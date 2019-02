Europos orientavimosi sporto slidėmis čempionato starte R. Vaitkus liko 36-as

Geriausiai pasirodė 2016 m. Lilehamerio jaunimo olimpinių žaidynių dalyvis Rokas Vaitkus, užėmęs 36-ą vietą. Rokas 4,2 km su 15 kontrolės punktų trasą įveikė per 22 min. 3 sek. bei nuo čempionu tapusio norvego Larso Moholdto (16 min. 31 sek.) atsiliko 5 min. 32 sek. Sidabro medalį iškovojo švedas Erikas Rostas (16.57), o bronza atiteko dar vienam Norvegijos atstovui Jorgenui Madslienui (17.00).

„Jau į pirmąjį kontrolės punktą pasirinkau neteisingą kelio variantą. Tai buvo didžiausia mano klaida trasoje. Visa kita buvo tik nedidelės klaidos: prie 13 punkto nuvirtau ir sugaišau apie 10 sekundžių, taip pat į paskutinį punktą nesužiūrėjau vėžių. Manau trasą įveikiau pagal planą“, - įspūdžiais po trasos dalinosi R. Vaitkus.

Ignas Ambrazas finišavo trejomis pozicijomis žemiau - 39-oje vietoje, nuo nugalėtojo atsilikęs 5 min. 59 sek. (22.30).

„Po prieš dvi savaites vykusio Lietuvos čempionato susirgau. Nors dabar jaučiuosi pasveikęs, visgi po pertraukos be treniruočių trūksta jėgos. Be to dar ir aukštis (daugiau nei 2000 metrų virš jūros lygio) apsunkina varžybas: nei spirtis, nei galvoti normaliai neišėjo. Nors didesnių klaidų pavyko išvengti, bet keletas pasirinktų variantų nebuvo optimalūs“, - pasakojo I. Ambrazas, debiutavęs suaugusiųjų rinktinėje tokio rango varžybose.

Vyriausiasis varžybų dalyvis ir Lietuvos komandos vadovas Svajūnas Ambrazas rezultatais neliko nusivylęs.

„Rezultatai visiškai atspindi dabartines mūsų galimybes. Trasos buvo geros. Reikėjo labai greitai orientuotis. Pabaigoje startavusiems lyderiams papildomai reikėjo dar susižiūrėti anksčiau startavusiųjų padarytus trasos pakirtimus. Mes gal kiek „sulėtintai“ ir galvojome, ir slydome. Trasos viduryje tarp namų buvo lengvesnė dalis, trasų planuotojai davė „prasikvėpuot“, o po jos daugelis ir darė klaidų“, - pirmosios dienos varžybas apibendrino S. Ambrazas. Svajūnas finišavo 43-oje vietoje, trasoje užtrukęs 23 min. 25 sek.

Moterų grupėje nugalėjo Rusijos atstovė Alena Trapeznikova, distanciją įveikusi per 15 min. 24 sek. Sidabro ir bronzos medalius iškovojo švedės Magdalena Olsson (15.34) ir Tove Alexandersson (15.46). Moterys turėjo įveikti 3,3 kilometrų su 10 kontrolės punktų trasą. Lietuvės šiame čempionate nestartuoja.

Europos čempionatas Turkijoje vyksta pirmą kartą. Čempionate varžosi per 40 moterų ir 50 vyrų iš 11 šalių. Ketvirtadienį čempionatas tęsis mišriomis sprinto estafetėmis, kuriose Lietuvos komandos nebus. Lietuviai tęs pasirodymą vasario 8 dieną, penktadienį, kai varžysis vidutinėje trasoje.