Vilniaus „Žalgirį“ į kovą ves naujas kapitonas – G. Freidgeimas

Aštuntą sezoną „Žalgirio“ gretose žaisiantis G. Freidgeimas teigė, kad toks įvertinimas yra didžiulė garbė bei atsakomybė.

„Į šį įvertinimą žiūriu labai rimtai. „Žalgirio“ kapitonas ne tik išveda komandą į aikštę prieš rungtynes, ar ryši raištį jų metu. Iš tiesų, šios pareigybės uždeda ir labai didelę atsakomybę bei siūlo naujus iššūkius. Tiesą sakant, šiais metais iššūkių bus daug. Svarbiausias - susigrąžinti Lietuvos čempionų titulą, tad darysiu viską, kad padėčiau komandai įgyvendinti numatytus tikslus“, - kalbėjo 30-metis futbolininkas.

„Žalgirio“ vyriausias treneris A. Skarbalius sakė, kad G. Freidgeimą pasirinko dėl jo asmeninių ir futbolininko savybių.

„Visada kapitoną renkuosi pats, ir renkuosi tokį žmogų, kuriuo galiu besąlygiškai pasitikėti. Georgas yra ne tik patyręs aukšto lygio futbolininkas, bet ir ilgametis „Žalgirio“ bei Lietuvos nacionalinės vyrų futbolo rinktinės žaidėjas. Be to, jis yra stipri asmenybė ir be abejonės padės mums lipdyti kolektyvą už aikštės ribų“, - konstatavo 44-erių metų „Žalgirio“ strategas.

A. Skarbaliaus iniciatyva komandoje buvo suformuota ir Žaidėjų taryba. Į ją pateko Saulius Mikoliūnas, Linas Klimavičius, Donovanas Slijngardas, Serge'as Nyuiadzi ir komandos naujokas Tomašas Šimkovičius.

„Nors Tomašas „Žalgiryje“ yra naujokas, bet futbolo pasaulyje tai yra labai gerai žinomas ir gerbiamas žaidėjas, anksčiau savo komandose ne veltui ėjęs kapitono pareigas. Saulius yra patyręs, šilto ir šalto per savo karjerą matęs žaidėjas, Linas „Žalgiryje“ žaidžia jau trečią sezoną, draugiškose rungtynėse ryšėjo kapitono raištį, bet mes norime, kad jis imtųsi dar daugiau iniciatyvos. Donovanas taip pat yra „Žalgirio“ senbuvis, galintis užtikrinti lietuvių ir legionierių ryšį. Serge'as priklauso jaunesnių futbolininkų kartai, be to, jis su „Žalgiriu“ praleido ne vienerius metus, yra emociškai pozityvus, galintis įnešti teigiamos energijos į mūsų bendravimą“, - pastebėjo A. Skarbalius.

Jo teigimu, Žaidėjų tarybos nariai turi padėti komandos kapitonui, jei dėl kokių nors priežasčių pastarasis negalės žaisti, vienas iš jų išves komandą į aikštę.

„Esminis dalykas, kad šie futbolininkai turi būti komandos lyderiai ne tik aikštėje, bet ir už jos ribų. Jie privalo galvoti ne tik apie save, bet ir apie visą komandą. Manau, kad visi jie turi reikiamas lyderių savybes ir sunkiausiais momentais ne tik patys eis į priekį, bet ir ves paskui save komandos draugus“, - pareiškė „Žalgirio“ vyriausias treneris.