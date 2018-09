Daugkartiniai maratono Vilniuje nugalėtojai: bėgdami apie medalius negalvojame

Tarp moterų daugiausiai medalių už įveiktas maratono ir pusmaratonio trasas iškovojusi Diana pasakoja, kad su šiuo maratonu Vilniuje prasidėjo ir antrasis jos profesionalios bėgimo karjeros etapas.

„Bėgioti pradėjau dar būdama trylikos ir savo jaunių karjeros etapą baigiau sulaukusi dvidešimt vienerių. Tačiau kažkas viduje man tyliai kuždėjo, kad dar nepadariau visko, kad galiu daugiau. Todėl 2008 m. nusprendžiau dalyvauti maratone Vilniuje. Mano tikslas buvo tiesiog įveikti distanciją, bet kai laimėjau – tai buvo didžiausia atspirtis sugrįžti į bėgimą“, – pasakoja sportininkė.

2008 m. laimėtą maratoną, kuriame D. Lobačevskė taip pat pagerino ir moterų trasos rekordą, ji vienareikšmiškai laiko pačiu įsimintiniausiu ir vadina jį savo vizitine kortele. Po šio maratono pradėjusi iš naujo intensyviai sportuoti, moteris išsikėlė tikslą dalyvauti olimpinėse žaidynėse. Siekdama to, vos per du metus savo asmeninį rekordą ji sugebėjo pagerinti 20 min.

„Kai dabar prisimenu pasiruošimą 2008 m. maratonui, kyla šypsena. Tuomet per dieną nubėgdavau apie 10 km, tai yra apie 50–60 km per savaitę. Dabar per savaitę bėgu virš 200 km“, – pasakoja ji.

Savo ruožtu, 2010, 2012 ir 2013 m. maratonus laimėjęs Tomas teigia šių laimėjimų nesureikšminantis.

„Bėgioti pradėjau dar vaikystėje, dabar per savaitę nubėgu apie 100 km. Kadangi bėgioju nuolatos, specialaus pasiruošimo maratonui neturiu, likus keliems mėnesiams tiesiog šiek tiek pasididinu krūvį. Kiekvieną maratoną bėgu dėl savęs ir savo asmeninio rezultato, medalis man – tik gražus prisiminimas“, – pasakoja T. Venckūnas.

Paklausti, kaip vertina šių metų „Danske Bank Vilniaus maratono“ organizatorių iniciatyvą beveik dvigubai, palyginus su praėjusiais metais, sumažinti maratono trasos sukilimą, abu sportininkai vienareikšmiškai teigia, kad lygesnė trasa – puikus šansas siekiantiems pagerinti asmeninius rezultatus.

„Žinoma, vieni yra kalnų bėgikai, kiti – lygumų. Aš esu lygumų bėgikė ir ne kartą girdėjau, kad daugelis bėgikų, net ir mėgėjų, kurie intensyviai ruošiasi bėgti maratoną, renkasi ne Vilniaus trasą vien dėl to, kad ji – kalnuota. Tai reiškia – joje kur kas sunkiau pagerinti asmeninius rezultatus. Manau, kad šių metų trasa motyvuos lietuvius sugrįžti ir bėgti maratoną namuose“, – vertina Diana.

Jai antrina ir Tomas, anot jo, toks sprendimas bus patrauklesnis ne tik siekiantiems pagerinti asmeninius laikus, bet ir prisibijantiems bėgti kalnuota trasa. Sportininko teigimu, nepatyrusiems bėgikams gali būti sunku bėgti tiek į kalną, tiek nuo jo.

Prisimindama, kaip keitėsi maratonas Vilniuje, Diana džiaugiasi, kad šis bėgimo renginys auga ir į jį kasmet susirenka vis daugiau sirgalių.

„Labai smagu, kad dabar į maratoną jau susirenka ne tik bėgikai ir keli miesto gyventojai, einantys pro šalį. Vis daugiau žmonių ateina palaikyti. Tai iš vienos pusės palengvina užduotį, bet iš kitos, tai – kur kas didesnė atsakomybė. Norisi ir gražiai atrodyti, ir greitai bėgti. Norisi susirinkusių žmonių nenuvilti“, – teigia ji.

Savo ruožtu, daugelyje užsienio maratonų dalyvavęs Tomas sako, kad visgi namuose bėgti kur kas smagiau.

„Užsienyje didesnis pasirinkimas, galima išsirinkti patrauklesnę trasą, pamatyti naują šalį. Tačiau tai tuo pačiu reiškia mažiau miego, pasikeitusį maistą ar gėrimus, bendravimą kitomis kalbomis. Vilniuje ne tik lengviau nepasiklysti, bet dar ir draugų gali pasikviesti, o jie ir palaiko, ir vandens paduoda“, – šypsosi Tomas.

„Danske Bank Vilniaus maratono“ dalyviai šiemet galės rinktis maratono, „Rimi Pusmaratonio“, „Lympo 10 km“ ir „Rimi šeimos 4,2 km bėgimo“ distancijas. Studentai ir moksleiviai bėgs 3 km, o vaikai – 200 m „#BEACTIVE vaikų bėgime“.

Maratono dalyviai tradiciškai startuos ir finišuos Katedros aikštėje. Bėgimo trasa drieksis Neries paupiu, tęsis Žvėryne, Vingio parke, Gedimino prospekte ir Senamiestyje. Maratono bėgikams teks įveikti du ratus, o pusmaratonio – vieną ratą.