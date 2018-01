Dviratininkas R. Navardauskas grįžta po septynių mėnesių pertraukos

Ramūnas Navardauskas naująjį sezoną pradės Australijoje. Antrą sezoną elitinei komandai „Bahrain Merida“ atstovaujantis 2015 metų pasaulio čempionato bronzos medalio laimėtojas dalyvaus ateinantį antradienį prasidėsiančiose 20-osiose daugiadienėse lenktynėse „Santos Tour Down Under“ (UCI „World Tour“ kategorija). Tai bus pirmosios Ramūno lenktynės nuo praėjusių metų birželio.

Sausio 30 dieną savo 30-metį švęsiantis dviratininkas dėl sveikatos problemų nedalyvavo varžybose septynis mėnesius. Praėjusių metų rugpjūčio pabaigoje R. Navardauskas buvo operuotas dėl širdies ritmo sutrikimo.

Iš Kvėdarnos (Šilalės r.) kilęs dviratininkas neslepia, kad prieš startą Australijoje labai jaudinasi. „Atvirai kalbant, labai jaudinuosi. Kasmet prieš savo pirmąjį sezono startą nerimaudavau, bet šiemet tas nerimo jausmas dar didesnis, – sakė R.Navardauskas. – Ilgą laiką nedalyvavau varžybose ir ilgokai negalėjau treniruotis, todėl visiškai suprantama, kad man bus be galo sunku atlaikyti kitų dviratininkų diktuojamą tempą. Be to, aš gana sunkiai pakeliu karštį.“

Geriausias 2015 metų Lietuvos sportininkas mano, kad prireiks nemažai laiko, kol jis sugrįš į senas vėžes. „Nesportavau pusę metų. Tai dabar mažiausiai tiek laiko reikės, kad įsivažiuočiau ir pasiekčiau gerą sportinę formą, – pažymėjo R. Navardauskas. – Šiuo metu galiu pasakyti, kad visos varžybos man bus labai sunkios. Reikės kentėti ten, kur anksčiau būdavo lengva. Šį sezoną reikės didžiulio užsispyrimo. „Santos Tour Down Under“ lenktynės man turėtų būti gera pradžia. Pamatysiu, kokiame lygyje esu. Labai jaudinuosi, bet kartu ir nekantrauju save išbandyti.“

Šešių etapų lenktynės (860 km) baigsis sausio 21 dieną.

Pernai R.Navardauskas sezoną pradėjo Argentinoje. Ten jis laimėjo vieną daugiadienių lenktynių „Vuelta Ciclista a la Provincia de San Juan“ (UCI I kategorija) etapų.