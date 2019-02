Europos „Ice-blokart“ ledrogių čempionate – ir gamtos pokštai

Iš Nidos į Gargždus

Pradžioje Nidoje suplanuotos varžybos dėl nesaugaus Kuršmarių ledo keletą dienų iki pradžios perkeltos į Gargždus. Pagal buvusią situaciją ir orų prognozes čia turėjo susiformuoti tinkama ledo danga. Visgi penktadienio rytą į Gargždus iš 7 Europos šalių atvykusius sportininkus pasitiko staigmena – nakties metu neplanuotas šaltukas ant 20 centimetrų ledo esantį 5-7 cm šlapio sniego „šerbetą“ padengė kelių pirštų storio antriniu ledo sluoksniu. Pučiant stipriam pietų vėjui, kelias dešimtis metrų paskriejusios pačiūžos įsmigdavo į minkštą antrinį leduką ir staiga sustabdydavo buriuotojus. Keletui ledrogininkų šis gamtos pokštas atsiėjo virtimu ir sulaužyta pačiūžos ašimi. Tai reiškė pirmosios dienos varžybų fiasko.

Iš Gargždų į Kauną

Šeštadienio popietę oragnizatoriams teko atlikti ledo dangos paiešką visoje Lietuvoje. Pasirodo, tądien puikios sąlygos buriavimui buvo ant Kauno marių. Dalyvių pasitarime buvo nutarta sekmadienį iš pat ryto persikraustyti į Kauną – ant Kauno marių ledo – ir tikėtis palankių sąlygų. Iš esmės pasikeitęs sekmadienio tvarkaraštis nemažai daliai sportininkų sujaukė planus, todėl iš 33 septynias Europos šalis atstovaujančių sportininkų į Kauną nuvyko tik kiek daugiau nei pusė: 2 olandai, 1 vokietis, 3 švedai, 2 britai, 2 estai ir 8 lietuviai.

Sąlygos buriuoti ant Kauno marių sekmadienį buvo išties puikios – 24-26 cm storio ledas, be sniego. Pučiant 4-6 m/s pietvakarių vėjui, techniškoje priešvėjinėje-pavėjinėje distancijoje sportininkams buvo duoti 4 startai. Buriuodami atitinkamu kampu į vėją (tiesiai prieš vėją ledrogės nejuda, o tiesiai pavėjui juda, tačiau ypač lėtai), zigzaguodami ir „gaudydami“ vėjo pasisukimus sportininkai įveikdavo 2 ratus tarp 2 ženklų ir per 12-15 min. nučiuoždavo kiek daugiau nei 5 km. Maksimalų greitį buriuotojai pasiekdavo pavėjinėje distancijoje ir vėjo greitį lenkdami 2-3 kartus skriejo gerokai per 40 km/val. greičiu.

Lietuviams kovos ant ledo buvo sėkmingos – jie pranoko kitų šalių atstovus laimėdami daugumą medalių – 7 iš 12.

Nors ledrogių sportas įnoringas, tačiau visgi emocijos ir galimybė varžytis su stichijomis suburia nemažą būrį šios buriavimo rūšies entuziastų. Pavyzdžiui, didesnės ir greitesnės DN klasės ledrogininkai, kuriems reikia 5-7 kartus daugiau ledo erdvės, į Europos ar Pasaulio čempionatus išsiruošia 10-čiai dienų ir ieškodami tinkamo ledo gali nukeliauti iki 1000 kilometrų.

TOP3 rezultatai (Vardas, pavardė, šalis, taškų suma):

Super sunkiasvorių kategorija

1. Andrew Etherington (Jungtinė Karalystė), 3 tšk.

2. Ferry Hallewas (Nyderlandai), 6 tšk.

3. Raul Nappa (Estija), 7 tšk.

Sunkiasvorių kategorija

1. Matas Mizgiris (Lietuva), 3 tšk.

2. Steve Harvey (Jungtinė Karalystė), 6 tšk.

3. Gediminas Petrauskas (Lietuva), 7 tšk.

Vidutinio svorio kategorija

1. Karolis Atkočaitis (Lietuva), 3 tšk.

2. Reinhard Kranz (Vokietija), 5 tšk.

3. Gustas Stankevičius (Lietuva), 12 tšk.

Lengvasvorių kategorija

1. Vykintas Mizgiris (Lietuva), 3 tšk.

2. Simona Minelgė (Lietuva), 5 tšk.

3. Žygimantas Stankus (Lietuva), 8 tšk.