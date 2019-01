B. Vanagas trečiajame Dakaro ralio etape – 10-as, V. Žala – 13-as

Nugalėjo prancūzas Stephane'as Peterhanselis („Mini“). Jis 331 km greičio ruožą įveikė per 3 val. 54 min, 31 sek.



Antrąją vietą užėmė katarietis Nasseras Al-Attiyah („Toyota“, +3 min. 26 sek.), trečiąją - lenkas Jakubas Przygonskis („Mini“, +11.47).



B. Vanagas su „Toyota Hilux“ automobiliu nugalėtojui pralaimėjo 39 min. 24 sek.



Daugiau kaip tris šimtus kilometrų labai skirtingu reljefu įveikęs„General Financing team Pitlane“ pilotas B. Vanagas finiše iš savo automobilio lipti nenorėjo. Dešimtos pozicijos džiaugsmą aptemdė sportininko negalavimai.



„Šiandien mūsų strategija vėl buvo konservatyvi. Įveikėme dienos pradžioje buvusį kopų masyvą visiškai be problemų, po to sustojome prisipūsti padangas, taip pasiruošdami kietesnio grunto sekcijoms,- pasakojo vos ant kojų stovintis pilotas. - Toliau esančiame kanjone prakirtome padangą - tiesiog nepamačiau kyšančio aštraus akmens galiuko ir to užteko, kad pradurtume ratą“.



Tolimesnė ekipažo kelionė, nors ir sparčiu tempu, deja neapsiėjo be problemų. Dar prieš greičio ruožą B. Vanagas jautėsi nekaip - šiemet problemų su apsinuodijimu maistu turėjo didesnė dalis lietuviškų ekipažų, panašu, jog savo eilės sulaukė ir jis. Tarp greičio ruožų turėtą pertrauką, skirtą trumpam techniniam aptarnavimui, pilotas išnaudojo atsisveikinimui su skrandžio turinio ir už vairo sėdo gerokai praradęs koncentraciją.



„Paskutinius greičio ruožo kilometrus faktiškai laikiausi už vairo ir norėjau, kad visa tai kuo greičiau baigtųsi“, - patylomis dalinosi sportininkas.



Deja, šios maldos nebuvo išklausytos. Iki finišo likus mažiau nei dešimčiai kilometrų, ekipažas nesėkmingai peršoko tramplyną. Žiūrovų minią išvydęs pilotas suprato, jog šie savo stovėjimo vietą pasirinko ne veltui - dažniausiai minios būriuojasi būtent ten, kur laukia didžiausias pavojus. Bandymas stabdyti buvo pavėluotas, po jo sekė kreivas šuolis, kurio metu ekipažo nariai matė tik smėlį, kuris standartiškai būna po automobiliu, o ne priešais priekinį stiklą. Nors ir nesėkmingai prasidėjęs, manevras baigėsi geruoju, taip iš esmės pabaigdamas iššūkių kupiną dieną.



Finiše pakalbintas komandos šturmanas S. Rozwadowskis atskleidė, jog diena buvo iš tiesų sunki ir komanda džiaugiasi pasiekusi finišą.



Dabar „General Financing team Pitlane/; laukia kone penkių šimtų kilometrų kelionė iki kitos dienos stovyklos. Negaluojantį B. Vanagą pirmą kartą už vairo pakeis šturmanas, o grįžus į bivaką, automobilis bus perduotas technikams. Ketvirtadienį prasideda maratono dienos, kurių metu bus draudžiama mechanikų pagalba ir dalyviai turės įveikti 800 kilometrų greičio ruožų pasikliaudami tik savo turimu bagažu. Nors automobilis trečiadienį iš esmės nenukentėjo, tačiau prieš tokį stiprų išbandymą jis turi būti paruoštas nepriekaištingai.



Vaidoto Žalos ir Sauliaus Jurgelėno ekipažas („Toyota Hilux“) nugalėtojams pralaimėjo 47 min. 40 sek. ir, preliminariais duomenimis, užėmė 13-ąją vietą.



„Ilga diena, bet šiandien viskas klostėsi kiek geriau. Jau tradiciškai - minus ratas ir minus dugno apsauga. Trasa buvo itin negailestinga automobiliui, tačiau Kamanė - kantri, kol kas nedejuoja“, - finišu ir „Toyota Hilux“ patikimumu džiaugėsi V. Žala.



Antradienį ir trečiadienį „Agrorodeo“ ekipažas privertė pasinervinti jų gerbėjus - dėl organizatorių sistemos gedimo jų buvimo vietos, priešingai nei kitų ekipažų, nebuvo galima sekti iki pat finišo - atrodė, kad ekipažas sustojo vos startavęs.



„Trečias ruožas - įvairus, dinamiškas ir klastingas. Kopos buvo sunkios, aštrios, bet patiko. Stojom reguliuoti slėgį ir iki etapo pabaigos jo nebekeitėm, tačiau reikėjo saugotis akmenų. Ne visai pavyko - likus 10 km iki finišo vis tik pramušėm ratą. Dalis ruožo labai akmenuota ir grubi, todėl kiek įmanydami tausojom automobilį. Kelis kartus turėjom bėdų su akceleratoriumi, teko stoti ir jį kalibruoti. Buvo kelios sunkesnės vietos šturmanams, tačiau paklydę nebuvome. Bendrą tempą kiek lėtino sunkvežimių dulkės, bet toks tas Dakaras“, - atsipūsdamas po 331 km išbandymo kalbėjo S. Jurgelėnas, priminęs, jog laukia dar daugiau nei 400 kilometrų kelionė iki bivako Arekipoje.



Antanas Juknevičius ir Darius Vaičiulis („Toyota Hilux“) šiame etape susidūrė su problemomis ir 21 val. Lietuvos laiku buvo pasiekęs tik trečią kontrolės punktą. Kaip praneša lenktynininko komandos atstovai, apie 100 km po starto trasoje susidūrė du automobiliai ir jie užblokavo visą kelią.



Šio etapo nebaigė praėjusių metų nugalėtojas ispanas Carlosas Sainzas („Mini“). Jam bus leista tęsti lenktynes, bet jo rezultatas skaičiuosis jau atskiroje įskaitoje.



N. Al-Attiyah pakilo į pirmąją vietą bendroje Dakaro įskaitoje, S. Peterhanselis - trečią. Tarp jų įsiterpė Yazeedas Al-Rajhi („Mini“).



B. Vanagas bendroje rikiuotėje (+49.20) yra dešimtas, o V. Žala (+1:18.34) - 17-as.



Fantastišką pasirodymą surengė Lietuvos motociklininkas Arūnas Gelažninkas. Jis su KTM motociklu trečiadienį užėmė 29-ąją vietą ir pasiekė geriausią mūsų šalies motociklininkų rezultatą šių lenktynių istorijoje.



Motociklų lenktynėse nugalėjo prancūzas Xavieras de Soultrait („Yamaha“) - 4 val. 7 min. 42 sek. Antrąją vietą užėmė čilietis Pablo Quintanilla („Husqvarna“, +15 sek.), trečiąją - argentinietis Kevinas Benavidesas („Honda“, +2.37).



A. Gelažninkas nugalėtojui pralaimėjo 58 min. 26 sek.



Iš lenktynių šiame etape pasitraukė vienas favoritų ispanas Joanas Barreda Bortas („Honda“).



Bendroje įskaitoje pirmauja P. Quintanilla. Jis 11 min. 23 sek. lenkia K. Benavidesą. A. Gelažninkas (+2:16.29), preliminariais duomenimis, yra 34-as, bet jo pozicija dar gali pasikeisti finišavus kitiems dalyviams.



Kitas lietuvis Balys Bardauskas finišavo 103-ioje pozicijoje (+3:07.50). 103-ias jis kol kas yra ir bendroje įskaitoje.



Ketvirtadienį bei penktadienį vyks maratono etapas. Finišavę ketvirtadienio greičio ruože (Arekipa-Takna), sportininkai turės savo techniką kitai dienai paruošti patys, be mechanikų ar kitų komandos narių pagalbos. Ketvirtąją dieną automobilių ekipažai turės įveikti 405 km greičio ruože ir dar 259 km pervažiavimą iki kito bivako. Penktadienį - net 517 km greičio ruožą ir 197 km pervažiavimą bendrojo naudojimo keliais.