Deviso taurė: L. Grigelis patyrė nesėkmę

Pirmajame susitikime Ričardas Berankis (98-oji pasaulio raketė) 6:2, 7:6 (7-5) nugalėjo Adamą Moundirą (be reitingo). Kova truko 1 val. 28 min.



Antrojoje dvikovoje taip pat penktadienį lietuvis Laurynas Grigelis (287) po 55 min. trukusios kovos 2:6, 0:6 pralaimėjo Maroko komandos lyderiui Laminei Ouahabui (440).



Po susitikimo L. Grigelis teigė, kad tai blogiausias jo sužaistas susitikimas Deviso taurės varžybose: „Mano šiandienos varžovas yra pajėgus tenisininkas, galiu jam pralaimėti, tačiau tik ne tokiu rezultatu ir skirtumu. Žaidžiau tikrai tragiškai, nepataikiau nei iš dešinės, nei iš kairės, o L. Ouahabas puikiai išnaudojo mano silpnas vietas. Jaučiuosi blogai ir dėl savęs, ir dėl komandos. Bandysiu kuo skubiau pamiršti šį mačą, nors tai ir nebus lengva. Ir susitelkti į rytdieną. Iš pradžių dvejetą, o po to, jei prireiks, ir vienetą“.



Šeštadienį susitikimą pratęs dvejetų mačas, kuriame L. Ouhabas ir Annas Fataras kovos prieš Julių Tverijoną ir Ainių Sabaliauską. Po to įvyks L. Ouhabo ir R. Berankio ir dvikova, o vėliau - A. Moundiro ir L. Grigelio susitikimas. Tiesa, komandų kapitonai dar gali keisti šeštadienio dvikovų dalyvius.