų.

"Komandos branduolys nekelia abejonių, tačiau išankstinių šimtaprocentinių garantijų dėl vietos pagrindinėje sudėtyje neturi nė vienas boksininkas, net Lietuvos čempionas – rinksimės iš konkrečiu metu geriausios sportinės formos kandidatų", – teigė V.Bružas.

Faktą, kad ne vien Šilutėje, bet ir šiemet šalies jaunimo čempionate Panevėžyje nė vienas Vilniaus boksininkas neiškovojo aukso medalio, V.Bružas pavadino didelį nerimą keliančiu ženklu.

Kuklus vilniečių derlius

Sostinės atstovai Šilutės ringe tepelnė penkis medalius: vyrų varžybų – sidabro ir tris bronzos, moterų – tik sidabro.

Dar neseniai Vilniaus boksininkų trofėjų derlius buvo gerokai solidesnis: 2015-aisiais ir 2016-aisiais Lietuvos čempionate vien vyrai iškovojo po tris aukso medalius.

Be to, 2018-ųjų jaunimo bokso čempionate vilniečiai irgi liko be aukščiausios prabos trofėjų, o jaunių čempionu tapo vienintelis Edvinas Ostapenka.

Optimistiškesnis tik jaunučių indėlis: šiemet aukso medalius iškovojo Danas Šablinskis, Dovydas Paškevičius, Danila Smirnovas, Dovydas Kartanas.

Klubus gelbsti verslas

"Liūdna, kad tarp bokso čempionų nėra Vilniaus vyrų, tačiau tai natūralu. Mes tik pradedame srėbti košę, kurią užmaišė reformatoriai, išdraskę Olimpinį sporto centrą", – sakė Lietuvos nusipelnęs treneris vilnietis Vladimiras Bajevas.

Pasak pašnekovo, treniravusio olimpiečius vilniečius Ivaną Stapovičių, Rolandą Jasevičių, Jaroslavą Jakšto, šilutiškį Evaldą Petrauską, dabar stipriausi sostinės boksininkai išsiskirstę po klubus, kai kuriuose jų treneriais dirba kas tik netingi.

"Tačiau viskas, kaip priklauso: licencija yra, sąlygos – taip pat. Nors kai kurių naujųjų specialistų net nepažįstu, nieko apie juos negirdėjau. Anksčiau bokso bendruomenėje to nebūdavo – vieni apie kitus žinojome viską, – kalbėjo buvęs daugkartinis Lietuvos čempionas. – Kita vertus, daugumos klubų prioritetas – ne aukštasis meistriškumas ir rezultatai, ne kompleksinis, kryptingas darbas, o dažnai masinis mėgėjiškas sportas, nes verslas privalo išsilaikyti – uždirbti, nebankrutuoti."

Biržai ar Vilnius?

Oficialiuose Lietuvos bokso čempionatų protokoluose nurodyta, kad potencialus olimpietis T.Tamašauskas 2016-aisiais atstovavo Vilniui, 2017-aisiais – Biržams, o šiemet – vėlgi Vilniui.

"Biržuose praleidau tik trejus pirmuosius savo gyvenimo mėnesius, net mano gimimo dokumentuose rašoma, kad esu vilnietis", – socialinio tinklo "Facebook" savo paskyroje paaiškino boksininkas.

"Dažnai pasvajodavau, kad būtų smagu atstovauti Biržams ir tapti pirmuoju šio miesto boksininku. Tačiau tokios galimybės neturėjau, nes, kol dirbdavau su kuriuo nors Vilniaus treneriu, teko atstovauti sostinei. Tiesą sakant, tų trenerių buvo net trys ir jie net ne visada gražiuoju sugebėdavo susitarti, kuriam atiteks daugiau darbo su manimi akademinių valandų", – viename interviu TV3 kalbėjo T.Tamašauskas ir atskleidė tarifikacijos, nuo kurios priklauso trenerio alga, galimas peripetijas.

Penkiskart Lietuvos bokso čempionas drauge su treneriu Vitalijumi Vasiljevu – sostinėje veikiančio sporto klubo "City boxing and fitness" įkūrėjai.

Lietuvos čempionai

Moterys. Svorio kategorija iki 51 kg – G.Taujanytė (Kaunas), iki 54 kg – L.Miklovytė (Kaunas), iki 57 kg – A.Starovoitova (Klaipėda), iki 60 kg – V.Masiokaitė (Panevėžio r.), iki 64 kg – A.Aučiūtė (Klaipėda), iki 75 kg – B.Žilytė (Kėdainiai), per 81 kg – I.Lesinskytė (Tauragė).

Vyrai. Svorio kategorija iki 52 kg – M.Vyšniauskas (Panevėžys), iki 57 kg – E.Skurdelis (Kaunas), iki 63 kg – A.Plavko (Jonava), iki 69 kg – S.Banys (Pasvalys), iki 75 kg – V.Balsys (Kaunas), iki 81 kg – P.Zujevas (Kaunas), iki 91 kg – R.Jokulys (Šilutė), per 91 kg – M.Valavičius (Kaunas).