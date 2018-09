Vilniaus „Žalgirio“ kapitonas penktadienį laukia aistruolių antplūdžio

Lietuvos futbolo A lygos 25-ojo turo rungtynėse žalgiriečiai antrą kartą šiemet namuose priims čempionate pirmaujančią Marijampolės „Sūduvą“. Titulą ginantys čempionai šiuo metu pirmauja penkiais taškais, tačiau „Žalgiriui“ iškovojus pergalę, lyderių pranašumas aptirptų vos iki dviejų taškų.

Šiemet abi pirmaujančios Lietuvos ekipos iš viso susidūrė keturis kartus - tris A lygoje ir sykį LFF taurės varžybose. Pirmame rate buvo sužaista lygiosiomis 0:0, antrame rate vilniečiai namuose pralaimėjo 2:3, tačiau po to iškovojo dvi pergales. Trečiame rate „Sūduva“ išvykoje buvo įveikta 1:0, o LFF taurės turnyro ketvirtfinalyje nugalėta 4:1.

Nepaisant tokios užtikrintos pergalės paskutinėje tarpusavio akistatoje, „Žalgirio“ kapitonas Tomašas Šimkovičius pripažino, kad savo gretas papildžiusi varžovų ekipa, lyginant su pirmais dviem tarpusavio susitikimais, tapo individualiai stipresne.

„Žinoma, „Sūduva“, kaip ir anksčiau, turi kokybės savo žaidime. Komanda individualiai yra pajėgesnė negu anksčiau. Koncentruotis į „Sūduvą“ - ne mūsų užduotis. Turime žaisti savo žaidimą ir mums tai yra svarbiausia. Žinau Danielį Offenbacherį, jis geras mano draugas, tačiau aikštėje abu kovosime ir nėra labai svarbu, ar mes esame draugai, ar ne. Turime laimėti“, - teigė T. Šimkovičius.

Rezultatyviausias A lygos futbolininkas Liviu Antalis sutiko, kad ketvirto rato dvikova su „Sūduva“ bus viena svarbiausių šiemet. Rumunas pripažino, kad tokios rezultatyvios serijos per savo karjerą dar neturėjo ir už ją yra dėkingas komandos draugams.

„Manau, kad mums tai yra vienerios iš svarbiausių šio sezono rungtynių, nes laimėjus rytoj, turėtume tik dviejų taškų deficitą. Turime rytoj žaisti šimtu procentų, atiduoti viską ir tai yra mūsų tikslas. Tikiuosi, kad kiekvienas bus pasiruošęs ir iškovosime tris taškus, - pasakojo 17 įvarčių A lygoje įmušęs L. Antalis. - Mušiau nemažai įvarčių ir Rumunijoje, tiesa, jų buvo ne tiek daug, kiek dabar. Tada per metus įmušiau apie 20 įvarčių. Esu laimingas, kad žaidžiu rezultatyviai ir galiu padėti komandai laimėti rungtynes. Tai yra svarbiausia. Esu laimingas ir privalau dėl to padėkoti komandos draugams, nes be jų nebūčiau rezultatyviausiu čempionato žaidėju. Tikiuosi taip žaisti ir toliau“.

Rezultatyvių perdavimų kategorijoje A lygoje sau lygių neturintis T. Šimkovičius pakvietė sirgalius į stadioną, su kurių pagalba žalgiriečiai gali perimti iniciatyvą kovoje dėl šio sezono čempiono titulo.

„Penktadienį bus labai svarbios šio sezono rungtynės. Tikiuosi pilno stadiono, tai mums būtų labai malonu ir svarbu. Jaučiame sirgalių palaikymą aikštėje ir tikiuosi, kad jie ateis“, - aistruolius į stadioną kvietė „Žalgirio“ kapitonas.

25-ojo turo akistata tarp „Žalgirio“ ir „Sūduvos“ vyks penktadienį 20 val.