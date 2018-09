Bušido ištiesė ranką boksui

Lietuvis – prieš lenką

Rugsėjo 21-ąją "Žalgirio" arenos ringe jėgas išmėgins turnyro "Dream Boxing & KOK World Series 2018" dalyviai iš Lietuvos, Latvijos, Ukrainos, Vokietijos, Maroko, Angolos, Baltarusijos, Anglijos, Graikijos, Brazilijos ir Makedonijos.

Įvyks dvi varžybų atidarymo ir trylika pagrindinių dvikovų – penkios bokso, septynios – pagal kikbokso (KOK) ir MMA bušido taisykles ir viena muai tai.

Pirmasis iš Lietuvos sportininkų į ringą žengs 18-metis kaunietis boksininkas Laimonas Raibikis.

Sporto mokyklos "Gaja" ir klubo "Daugirdas Gym" trenerio Mariaus Narkevičiaus auklėtinis per turnyro atidarymo mūšį susikaus su 2017-ųjų Lenkijos čempionato bronzos medalio laimėtoju 20-mečiu Martinu Kacprowicziumi.

Planuose – Baltijos lyga

– Surengti po vienu stogu ir tame pačiame ringe profesionalaus bokso ir bušido kovas nusprendėme neatsitiktinai, – interviu "Kauno dienai" sakė LBF prezidentas D.Simanaitis. – Lietuvoje yra talentingų, perspektyvių boksininkų, deja, jie, išskyrus vieną kitą ar į JAV išvykusius sportininkus, nėra taip plačiai žinomi, kaip mūsų šalies bušido ar muai tai kovotojai. Tad, bendradarbiaudami su Lietuvos profesionalaus bokso federacija, vadovaujama Romo Gudžiausko, inicijavome bendrą projektą "Dream Boxing". Galima sakyti, kad bušido kolegiškai ištiesė ranką boksui. Šįkart "Žalgirio" arenoje MMA atstovų gretos bus gausesnės, daugiau žinomų veidų, tačiau boksininkai turės puikią galimybę pranešti apie save plačiai tarptautinei auditorijai: jų kovos iš Kauno bus transliuojamos į 122 pasaulio šalis.

– Pirmąją turnyro dalį – bokso vakarą – vainikuos olimpiečio Evaldo Petrausko ir ukrainiečio Deniso Kaušano dvikova. Kaip manote, ar tai bus skambiausias "Dream Boxing" akordas?

– Tikimės, kad taip, juo labiau kad Evaldui tai bus debiutas tikrame profesionalų ringe, o ne pusiau profesionaliame, kaip kad Tarptautinės bokso mėgėjų asociacijos (AIBA) lygoje. Kita vertus, jo varžovas D.Kaušanas jau turi profesionalo patirties – debiutavo 2015-aisiais, tad neabejojame, kad E.Petrauskas norės įrodyti, kaip pats sakė, jog Londono žaidynių medalis – dar ne jo karjeros viršūnė.

– Kaip toliau vystysite projektą "Dream Boxing"?

– Jis bus savarankiškas, jo renginiai bus skirti vien profesionaliam boksui. Planuojame, kad tai galėtų būti kaip Baltijos šalių bokso lyga, kurioje varžytųsi mūsų šalies ir Latvijos, Estijos, Lenkijos, Vokietijos sportininkai. Privalumas tas, kad AIBA leido vadinamiesiems mėgėjams dalyvauti profesionalų turnyruose, kaip ir profesionalams – olimpinėse žaidynėse. Tai boksininkams mėgėjams atveria naujas perspektyvas.

Ringe bus karšta

– Kol "Dream Boxing" rengiasi startui, "Žalgirio" arenoje vyksiančių MMA kovų programa jau iš anksto buvo apipinta intriguojančiomis prognozėmis. Ką jūs norėtumėte akcentuoti?

– Tikimės išties įdomių, principinių akistatų. Štai atidarymo dvikova: Matas Pultaražinskas – prieš Deividą Michnevičių arba – Kaunas prieš Vilnių, "Titano" klubas – prieš "Sparta Gym". Šie konkurentai – it krepšinyje kauniečių "Žalgiris" ir vilniečių "Rytas".

Taip pat nekantriai laukiu Ervino Fokino mūšio su baltarusiu Vitalijumi Andruchovičiumi, Viliaus Tarasevičiaus – su labai stipriu graiku Nikosu Bouliu, Tomo Steponkevičiaus – su vienu geriausių pastarojo meto Latvijos kovotojų Raimondu Aukštikalniu. Pajėgūs varžovai teko ir Sigitui Gaižauskui bei Tomui Pakutinskui.

Ypatingo dėmesio sulauks Igno Baryso ir ukrainiečio Andrejaus Chochlovo bei Mindaugo Narausko ir brazilo Rodrigo Mineiro dvikovos. A.Chochlovo stilius labai panašus į I.Baryso – be jokios žvalgybos agresyviai atakuoti priešininką, priblokšti jį smūgių škvalu. Po pernykščių daug aistrų sukėlusių M.Narausko ir R.Mineiro lygiųjų revanšo troško abi pusės, vyko ilgos derybos, kova turėjo įvykti gal prieš pusmetį, bet vis tekdavo ją atidėti. Galiausiai, pasitarę su treneriu M.Misiūnu, nusprendėme: Mindaugas ir Rodrigo vėl susitiks "Žalgirio" arenoje.

– Transliacijas iš Kauno matys ir Azijos kovos menų organizatoriai. Nesibaiminate, kad dar labiau sustiprės jūsų konkurentės – MMA organizacijos ONE FC – ambicijos ir užmojai?

– Iš tiesų, kai kuriems Lietuvos kovotojams ir treneriams atrodo, kad Azijoje – aukso kalnai. Tačiau ten tokių organizacijų kaip ONE FC – šimtai ir visos, jeigu tikėsime jų savireklama, viena už kitą solidesnės, įtakingesnės. Todėl dauguma sportininkų yra pasiklydę tarp realių ir miglotų projektų. "King of Kings" (KOK) pagal TV reitingus Europoje neturi sau lygiaverčių konkurentų. Mes kasdien gauname po kelias dešimtis pageidavimų dalyvauti turnyruose iš stipriausių pasaulio kovotojų ar pasiūlymus rengti bendrus sporto projektus. Kartais net tenka rikiuoti į eilę. Tik Lietuvos kovotojams suteikiama išskirtinė galimybė patekti į KOK projektą be eilės. Dalyvavimas KOK projekte reiškia sportininko pripažinimą ir jo pasiektą auštą sportinį lygį. Tai tam tikras kokybės ženklas. Ne veltui "Bushido KOK" projektas pasaulio TV sporto televizijų pripažintas lyderiu Europoje. Šiemet lapkričio mėnesį Lietuvos bušido federacijai sukaks devyniolika metų. Per šį laikotarpį pasiekta labai daug – pelnėme pasaulinį pripažinimą ir patekome tarp penkių stipriausių pasaulio organizacijų – UFC, BELLATOR, KOK, RIZIN, GLORY.

Turnyro "Dream Boxing & KOK World Series 2018" programa

Atidarymo dvikovos.

Boksas (svorio kategorija iki 63 kg): Laimonas Raibikis (Lietuva) – Martinas Kacprowiczius (Lenkija).

Kikboksas (iki 67 kg): Matas Pultražinskas (Lietuva) – Deividas Michnevičius (Lietuva).

Pagrindinės varžybos.

"Dream Boxing" (boksas), 4 raundai po 3 minutes.

Svorio kategorija per 90 kg: Algirdas Baniulis (Lietuva) – Ivanas Bezverchnyj (Ukraina).

Iki 79 kg: Ąžuolas Zubė (Lietuva) – Benis Ali (Vokietija/Marokas)

Iki 76 kg: Vytautas Balsys (Lietuva) – Sabio Quiala (Vokietija/Angola).

Iki 69 kg: Rafaelis Pašajevas (Lietuva) – Dustinas Ammannas (Vokietija).

Iki 63 kg: Evaldas Petrauskas (Lietuva) – Denisas Kaušanas (Ukraina).

Pagal KOK (3 raundai po 3 minutes) ir MMA bušido (3 raundai po 5 minutes) taisykles.

Iki 60 kg: Ernesta Kareckaitė (Lietuva) – Jekaterina Diodorova (Baltarusija).

Iki 67 kg: Ervinas Fokinas (Lietuva) – Vitalijus Andruchovičius (Baltarusija).

Iki 68 kg: Vilius Tarasevičius (Lietuva) – Nikos Boulis (Graikija).

Pagal muai tai taisykles (3 raundai po 3 minutes).

Iki 75 kg: Sigitas Gaižauskas (Lietuva) – Danny Parkeris (Didžioji Britanija).

Pagal KOK (3 raundai po 3 minutes) ir MMA bušido (3 raundai po 5 minutes) taisykles.

Iki 86 kg: Tomas Steponkevičius (Lietuva) – Raimondas Aukštikalnis (Latvija).

Iki 68 kg: Ignas Barysas (Lietuva) – Andrejus Chochlovas (Ukraina).

Per 93 kg: Tomas Pakutinskas (Lietuva) – Vaklas Paraskevas (Makedonija).

Iki 71 kg: Mindaugas Narauskas (Lietuva) – Rodrigo Mineiro (Brazilija).