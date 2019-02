Du taškai – Baltijos rankinio lygos čempionams

„Dragūnas“ Gintaro Savukyno treniruojamiems „Cocks“ pirmame kėlinyje neleido pernelyg atsiplėšti, tad antrasis kėlinys žiūrovams vis dar žadėjo intrigą. Tačiau Klaipėdos rankinio sirgalių nuotaiką gerokai sugadino antrame kėlinyje „Cocks“ sužaista atkarpa 0:5, po kurios „Dragūnas“ atsiliko 6 įvarčiais – 14:20.

Iš šios duobės Klaipėdos komandai sunkiai sekėsi kapstytis. Dėl padarytų klaidų, kuriomis pasinaudojo suomių ekipa, ir puikaus „Cocks“ vartininko Giedriaus Morkūno žaidimo, „Dragūno“ atsilikimas buvo padidėjęs iki 7 įvarčių – 17:24. Paskutinėmis minutėmis „Dragūnas“ lyg ir grįžo į savo žaidimą, tačiau išlyginti rezultatui laiko jau nebeužteko.

„Kapojomės. Gaila, kad nepavyko išlaikyti įtampos iki rungtynių galo. Įmetus antrame kėlinyje tik dešimt įvarčių buvo aišku, kad pergalės šiandien nepasieksime. Pagrindinis priešininkų komandos pergalės faktorius buvo jų patirtis. Probleminėse situacijose jie sužaidė taip, kaip reikia, o mes nesugebėjome protingai sužaisti.Pirmame kėlinyje turėjome šansą pirmauti 3-4 įvarčiais, bet juo nepasinaudojome suklysdami greitame puolime. Todėl antrame kėlinyje to šanso neišnaudojimas ir buvo tas lūžis, nulėmęs rungtynių eigą. Be to, „suvalgė“ mus lietuvis Giedrius Morkūnas, kuris net nežinau, kiek mūsų metimų atmušė“, – rungtynes apibendrino „Dragūno“ vyr. treneris Artūras Juškėnas.

Statistika

„Dragūnas“: Karolis Bliuvas – 4 įvarčiai, Lukas Juškėnas – 3, Laurynas Simonavičius, Deividas Virbauskas, Lukas Simėnas, Modestas Vaitekūnas, Benas Butkus – po 2, Karolis Stropus, Mykolas Lapiniauskas, Gabrielius Virbauskas, Gytis Šmantauskas – po 1 įvartį.

„Cocks“: Teemu Tamminen – 6 įvarčiai, Nils Kreicbergs – 4, Andrei Novoselov, Nico Ronnberg – po 3, Yury Lukyanchuk, Davor Basaric, Aliaksandr Tsitou – po 2, Oleksandr Kyrylenko, Viktor Kovalenko, Giedrius Morkūnas – po 1.